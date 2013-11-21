Wikipedia, sahte girdi oluşturduğu gerekçesiyle bir reklam ajansını suçluyor

Dünyanın açık kaynak en büyük çevrimiçi ansiklopedisi olan Wikipedia, her kesimden kullanıcının katkı yapabilmesiyle önemli bir kaynak haline geldi. Platformun geliştiricisi olan Wikimedia Vakfı ise farklı kontrol kanalları ile girdileri kontrol ediyor.



Vakıf bu hafta içerisinde Teksas tabanlı bir reklam ajansını sahte girdi oluşturmakla suçladı. İddiaya göre Wiki-PR adlı firma müşterileri için geçen ay 300'den fazla hesap açarak veri girişi gerçekleştirdi ve platformun objektifliğine aykırı davrandı.



Vakfın avukatlık şirketi Cooley, Wiki-PR'nin sitenin kullanıcı sözleşmesine uyana kadar platforma veri girişi yapmamasını talep etti. Firma ayrıca sahte kimliklerle çevrimiçi tartışma gruplarına katılmakla da suçlanıyor.



Wiki-PR ise vakıf ile konunun çözümü için çalıştığını açıkladı. Eğer konu çözülmezse vakıf konuyu mahkemeye taşıyacak.





http://www.theverge.com/2013/11/21/5129050/wikipedia-accuses-wiki-pr-sockpuppeting-paid-editing-cease-and-desist