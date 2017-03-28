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Windows 10 Creators Update'i şimdi bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz! [Güncellendi]

Windows 10 Creators Update'in 11 Nisan'da yayınlanması bekleniyordu ancak dileyen kullanıcılar an itibariyle Güncelleme Yardımcısı'nı kullanarak yeni sürüme geçebilirler. İşte yapmanız gerekenler...
2 yıl
25,3b
1
75
Windows
Onur Seven
Haber Editörü
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Windows 10 Creators Update'in 11 Nisan'da resmi olarak yayınlanması bekleniyor ancak dileyen kullanıcılar şu an itibariyle Windows 10 Güncelleme Yardımcısı (Windows 10 Update Assistant) aracılığıyla güncellemeyi yükleyebilirler.
Bugün erken saatlerde Windows 10 Creators Update RTM ISO imajları da indirilebilir hale geldi ancak neyse ki yeni işletim sistemi sürümünü kurmanın daha kolay bir yolu var ve hepsi sadece birkaç tıklamayla gerçekleşiyor. Windows 10 yükseltmesini yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

1. Adım: Windows 10 Güncelleme Yardımcısı'nı İndirin

Windows 10 Creators Update'i yüklemek için öncelikle buraya tıklayarak Windows 10 Güncelleme Yardımcısı'nı indirmeniz gerekiyor. Bu küçük araç, kullanıcıların Windows 10'un yeni sürümüne geçmelerini kolaylaştırmak için geçen sene Microsoft tarafından yayınlandı ve son olarak Creators Update'i destekleyecek şekilde güncellendi.
Not: Güncelleme Yardımcısı'nın yeni sürümü Microsoft tarafından geliştirilmiş durumda ve kendi sunucularından indirilebiliyor. Ancak şirket bunu henüz resmen duyurmadı. Büyük olasılıkla Creators Update resmi olarak yayınlandığında genel kullanıma sunulacak.

2. Adım: Kurulum sihirbazını tamamlayın

Windows 10 Güncelleme Yardımcısı sihirbaz şeklinde çalıştığı için kurulum işlemini tamamlayana kadar ileri butonuna basmanız yeterli olacak.
Uygulama, bilgisayarınızın Creators Update'e yükseltilip yükseltilemeyeceğini belirlemek için CPU, bellek ve disk alanınızı otomatik olarak kontrol ediyor. Yeşil ışık alırsanız bir sonraki adıma geçebiliyorsunuz.
Araç daha sonra bilgisayarınıza yeni Creators Update güncellemesini indirecektir (geniş bant bağlantı önerilir! ). Bu biraz zaman alacak ancak herşey bağlantı hızınıza bağlı. Karşıdan yükleme tamamlandıktan sonra, Güncelleme Yardımcısı güncellemeyi başlatmak sistemi yeniden başlatma isteğinde bulunacak.

3. Adım: Bekleyin

Daha sonra ilerleme yüzdesini gösteren bir sistem güncelleme ekranı göreceksiniz. Bu, donanım özelliklerinize göre değişmekle birlikte, çok da uzun sürmeyecek. Sistem, işlem sırasında birkaç kez yeniden başlatılacaktır. Sabırla bekleyin...

4. Adım: Gizlilik ayarlarını yapın ve kurulumu tamamlayın

Yükleyici sona erdikten sonra, Microsoft tarafından Creators Update için tanıtılan çeşitli gizlilik ayarları ekrana gelecek. Her seçenek için detaylı bilgi de sunuluyor. Bu nedenle zaman ayırıp tüm ayarları uygun şekilde yapın.
İşlem tamamlanacak ve Creators Update güncellemesini onaylayan bir tanıtım ekranıyla birlikte masaüstünü göreceksiniz. Alternatif olarak, Başlat menüsüne tıklayıp "winver" yazarak yeni Windows 10 sürümünün Creators Update olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Creators Update güncellemesinin yapı 15063 ve sürüm 1703 olarak göründüğünü belirtelim.
Güncelleme: Microsoft kısa bir süre önce Creators Update güncellemesinin yapılmasını sağlayan Windows 10 Güncelleme Yardımcısı'nı sunucularından kaldırdı. Şirket ayrıca Windows 10 Creators Update RTM ISO dosyalarına da erişimi engellemiş durumda.

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bkaakco 2 yıl en beğenilen
Aceleye gerek yok.
1 Yanıt Yanıtla +38
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mcrew 2 yıl
10 mbps kablonet kullanıyordum
24 mbps kablonet e geçtim
şu an ülkedeki en düşük kotası hız 16 mbps olmalı. 16 mbps ve altı kabul edilebilir değil eğer gerçekten üçüncü dünya ülkesi değilsek
güncellemyi başlattım bu yorumu yazana kadar %25 oldu.
bizi 3 mbps gibi hızlara mahkum eden insanlar utansın.
hala hattınız desteklemiyor deyip hızlarını 8 mbps ye 10 mbps ye sabitleyenler utansın.
10 mbps kablonet kullanıyordum24 mbps kablonet e geçtimşu an ülkedeki en düşük kotası hız 16 mbps olmalı. 16 mbps ve altı kabul edilebilir değil eğer g...
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1 Yanıt Yanıtla +34
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pUnduli 2 yıl
Bilmem kaç GB lık update mi olur, adam gibi ISO yu indirin sıfırdan kurun bir zahmet. Sonra hep aynı şikayetler "Kurarken %x te kaldı" (herkes gb larca veri çekmenin derdinde) , "kurdum şu bozuldu bu infilak etti" ( kendisi kadar update kuruyorsun )
Bilmem kaç GB lık update mi olur, adam gibi ISO yu indirin sıfırdan kurun bir zahmet. Sonra hep aynı şikayetler "Kurarken %x te kaldı" (herkes gb larca veri çe...
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2 Avatar Avatar
DH Misafiri 1 yıl
windows 10 güncelleme yardımcısından yapınca verilerim silinirmi
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efebora06 1 yıl DH Misafiri
Silinmez
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DH Misafiri 1 yıl
sa arkdaşlar windows 10 yüksetlmede 0x80070017 hatası veriyor yardımcı olursanız sevinirim
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sozbas 2 yıl
valla ben yaptım çok beyendim bilgilerini bilgisayar ı fazla kaşmıyor artı özellikleri dolu baya var sevdim anlıyacagınız ben bu sürüm güzel olmuş
facebook.com/...
özelliklerden biri böyle tıkla gör sevdim yanı bunu :)
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DH Misafiri 2 yıl
Aşağıdaki web sahifesinde Temiz Kurulum için windows 10 1703 iso'yı DVD veya Usb belleğe yükleyebilirsiniz. microsoft.com/...
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fthyrr1976fy 2 yıl
kısaca güncellemeye gerek varmı ki
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Eeltorm 2 yıl
11'ine kadar ISO dosyasını bekleyip ben de temiz kurulum yapcam tertemiz mis gibi kullanalım.
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MRT_ 2 yıl Eeltorm
ISO dosyası gecen ayin 20 sinde yayınlandı.
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MatrixCode 2 yıl
ben insider idim sürekli güncelleme kota dolduruyor birçok da sorun yaşadım baştan temiz yükledim

bunu da kullanıcı yorumlarından sonra yüklemeyi düsünüyorum ne olur ne olmaz
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zildjiann 2 yıl
Ben yükledim ve kullanıyorum. Ancak, servis sağlayıcımla mı alakalı bilemiyorum, oyunlarda anlık ping yükselmesi yaşamaya başladım.
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Eeltorm 2 yıl
Microsoft 5 Nisanda Creators Updateyi indirmeye sunacak final sürüm insider değil. Erken indirmek isteyenler için güzel haber.
Kaynak: theverge.com/...
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HesapsızKitapsız 2 yıl
Sorunsuz versiyon için üç-dört ay bekleyeceğim. Update zaten 5 aydır kapalı bende.
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sozbas 2 yıl HesapsızKitapsız
valla ben yükledim ve sorun göremedim birhaftadır kullanıyorum umarım sorun çıkmaz
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