Windows 10 Creators Update'i şimdi bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz! [Güncellendi]

Windows 10 Creators Update'in 11 Nisan'da resmi olarak yayınlanması bekleniyor ancak dileyen kullanıcılar şu an itibariyle Windows 10 Güncelleme Yardımcısı (Windows 10 Update Assistant) aracılığıyla güncellemeyi yükleyebilirler.

Bugün erken saatlerde Windows 10 Creators Update RTM ISO imajları da indirilebilir hale geldi ancak neyse ki yeni işletim sistemi sürümünü kurmanın daha kolay bir yolu var ve hepsi sadece birkaç tıklamayla gerçekleşiyor. Windows 10 yükseltmesini yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

1. Adım: Windows 10 Güncelleme Yardımcısı'nı İndirin

yeni sürümüne geçmelerini kolaylaştırmak için geçen sene Microsoft tarafından yayınlandı ve son olarak Creators Update'i destekleyecek şekilde güncellendi. Windows 10 Creators Update'i yüklemek için öncelikle buraya tıklayarak Windows 10 Güncelleme Yardımcısı'nı indirmeniz gerekiyor. Bu küçük araç, kullanıcıların Windows 10'uniçin geçen sene Microsoft tarafından yayınlandı ve son olarak Creators Update'i destekleyecek şekilde güncellendi.

Not: Güncelleme Yardımcısı'nın yeni sürümü Microsoft tarafından geliştirilmiş durumda ve kendi sunucularından indirilebiliyor. Ancak şirket bunu henüz resmen duyurmadı. Büyük olasılıkla Creators Update resmi olarak yayınlandığında genel kullanıma sunulacak.

2. Adım: Kurulum sihirbazını tamamlayın

Windows 10 Güncelleme Yardımcısı sihirbaz şeklinde çalıştığı için kurulum işlemini tamamlayana kadar ileri butonuna basmanız yeterli olacak.

Uygulama, bilgisayarınızın Creators Update'e yükseltilip yükseltilemeyeceğini belirlemek için CPU, bellek ve disk alanınızı otomatik olarak kontrol ediyor. Yeşil ışık alırsanız bir sonraki adıma geçebiliyorsunuz.

Araç daha sonra bilgisayarınıza yeni Creators Update güncellemesini indirecektir (geniş bant bağlantı önerilir! ). Bu biraz zaman alacak ancak herşey bağlantı hızınıza bağlı. Karşıdan yükleme tamamlandıktan sonra, Güncelleme Yardımcısı güncellemeyi başlatmak sistemi yeniden başlatma isteğinde bulunacak.

3. Adım: Bekleyin

Daha sonra ilerleme yüzdesini gösteren bir sistem güncelleme ekranı göreceksiniz. Bu, donanım özelliklerinize göre değişmekle birlikte, çok da uzun sürmeyecek. Sistem, işlem sırasında birkaç kez yeniden başlatılacaktır. Sabırla bekleyin...

4. Adım: Gizlilik ayarlarını yapın ve kurulumu tamamlayın

Yükleyici sona erdikten sonra, Microsoft tarafından Creators Update için tanıtılan çeşitli gizlilik ayarları ekrana gelecek. Her seçenek için detaylı bilgi de sunuluyor. Bu nedenle zaman ayırıp tüm ayarları uygun şekilde yapın.

İşlem tamamlanacak ve Creators Update güncellemesini onaylayan bir tanıtım ekranıyla birlikte masaüstünü göreceksiniz. Alternatif olarak, Başlat menüsüne tıklayıp "winver" yazarak yeni Windows 10 sürümünün Creators Update olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Creators Update güncellemesinin yapı 15063 ve sürüm 1703 olarak göründüğünü belirtelim.

Güncelleme: Microsoft kısa bir süre önce Creators Update güncellemesinin yapılmasını sağlayan Windows 10 Güncelleme Yardımcısı'nı sunucularından kaldırdı. Şirket ayrıca Windows 10 Creators Update RTM ISO dosyalarına da erişimi engellemiş durumda.