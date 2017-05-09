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Wikipedia erişim engeli kararını Anayasa Mahkemesi'ne taşıyor

29 Nisan'dan beri BTK'nın idari tedbir kararıyla Türkiye'deki kullanıcıların erişimine kapatılan Wikipedia, bu kararı şimdi de Anayasa Mahkemesi'nin önüne götürüyor.
2 yıl
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21
Web Siteleri
Furkan Babur
Yazar
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29 Nisan tarihinde ilk önce BTK'nın idari tedbir kararıyla erişim engeli getirdiği sonrasında ise  Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından Türkiye'den erişime tamamen kapatılan Wikipedia, bu engeli aşmak için çözüm yollarını bir bir kullanmaya devam ediyor. İnternet ansiklopedisinin bağlı olduğu Wikimedia Vakfı, geçtiğimiz hafta erişim engeli kararına itiraz etmişti ancak mahkeme itirazı değerlendirerek erişim engelinin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini açıklamış ve itirazı reddetmişti. 
Wikipedia erişim engeli kararını Anayasa Mahkemesi'ne taşıyor


 
Bu kararın ardından Wikimedi Vakfı, erişim kararını iç hukuktaki son makam olan Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. CNN Türk'ün aktardığı bilgilere göre engel kararının kaldırılması için bugün Anayasa Mahkemesi'ne başvuran Wikimedia Vakfı'nın yine geçtiğimiz haftaki itirazında olduğu gibi ifade özgürlüğünü ve Türkiye'de daha önce erişime kapatılan sosyal medya platformlarına yönelik kararları gerekçe göstererek Wikipedia'nın tekrardan erişime açılmasını talep edeceği tahmin ediliyor.


İçerikleri Kaldırma Taleplerini Reddetti  

29 Nisan'da sabahın erken saatlerinde erişime kapatılan Wikipedia'ya yönelik böyle bir kararın neden alındığı ilk etapta belirlenememişti ancak sonrasında, Wikipedia'nın bazı içerikleri kaldırması için defalarca uyarıldığı ancak bu uyarıları dinlemediği ortaya çıkmıştı. 


Türkiye'yi DAEŞ terör örgütüyle aynı zeminde gösteren içerikleri kaldırmayan Wikipedia'ya erişim engeli gelirken BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, kimsenin Türk mahkemelerini tanımama  hakkına sahip olmadığını vurgulamış ve bazı içerikler kaldırılmadıkça Wikipedia'nın erişime tekrar açılmasının mümkün olmadığını dile getirmişti.

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cenkakay08 2 yıl en beğenilen
tırla silah göndererek çok büyük mücadele ettiniz.
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dr20mouse 2 yıl
Eğer bu inat devam ederse bende içerikler kaldırılana kadar vikipedi kullanmıycam. Arar bulurum gerekirse ansiklopedi okurum. Hem IŞID'le en çok mücadeleyi biz verelim hemde onların yanında olalım yok öyle birşey.
Eğer bu inat devam ederse bende içerikler kaldırılana kadar vikipedi kullanmıycam. Arar bulurum gerekirse ansiklopedi okurum. Hem IŞID'le en çok mücadeleyi biz ...
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3 Yanıt Yanıtla +27
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KozmoMan 2 yıl
Wikipedia'ya hiçbir şey kaynaksız konmaz. Aksini düşünüyorsanız bunu siteyi engelleyerek değil, kendi daha güvenilir kaynağınızı belirtip düzeltme yaptırtarak ifade edin.
Wikipedia'ya hiçbir şey kaynaksız konmaz. Aksini düşünüyorsanız bunu siteyi engelleyerek değil, kendi daha güvenilir kaynağınızı belirtip düzeltme yaptırtarak i...
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2 Yanıt Yanıtla +21
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hanahmet 2 yıl
factcheckingturkey.com/...
Adamlar açık açık söylemiş işte, ilk engelleme wikipediadan geliyor, önce o yasaklıyor.
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BlindGuardianNN 2 yıl
Tabi okurlarsa gerçeği anlarlar, siz engelleyin millet okuyup öğrenemesin o ne derse doğrudur deyip geçsinler, ilginç ilişkiler içeren kimin kimi yaptığı belli olmayan diziler ile beyinleri yıkayıp oyalayın kimse uyanmasın, okumasın araştırmasın.
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manilafortuna 2 yıl
Wikipedia 'yı yasaklayan zihniyeti kınıyorum ve Onlara BELA okuyorum... inşallah çoluk çocukları bilgiden mahsur kalırlar...
Madem zararlı içerik var, Zararlı içerik sayfasını kapatırsın, Komple Wiki'yi kapatmak nedir?
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kadirirdem 2 yıl
Ben bu konuda işin içinde terör olduğu için Devletimizden yanayım.
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dragonborn95 2 yıl
Garibanlar bu ülkede adalet var sanıyorlar bide mahkeme kararıyla bir şey çıkar diye ummuşlar.
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mementopolis 2 yıl
Bizim Türk editörleri, o maglum icerikleri düzelmek, engelemek isteyenleri.
neden engelledin ?? Demeki bizi Ayni kefeye koymak istiyorsunuz...
Bagis istiyorlardi en son, onuda kapatmislar . kimden almis acaba ???
( yanlisim olabilir siz düzeltin) benim bildigim bukadar
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orientem 2 yıl
Wiki kardeş Türkiye Suriye'de yokken atıp tutulanları yazıyorsun da Suriye'ye girdikten sonra bütün ülkelerin tutuşup ilerlemememiz için ne yapacaklarını şaşırmalarını niye yazmıyorsun. 2 ilerledik nasıl olduysa diğerlerinin de aklına Işid ile savaşmak geldi ve tam bizim ilerleyeceğimiz noktaları alelacele operasyonlar yapıp ele geçirdiler. Ne kadar tebrik etsek az o ülkeleri. Işid'e çok büyük darbe vurmuştur kesin bu yaptıkları.
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alemburda34 2 yıl
"Türkiye'yi DAEŞ terör örgütüyle aynı zeminde"
eğer bu doğruysa hiç itiraz etmem kapalı kalmaya devam etsin.
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FlyingUnderpants 2 yıl
Adalet var sanıp mahkemeye başvurmuşlar.
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ozbey08 2 yıl
wikipedia ticari bir kuruluş değil ki maddi kayıp yaşasın. yani erişim engelinin hiç bir yaptırımı yok.
ticari bir ktuluş olan paypal ile de inatlaştılar ne oldu paypal resti çekti ülkeden çekildi gitti. sonuç ne oldu biz Türk kullanıcıları yurt dışına birelsel olarak ürün satamaz olduk.
mesele benim el dokuması halım var bunu ebay dan yurtdışına satmak istesem satamam.
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