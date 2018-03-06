Wikipedia: “Türkiye’yi özledik”

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Ülkemizde yaklaşık 1 senedir erişim yasağı bulunan Wikipedia’nın sosyal medya hesaplarından #WeMissTurkey (Türkiye’yi Özledik) isimli bir kampanya başlatıldı.

Wikipedia’da yayınlnana "Suriye İç Savaşı’na Yabancı Müdahalesi", "Devlet Destekli Terörizm" gibi makalelerin İngilizce versiyonlarında Türkiye, teröre destek veren ülkeler arasında gösterilmişti. BTK, bu bilgilerin gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle ilgili maddelerin kaldırılmasını istemiş, kaldırılmayınca da erişim engeli getirilmişti.

Wikipedia’nın gönderilerinde şu ifadelere yer verildi

“Bir sabah uyandığınızda Wikipedia’ya erişemediğinizi gördüğünüzde ne yapardınız? Bu durum yaklaşık 10 ay önce Türkiye’de yaşandı. Türkiye’deki 80 milyon kişinin makaleleri okuması ve katkı bulunması engellendi. İşte bu nedenle bir hafta boyunca Türkiye ile ilgili bildiklerimizi paylaşacağız.

Türk kültürü hakkında merak ettiklerinizi #WeMissTurkey hashtagi ile bize sorabilirsiniz. Hafta boyunca paylaşımlarda bulunacağız. Türkiye’ye destekte bulunmak için Facebook profil fotoğrafı için hazırladığımız özel çerçevelerden birini ekleyebilirsiniz.”

Bu gönderinin ardından Türkiye tarihinde bilime katkılarıyla tanınan bilim insanları paylaşıldı. Sibernetiğin ilk adımlarını atan ve ilk robotu yapıp çalıştırdığı kabul edilen Ebû’l İz El Cezer’in keşifleri paylaşıldı. İnsansı robot, krank mekanizması ve mum saati makaleleri paylaşılıp El Cezer’in katkısı vurgulandı.