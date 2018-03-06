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Wikipedia: “Türkiye’yi özledik”

Wikipedia'nın sosyal medya hesaplarından #WeMissTurkey etiketiyle sosyal medya kampanyası başladı ve Türkiye'de erişim yasağına vurgu yapıldı. Bu hafta Türk kültürü ile ilgili paylaşımlar yapılacak.
1 yıl
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Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Wikipedia: “Türkiye’yi özledik”
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Ülkemizde yaklaşık 1 senedir erişim yasağı bulunan Wikipedia’nın sosyal medya hesaplarından #WeMissTurkey (Türkiye’yi Özledik) isimli bir kampanya başlatıldı.

Wikipedia’da yayınlnana "Suriye İç Savaşı’na Yabancı Müdahalesi", "Devlet Destekli Terörizm" gibi makalelerin İngilizce versiyonlarında Türkiye, teröre destek veren ülkeler arasında gösterilmişti. BTK, bu bilgilerin gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle ilgili maddelerin kaldırılmasını istemiş, kaldırılmayınca da erişim engeli getirilmişti.

Wikipedia’nın gönderilerinde şu ifadelere yer verildi

“Bir sabah uyandığınızda Wikipedia’ya erişemediğinizi gördüğünüzde ne yapardınız? Bu durum yaklaşık 10 ay önce Türkiye’de yaşandı. Türkiye’deki 80 milyon kişinin makaleleri okuması ve katkı bulunması engellendi. İşte bu nedenle bir hafta boyunca Türkiye ile ilgili bildiklerimizi paylaşacağız.

Türk kültürü hakkında merak ettiklerinizi #WeMissTurkey hashtagi ile bize sorabilirsiniz. Hafta boyunca paylaşımlarda bulunacağız. Türkiye’ye destekte bulunmak için Facebook profil fotoğrafı için hazırladığımız özel çerçevelerden birini ekleyebilirsiniz.”

Bu gönderinin ardından Türkiye tarihinde bilime katkılarıyla tanınan bilim insanları paylaşıldı. Sibernetiğin ilk adımlarını atan ve ilk robotu yapıp çalıştırdığı kabul edilen Ebû’l İz El Cezer’in keşifleri paylaşıldı. İnsansı robot, krank mekanizması ve mum saati makaleleri paylaşılıp El Cezer’in katkısı vurgulandı.


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maxe 1 yıl
Sıkıntı yok kral başına 0 koyunca açılıyor
2 Yanıt Yanıtla +92
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sistemli adam 1 yıl
Özledik diye boş muhabbet yapacaklarına şu aşağıdakileri yapsınlar.
- Türkiye'de temsilcilik açılması,
- Uluslararası hukuka uygun hareket edilmesi,
- Mahkeme kararlarının uygulanması,
- Türkiye'ye yapılan karartma ve operasyonların bir parçası olmamaları.
Özledik diye boş muhabbet yapacaklarına şu aşağıdakileri yapsınlar.- Türkiye'de temsilcilik açılması,- Uluslararası hukuka uygun hareket edilmesi,...
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1 Yanıt Yanıtla +92
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Rachsuchtig 1 yıl
İlber Ortaylı bile Wikipedia'daki makalelerin hatalı olduğunu söyledi. Düzeltsinler açılsın
3 Yanıt Yanıtla +78
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Janus_Prospero 1 yıl
O w'nun başına sıfır koyuyorsun, bitiyor. Ayrıca wikipedia çok hata dolu, hele ki Türkçe versiyonu vikipedi tam bir rezalet bu konuda.
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Quard 1 yıl
Bizi kimse özlemez ve sevmez de

Bazen işim oluyordu "0"la hallediyordum ama artık wikizero yu kullanıyorum yasak falan da yok
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bloodletting. 1 yıl
İsrail'i kola dökerek protesto eden(ya da ettiğini sanan) zihniyetin Wikipedia’yı sevmesini bekleyemezsin.
Çarpım tablosunu sorsan bilemeyecek adamlar ilkokul çocuklarının copy paste yaptığı site diye küçümsemiş komik cidden.
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Mr.Hetfield 1 yıl
"Makalelerde yanlışlar var, o yüzden erişim engellenmeli"

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AngelOfLord 1 yıl
Konudan cahillik akıyor, üstelik bu konuyu açanlar internete erişim yetkisi olan insanlar. Arkadaşlar iki dakika wikipedia çalışma mantığı, ülkelerde temsilcilikleri var mı vs. kontrol ederseniz kafanız alır herhalde. Adamlar zaten bilgilerin doğruluğunu yanlışlığını kabul etmiyorlar. İki adamlar sadece bağış usulü çalışıyor Türkiye'deki bağış miktarı Dünya'ya kıyasla hiç o yüzden parayı istiyorlar gibi saçma bir şey yok. Herkesin katkıda bulunabildiği Özgür Ansiklopedi adamların sloganı bu. Amerika'lı kurmuş vs. diye eleştirenler var www yani şu andaki interneti kuranda Tim Berners Lee adında bir İngiliz profesörü kullanma interneti o zaman.
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kanaryalıyık 1 yıl
Aslında Wikipedia elindeki gücü istismar ederse gerçekten de tarihi ve başka şeyleri iğrenç bir şekilde manipüle edebilir. Tehlikeli ve denetlenmesi gereken bir yer.
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Haderslev 1 yıl
Bende ozledim bende
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vonderplanitz 1 yıl
en.wikipedia.org/... ermeni soykırımını kabul başlıklı makale de var WP'de, tüm Türkiye Cumhuriyetini töhmet altında bırakan o makaleyi kaldırması neden istenmiyor? O makaleyi kaldırmadı diye kapansa belki ben de bu kapanma kararını desteklerdim fakat hükümetin yaptığı bazı şeyler üzerine makaleyi kaldırmadı diye kapatıldı, arada önemli bir fark var.
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# Ace # 1 yıl
Şu bilgi kaynağına hala laf sokanlar o lafı yazdıkları pc, tel veya tüm elektronik ürünlerininde USA tabanlı olduğunu göremeyecek bir beyinsizliğe sahip.
Neymiş USA kaynaklıymış, terör seviciymiş vs. vs. la get la...
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Redshift 1 yıl
Wikipedia sizi özledik derken TÜRK HALKINI salak yerine koymakta..
Ulan onca şehit veriyoruz adamlar attıkları iftirayı düzeltip özür dilemek yerine sizi özledik diyebiliyor bu ne yüzsüzlük!
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