Wikipedia erişim engeli kararını Anayasa Mahkemesi'ne taşıyor

29 Nisan tarihinde ilk önce BTK'nın idari tedbir kararıyla erişim engeli getirdiği sonrasında ise Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından Türkiye'den erişime tamamen kapatılan Wikipedia, bu engeli aşmak için çözüm yollarını bir bir kullanmaya devam ediyor. İnternet ansiklopedisinin bağlı olduğu Wikimedia Vakfı, geçtiğimiz hafta erişim engeli kararına itiraz etmişti ancak mahkeme itirazı değerlendirerek erişim engelinin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini açıklamış ve itirazı reddetmişti.





Bu kararın ardından Wikimedi Vakfı, erişim kararını iç hukuktaki son makam olan Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. CNN Türk'ün aktardığı bilgilere göre engel kararının kaldırılması için bugün Anayasa Mahkemesi'ne başvuran Wikimedia Vakfı'nın yine geçtiğimiz haftaki itirazında olduğu gibi ifade özgürlüğünü ve Türkiye'de daha önce erişime kapatılan sosyal medya platformlarına yönelik kararları gerekçe göstererek Wikipedia'nın tekrardan erişime açılmasını talep edeceği tahmin ediliyor.





İçerikleri Kaldırma Taleplerini Reddetti

29 Nisan'da sabahın erken saatlerinde erişime kapatılan Wikipedia'ya yönelik böyle bir kararın neden alındığı ilk etapta belirlenememişti ancak sonrasında, Wikipedia'nın bazı içerikleri kaldırması için defalarca uyarıldığı ancak bu uyarıları dinlemediği ortaya çıkmıştı.





Türkiye'yi DAEŞ terör örgütüyle aynı zeminde gösteren içerikleri kaldırmayan Wikipedia'ya erişim engeli gelirken BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, kimsenin Türk mahkemelerini tanımama hakkına sahip olmadığını vurgulamış ve bazı içerikler kaldırılmadıkça Wikipedia'nın erişime tekrar açılmasının mümkün olmadığını dile getirmişti.