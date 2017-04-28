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Nintendo 2DS XL duyuruldu

Konsol pazarında yeniden çıkışın yollarını arayan Nintendo, melez oyun konsolu Switch ile umut tazeledi. Şimdi ise el konsolu 2DS XL ile birlikte boşluk bırakmamaya çalışıyor.
2 yıl
3,1b
1
18
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nintendo 2DS XL duyuruldu

Yeni Switch melez oyun konsolu başarılı satışlara imza atan Nintendo, sürpriz bir taşınabilir konsol daha piyasaya sürdü. Nintendo 2DS XL adındaki yeni model orijinal modele yeni bir tasarım şekli getiriyor.

Aslında yeni bir tasarım şekli demek yanlış olur zira 3DS modelindeki katlanabilir ekran tasarımı kullanılıyor ancak orijinal 2DS modeli bildiğiniz üzere yekpare bir gövde tasarımı arz ediyordu.

Daha büyük ekran

Nintendo 3DS XL modelindeki ekran çözünürlüğü ve donanımı ile aynı olan Nintendo 2DS XL, yine 2 boyutlu grafikler gösteriyor. Biraz daha hafif olan model NFC özelliği ile geliyor. Nintendo 3DS, yeni Nintendo 3DS ve Nintendo DS oyunlarının tamamını oynatan Nintendo 2DS XL beraberinde yeni oyunlar da getiriyor.

Ayrıca Bkz. "Sony’den kulaklık tasarımlı su geçirmez Walkman"

Captain Olimar’ın kaçışını anlatan yeni Pikmin oyunu Hey! PIKMIN ve Mii arkadaşlarınızı kendi kişiselleştirilmiş dünyanıza davet ettiğiniz Miitopia, Nintendo 2DS XL ile birlikte yayınlanacak. 28 Temmuz tarihinde satışa çıkacak olan Nintendo 2DS XL konsolunun fiyatı 150$ seviyesinde olacak.

 

http://wccftech.com/nintendo-new-nintendo-2ds-xl/ Yorum Yaz
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viper17 2 yıl en beğenilen dragonborn95
dragonborn95

Pazarı zaten telefonlara kaptırmışsın o fiyatla zor.

boş boş konuşmayın. Hangi telefonda bu oyunlar var ?

en.wikipedia.org/...

Türkiye de Nintendo Distribütörü olmaması ve çok az satması, dünyada satmadığı anlamına gelmiyor.

forum.donanimhaber.com/...

Nintendo el konsolunda rakipsiz bir firmadır.
dragonborn95Pazarı zaten telefonlara kaptırmışsın o fiyatla zor.boş boş konuşmayın. Hangi telefonda bu oyunlar var ?
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muccos 2 yıl EnemyDestroyeD
150 dolar verilmez demişsiniz de New 3DS'ler yanılmıyorsam 180 dolar civarında. 3D'ye gerek yok diyenler için fiyat uygun. Eski 2DS'de yeni donanım ve NFC yoktu. Ondan dolayı fiyatı oldukça ucuzdu. Bu yüzden 150 dolar yurtdışı için normal bir fiyat. Burada 80 dolarlık aleti burada 600-700'e bile satmaya kalkanlar var. Bunu herhalde 1500'den koyarlar.
150 dolar verilmez demişsiniz de New 3DS'ler yanılmıyorsam 180 dolar civarında. 3D'ye gerek yok diyenler için fiyat uygun. Eski 2DS'de yeni donanım ve NFC yokt...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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DH Misafiri 1 yıl
new 2ds xl'de hangi işlemci var bunu nereden öğrenebilirim yardımcı olur musunuz?
new 3ds xl ile mi yoksa 3ds xl(3ds) ile aynı işlemciye mi sahip buna göre alacağım konsolu?
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Puantum 2 yıl
Önlerden
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dragonborn95 2 yıl
Pazarı zaten telefonlara kaptırmışsın o fiyatla zor.
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viper17 2 yıl dragonborn95
dragonborn95

Pazarı zaten telefonlara kaptırmışsın o fiyatla zor.

boş boş konuşmayın. Hangi telefonda bu oyunlar var ?

en.wikipedia.org/...

Türkiye de Nintendo Distribütörü olmaması ve çok az satması, dünyada satmadığı anlamına gelmiyor.

forum.donanimhaber.com/...

Nintendo el konsolunda rakipsiz bir firmadır.
Yanıtla +12
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EnemyDestroyeD 2 yıl
150 dolar bu konsola VERİLMEZ
3 Yanıt Yanıtla +1
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muccos 2 yıl EnemyDestroyeD
150 dolar verilmez demişsiniz de New 3DS'ler yanılmıyorsam 180 dolar civarında. 3D'ye gerek yok diyenler için fiyat uygun. Eski 2DS'de yeni donanım ve NFC yoktu. Ondan dolayı fiyatı oldukça ucuzdu. Bu yüzden 150 dolar yurtdışı için normal bir fiyat. Burada 80 dolarlık aleti burada 600-700'e bile satmaya kalkanlar var. Bunu herhalde 1500'den koyarlar.
1 Yanıt Yanıtla +8
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Hasegawa 2 yıl EnemyDestroyeD
EnemyDestroyeD

150 dolar bu konsola VERİLMEZ

ABD'de asgari ucret 7.5$/ saat. Yani 20 saat / 2,5 gunluk calismayla alinabiliyor o alet. Turkiye'de asgari ucret 1400 TL. 2.5 gunluk ucrette 115 TL. Ustelik onlarin asgari ucret bizimkinden farkli. Bizde aclik sinirinin altinda kalirken onlarda o parayla rahat rahat yasiyabiliyorsun. O yuzeen 150 $ onlara gore pahali degil. Nintendo satilmadigi icin zaten bizim gibi nefesi kokan ac ulkeye gelmiyor ya.
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Kerim5100 2 yıl EnemyDestroyeD
A canım benim...
Oradaki adam bunu 150 lira gibi alıyor. Sen o paraya oyunu geçtim oyun mouse u alabiliyor musun?
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