Windows 10, 700 milyon kullanıcıya ulaştı

Microsoft'un Windows bölümünün başındaki isim olan ve geçtiğimiz günlerde şirketten ayrılan Terry Myerson'a göre, yaklaşık 700 milyon kullanıcı bilgisayarlarında Windows 10 kullanıyor. Bununla birlikte yeni işletim sisteminin ticari kullanımı yıllık bazda %84 oranında arttı. Myerson ayrıca LinkedIn'de yayınlanan veda mektubunda Windows Insider Programı dahilinde tam 15 milyon üyeye sahip olduklarını açıkladı.

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Üçüncü parti şirketlerin verilerine göre, Windows 10'un kullanım oranı artarken bu sürüm hala dünya genelinde Windows 7'yi geçmekte zorlanıyor. NetMarketShare tarafından paylaşılan rakamlar, Windows 7'nin %41.61'lik payla masaüstündeki bir numaralı işletim sistemi olduğunu, Windows 10'un ise %34.06 ile ikinci olduğunu ortaya koymuş durumda. Windows 8.1 %5.66 payla üçüncü sırada ve çok geride.

Windows 10 önümüzdeki aylarda atağa kalkacak

2020 yılının Ocak ayında Windows 7 için genişletilmiş destek süresinin sona erecek. Bunun yanında Windows 10 için yeni güncellemelerin sunulmasıyla birlikte bu sıralamanın değişmesi bekleniyor. Aynı zamanda Microsoft'un Windows 10 ile işletim sistemi deneyimini iyileştirmeye çalıştığını görüyoruz. Yeni güncellemelerde kullanıcı geribildirimine dayalı birçok özellik var. Yani yazılım devi kullanıcıların Windows 10'a geçmesi için elinden gelen her şeyi yapıyor.

https://www.linkedin.com/pulse/thank-you-21-years-onto-next-chapter-terry-myerson/