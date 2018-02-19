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Wikipedia'ya ücretsiz mobil erişim 2018'de sona erecek

Dünyanın en büyük ansiklopedisi Wikipedia, gelişmekte olan ülkeler için uyguladığı ücretsiz mobil erişimin sona ereceğiniz açıkladı. 2018 yılı Wikipedia Zero'nun sonu olacak.
1 yıl
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9
Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Wikipedia'ya ücretsiz mobil erişim 2018'de sona erecek
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Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Wikimedia Vakfı, 2012 yılından beri sürdürdüğü "Wikipedia Zero" projesini sonlandırma kararı aldı. Gelişmekte olan ülkeler için Wikipedia'ya ücretsiz mobil erişim olanağı sağlayan proje, şimdiye kadar 800 milyondan fazla kullanıcıya hizmet vermişti.
Facebook Zero projesinden esinlenilerek hayata geçirilen bu proje için, 72 ülkede 97 mobil operatörle ortaklık kurulmuştu. Bu ortaklığa göre operatörler Wikipedia Zero'ya bağlanan kullanıcıların veri alışverişine herhangi bir ücret yansıtmıyordu.
Ayrıca Bkz. "Whatsapp'ın "Herkesten Sil" özelliğinde büyük bir açık ortaya çıktı"

Wikipedia Zero neden kapanıyor?

Wikimedia Vakfı yaptığı açıklamada 2016 yılından bu yana Wikipedia Zero'ya ilginin önemli ölçüde düştüğüne dikkat çekiyor. Bunun yanında dünya çapında, mobil erişim ücretlerinin makul seviyelere inmesi de bir başka neden olarak belirtiliyor. Wikimedia Vakfı, operatörlerle yapılan anlaşmanın sona ermesinin ardından Wikipedia Zero projesine son verecek.

https://www.engadget.com/2018/02/18/wikipedia-zero-ends/ Yorum Yaz
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tahir40 1 yıl en beğenilen
Wiki ve diğer yasaklı sitelere eskisi gibi dns değiştirip girilmiyor, gidip tor ile girebiliyoruz ancak. Bu yasakçı kafalar yüzünden hacker olacaz 2 siteye giricez diye...
Wiki ve diğer yasaklı sitelere eskisi gibi dns değiştirip girilmiyor, gidip tor ile girebiliyoruz ancak. Bu yasakçı kafalar yüzünden hacker olacaz 2 siteye giri...
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WB 1 yıl
Kopya odev, tez vs arayanlarin vaz gecilmez kaynagi adina uzucu
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DoğanGörünümlüToros 1 yıl
İlgi nasil duser ya anlamiyorum , ben bile yuzlerce kez girdim.
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ipli jeton 12 ay DoğanGörünümlüToros
bizim önüne 0 yazıp girdiğimiz wikipedi değil bu. Apayrı birşey, amacı yasakları aşmak değil. İnternet parası ödemeden girmelerini sağlamak.
Şu anda bizim kullandığımız 0wikipedia'nın Wikimedia vakfı ile alakası yok, bir uyanık girişimcinin kurduğu proxy tabanlı bir site. En basitinden Wikipedi'de reklam olmaz, adamların kurallarına ters. Ama 0wikipedia da reklam var, bu bile wikimedia vakfı ile ilgisi olmadığını göstermeye yeter sanırım.
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tahir40 1 yıl en beğenilen
Wiki ve diğer yasaklı sitelere eskisi gibi dns değiştirip girilmiyor, gidip tor ile girebiliyoruz ancak. Bu yasakçı kafalar yüzünden hacker olacaz 2 siteye giricez diye...
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ImRoyal 1 yıl tahir40
Opera kur. VPn özelliğini aç. Bitti bu kadar. Ne torundan söz ediyorsunuz?
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Mr.Legend 1 yıl
VPN siz girenlere kesin darbe. Fetöcüler sizi, VPN kullanın da kul hakkına girin.
Whitewalker taklidi yaptım olmuş mu
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