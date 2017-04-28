Nintendo 2DS XL duyuruldu

Yeni Switch melez oyun konsolu başarılı satışlara imza atan Nintendo, sürpriz bir taşınabilir konsol daha piyasaya sürdü. Nintendo 2DS XL adındaki yeni model orijinal modele yeni bir tasarım şekli getiriyor.

Aslında yeni bir tasarım şekli demek yanlış olur zira 3DS modelindeki katlanabilir ekran tasarımı kullanılıyor ancak orijinal 2DS modeli bildiğiniz üzere yekpare bir gövde tasarımı arz ediyordu.

Daha büyük ekran

Nintendo 3DS XL modelindeki ekran çözünürlüğü ve donanımı ile aynı olan Nintendo 2DS XL, yine 2 boyutlu grafikler gösteriyor. Biraz daha hafif olan model NFC özelliği ile geliyor. Nintendo 3DS, yeni Nintendo 3DS ve Nintendo DS oyunlarının tamamını oynatan Nintendo 2DS XL beraberinde yeni oyunlar da getiriyor.

Ayrıca Bkz.

"Sony’den kulaklık tasarımlı su geçirmez Walkman"

Captain Olimar’ın kaçışını anlatan yeni Pikmin oyunu Hey! PIKMIN ve Mii arkadaşlarınızı kendi kişiselleştirilmiş dünyanıza davet ettiğiniz Miitopia, Nintendo 2DS XL ile birlikte yayınlanacak. 28 Temmuz tarihinde satışa çıkacak olan Nintendo 2DS XL konsolunun fiyatı 150$ seviyesinde olacak.