Wikipedia'ya ücretsiz mobil erişim 2018'de sona erecek

Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Wikimedia Vakfı, 2012 yılından beri sürdürdüğü "Wikipedia Zero" projesini sonlandırma kararı aldı. Gelişmekte olan ülkeler için Wikipedia'ya ücretsiz mobil erişim olanağı sağlayan proje, şimdiye kadar 800 milyondan fazla kullanıcıya hizmet vermişti.

Facebook Zero projesinden esinlenilerek hayata geçirilen bu proje için, 72 ülkede 97 mobil operatörle ortaklık kurulmuştu. Bu ortaklığa göre operatörler Wikipedia Zero'ya bağlanan kullanıcıların veri alışverişine herhangi bir ücret yansıtmıyordu.

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Wikipedia Zero neden kapanıyor?

Wikimedia Vakfı yaptığı açıklamada 2016 yılından bu yana Wikipedia Zero'ya ilginin önemli ölçüde düştüğüne dikkat çekiyor. Bunun yanında dünya çapında, mobil erişim ücretlerinin makul seviyelere inmesi de bir başka neden olarak belirtiliyor. Wikimedia Vakfı, operatörlerle yapılan anlaşmanın sona ermesinin ardından Wikipedia Zero projesine son verecek.

https://www.engadget.com/2018/02/18/wikipedia-zero-ends/