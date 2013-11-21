Wikipedia, sahte girdi oluşturduğu gerekçesiyle bir reklam ajansını suçluyor

Haber Editörü
Dünyanın açık kaynak en büyük çevrimiçi ansiklopedisi olan Wikipedia, her kesimden kullanıcının katkı yapabilmesiyle önemli bir kaynak haline geldi. Platformun geliştiricisi olan Wikimedia Vakfı ise farklı kontrol kanalları ile girdileri kontrol ediyor.
Vakıf bu hafta içerisinde Teksas tabanlı bir reklam ajansını sahte girdi oluşturmakla suçladı. İddiaya göre Wiki-PR adlı firma müşterileri için geçen ay 300'den fazla hesap açarak veri girişi gerçekleştirdi ve platformun objektifliğine aykırı davrandı.
Vakfın avukatlık şirketi Cooley, Wiki-PR'nin sitenin kullanıcı sözleşmesine uyana kadar platforma veri girişi yapmamasını talep etti. Firma ayrıca sahte kimliklerle çevrimiçi tartışma gruplarına katılmakla da suçlanıyor.
Wiki-PR ise vakıf ile konunun çözümü için çalıştığını açıkladı. Eğer konu çözülmezse vakıf konuyu mahkemeye taşıyacak.
Vakıf bu hafta içerisinde Teksas tabanlı bir reklam ajansını sahte girdi oluşturmakla suçladı. İddiaya göre Wiki-PR adlı firma müşterileri için geçen ay 300'den fazla hesap açarak veri girişi gerçekleştirdi ve platformun objektifliğine aykırı davrandı.
Vakfın avukatlık şirketi Cooley, Wiki-PR'nin sitenin kullanıcı sözleşmesine uyana kadar platforma veri girişi yapmamasını talep etti. Firma ayrıca sahte kimliklerle çevrimiçi tartışma gruplarına katılmakla da suçlanıyor.
Wiki-PR ise vakıf ile konunun çözümü için çalıştığını açıkladı. Eğer konu çözülmezse vakıf konuyu mahkemeye taşıyacak.
http://www.theverge.com/2013/11/21/5129050/wikipedia-accuses-wiki-pr-sockpuppeting-paid-editing-cease-and-desist Yorum Yaz Paylaş Tweetle
yoksa merak edilen bir bilimsel bir bilgi veya proje hakkında araştırma yapılması esnasında
bu projeyi ticari ürün veya işletme anlamıyla referans linklere kadar kayan bir durum söz konusu
yani wiki bir noktada piyasanın ticari biyografisi bu da açık açık gizli reklam anlamına geliyor !
zaten bu noktada wiki farkında olmadan kendi ticari amacı olmayan vakıf ilkeselliği
aslında reklam şirketine dönmesine sebep oluyor gibi ! ama işin gerçeği açıkcası bu gibi !