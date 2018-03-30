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Windows 10, 700 milyon kullanıcıya ulaştı

Microsoft'taki görevinden ayrılan Terry Myerson, veda mektubunda 700 milyon kullanıcının bilgisayarında Windows 10 kullandığını söyledi. Ancak Windows 10 hala dünya genelinde Windows 7'nin gerisinde.
1 yıl
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29
Windows
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft'un Windows bölümünün başındaki isim olan ve geçtiğimiz günlerde şirketten ayrılan Terry Myerson'a göre, yaklaşık 700 milyon kullanıcı bilgisayarlarında Windows 10 kullanıyor. Bununla birlikte yeni işletim sisteminin ticari kullanımı yıllık bazda %84 oranında arttı. Myerson ayrıca LinkedIn'de yayınlanan veda mektubunda Windows Insider Programı dahilinde tam 15 milyon üyeye sahip olduklarını açıkladı.
Ayrıca Bkz. "Uber, ölümlü kazada hayatını kaybeden yayanın ailesiyle uzlaştı"
Üçüncü parti şirketlerin verilerine göre, Windows 10'un kullanım oranı artarken bu sürüm hala dünya genelinde Windows 7'yi geçmekte zorlanıyor. NetMarketShare tarafından paylaşılan rakamlar, Windows 7'nin %41.61'lik payla masaüstündeki bir numaralı işletim sistemi olduğunu, Windows 10'un ise %34.06 ile ikinci olduğunu ortaya koymuş durumda. Windows 8.1 %5.66 payla üçüncü sırada ve çok geride.

Windows 10 önümüzdeki aylarda atağa kalkacak

2020 yılının Ocak ayında Windows 7 için genişletilmiş destek süresinin sona erecek. Bunun yanında Windows 10 için yeni güncellemelerin sunulmasıyla birlikte bu sıralamanın değişmesi bekleniyor. Aynı zamanda Microsoft'un Windows 10 ile işletim sistemi deneyimini iyileştirmeye çalıştığını görüyoruz. Yeni güncellemelerde kullanıcı geribildirimine dayalı birçok özellik var. Yani yazılım devi kullanıcıların Windows 10'a geçmesi için elinden gelen her şeyi yapıyor.

https://www.linkedin.com/pulse/thank-you-21-years-onto-next-chapter-terry-myerson/ Yorum Yaz
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ALKaraca 1 yıl
Linux varken veri hırsızı Windows kullanmak mantıklı değil.
Veri hırsızı OS leri (Windows, Android, IOS, Windowsphone) bırakmalı ve temiz Linux lu ürünlere(Sailfish OS, Ubuntu Touch OS vs) geçmeliyiz ki veri hırsızı ülkeler avucunu yalasın.
Bu arada Pisi Linux candır.
Linux varken veri hırsızı Windows kullanmak mantıklı değil.Veri hırsızı OS leri (Windows, Android, IOS, Windowsphone) bırakmalı ve temiz Linux lu ürünler...
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cebrail.bsrn 1 yıl en beğenilen ALKaraca
Debian candır :D
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Spider_hip 1 yıl Türkçesever
Aslında en zorlandıkları işletim sistemi oldu. Bedava vermeyi geçtim, üste ciddi şekilde her gün sorarak zorlamalarına ve hatta bazılarında soruya hayır denmesine rağmen w10 a geçirmelerine rağmen bu rakamlar gelmiş geçmiş en zorlandıkları windows sürümünü W10 yapıyor. Bu microsoftta ciddi kafa değişikliği lazım. Politikalarıyla iyice batırıyorlar. Ie/edge de malumunuz. Kullanıcıların tek ihtiyacı en son html,css sürümlerine tam destek. Ama bunu hala vermeyip işletim sistemleri ile dayatma yolunu seçiyorlar, hatta bazı sitelerin ie dışında açılmaması gibi şaka yöntemleri denediklerini de geçen ki konuda bir arkadaş yazmıştı. Hayır kafaya bakın yani. Kod desteği konusunda chrome un firefox un 5 sene öncesinden gelip, zorlama politikası gütmek, acınası. Aynı şekilde w8 de, başlat tuşu olay olmuştu. "Kullanıcıların kafası bir şeye basmıyor, başlat tuşu geri gelmeyecek o kadar" diye açıklama yaptılar yahu. Nedir bu kullanıcıyla dayılaşmak. Sonra s.ve seve geri koydular. W10'un eulası zaten baştan olay oldu, sonra zorunlu kendi reklamlarını döndürmesi, updateleri, yine ie/edge dayatmaları, dx12 fiyaskosu, w10 zorlaması gibi bir çok fiyaskoya imza attılar. Şimdi w10 kullanan kesime baksanız zaten çoğunluğu senelerin verdiği zorunlu laptoplarla gelen w10 lar. Ufak bir kısımda işletim sistemi kurmayı bilen ve en son her zaman en iyidir kafasında olanlar, daha da ufak bir kısım ise tüm işletim sistemlerini denemesine rağmen ciddi ciddi w10 u tercih edenler ama yüzdeye vurduğunuzda bu kesim çok çok düşük. Hala %1 windows phone kullananda var, yani olabiliyor öyle değişik şeyler.
Aslında en zorlandıkları işletim sistemi oldu. Bedava vermeyi geçtim, üste ciddi şekilde her gün sorarak zorlamalarına ve hatta bazılarında soruya hayır denmes...
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1 Avatar
astralll 1 yıl
Windows gereksiz yere arkaplanda çalışır, sistemi sömürür...
Directx olmasa kullanan çok az olur...
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Ustanak 1 yıl
Dönemini, teknolojisini vs sini düşündüğümde:
1) XP
2) Windows 10'dur benim için.
Biri 98'den ME vs den kat kat iyi ve rahat.
Diğeri 7'den 8 ve 8.1'den iyi ve kullanımı çok çok daha rahat.
Umarım bozmazlar, her güncelleme geldiğinde biraz tırsmıyor değilim ama bakalım
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Guest-9E354C1A9 1 yıl
İşletim sistemlerine de neden ihtiyaç dahilinde bakılmıyor anlamadım. Windows kişisel kullanımda liderdir çünkü kişisel kullanıcıların çoğu bilgisayarında ne gelirse onu kullanır ve Microsoft'un iyi anlaşmaları var. Bir de süre gelmiş alışkanlıklar vb. Ama sunucu ve gömülü sistemlere baktığınızda GNU/Linux hakimiyeti görürsünüz çünkü üretici ücretsiz bir şekilde üzerinde oynama yapabilir. Açıkcası GNU/Linux ne kadar sevsem de kişisel kullanımda illa bir terminale başvurmak gerekebiliyor ve bazı cihazlarda driver sorunları da cabası (Windows da ılımayan fansız Intel Celeron işlemcilerde cihazın ısınması gibi). GNU/Linux biraz daha kendin pişir kendin ye tarzıdır ve artan restoran/cafe sayısına bakıldığında insanların talebinin bu yönde olmadığı görülebilir.
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m4tr4k 1 yıl
store.steampowered.com/...
Steam grafik şemasına bakın en çok 68.50% oranla Windows 7 64 bit kullanıyor.
Windows 10 "gaming" amaçlı çöp bir işletim sistemidir.
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esmerbuyucu 1 yıl m4tr4k
m4tr4k
store.steampowered.com/...
Steam grafik şemasına bakın en çok 68.50% oranla Windows 7 64 bit kullanıyor.
Windows 10 "gaming" amaçlı çöp bir işletim sistemidir.

9 senelik işletim sisteminin 3 senelik işletim sisteminden fazla orana sahip olması şaşırtıcı değil. Steam'de ankete katılanlara göre oluşturulmuş bir veri...
Böyle saçma saçma kriterler, kıyaslamalar yapmayınız. Windows 7 çıktığında da Windows XP daha çok kullanılıyordu.
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1ses1 1 yıl
MEcbur başka kullanılabilir program mı var pc de. Bu başarı değilki mecburiyet.
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-Lanaya- 1 yıl 1ses1
Aksine cok büyük bir basaridir. Baska isletim sistemi cikarilamaz diye bir yasa yok ki. Ama microsoft ele gecirmis piyasayi.
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denizbay1 1 yıl
En son gördüğüm İngiltere'de bir üniversitede görevli Profesörün yazdığı uzunca bir Windows 10 tehlikelerini anlatan makalesi idi. Adamlar Windows 10'da özellikle de svchost dosyalarına gizlenmiş arkakapılardan bahsetmişler. Birçol ülke de devlet dairesinde yasaklamıştı sanırım bu Windows 10'u.
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RElS 1 yıl
Vay be microsofta harıl harıl veri gönderen 700 milyon denek kobay pc varmış demek..
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System Lord 1 yıl
win 10 a geçtim 1 ay kullanabildim berbattı . win 8.1 prodan win 10 pro ya geçtim oyuncuyum . hiç olmayan kasmalar donmalar başaldı . fps iyice düştü . 8.1 de 60 fps aldığım oyunlardan ortalama 40-50 fps e düştü . arka planda gereksiz çok uygulama çalıştırıyor . şu an en iyi win 8.1 pro . tamam win 10 hızlı açılıyor belki bana kattığı tek özellik bu oldu hızlı açılması . pc hızlı açılıyor ama sonrası felaket. ne yapayım? win 8.1 pro ile şimdilik devam .. yarım yamalak işletim sistemi yaparlar sonra her 6 ayda bir bir işletim sistemi kadar güncelleme koyarlar .. kaba taslak yapıp yayınladılar nasılsa güncellemelerle geliştiririz diye .. ben almayayım size byyyy...
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esmerbuyucu 1 yıl
Windows 7/8 kullanıcılarına bedava lisans bile verdiler. Bazı kullanıcılar hala "Windows XP yeter" zihniyetindeyse zaten onlara ne yenilikle yaranır ne değişiklikle. 70 yaşındaki yaşlı dedeler gibi o olmamış bu olmamış der dururlar. Zaten bu %40'ın çoğusu kurumsal kullanıcı olduğu için çokta üzerinde şeyapmaya gerek yok. 2020'den sonra istemeye istemeye geçecekler nasıl ki zamanında öve öve bitiremedikleri Windows XP'den kapağı attıkları gibi.
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Bgrn7 1 yıl
Acaba Microsoft 700 milyon kişinin telemetri verisi ile ne kadar para kazanıyordur. Biliyorsunuz günümüzde en değerli veri Big Data.
Windows 10'nun tek sevdiğim yanı freedos bilgisayar aldiğimda hiçbir sürücü yüklü olmadığı halde wireless ve ethernet çalıştı. Internete bağlandığımda otomatik olarak tüm sürücüleri ve sürücülerin yazılımlarını yükledi.
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