Windows 10 Ekim 2018 Güncellemesi indirmeye sunuldu

Windows 10 Ekim 2018 Güncellemesi'nin (Windows 10 October 2018 Update) kullanıma sunulduğunu duyurdu. Yazılım devi otomatik güncellemeyi 9 Ekim itibariyle başlatacak ancak o tarihe kadar beklemek istemiyorsanız Windows 10 Güncelleme Yardımcısı ile işletim sisteminin yeni sürümünü sisteminize yükleyebilirsiniz. Microsoft, New York'taki Surface etkinliğinde,'nin (Windows 10 October 2018 Update) kullanıma sunulduğunu duyurdu. Yazılım devi otomatik güncellemeyiitibariyle başlatacak ancak o tarihe kadar beklemek istemiyorsanız bu sayfadan indirebileceğinizile işletim sisteminin yeni sürümünü sisteminize yükleyebilirsiniz.

Ayrıca Bkz.

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Ekim güncellemesi Windows 10 işletim sistemine bir dizi yeni özellik kazandırıyor. Bunlardan en ilgi çekici olanı ise Android telefonunuzu PC'ye yansıtmanızı sağlayan Your Phone (Telefonunuz) entegrasyonu. Söz konusu uygulama kullanıcıların bilgisayarlarından mesajlara, bildirimlere ve daha fazlasına erişmesine olanak sağlayacak.

Dosya Gezgini'ne koyu mod geldi

Windows 10 için tasarlanan uygulama kullanıcıların telefonlarına gelen mesajları okuyup cevaplamalarına imkan vereceği gibi cihazlar arasında içerik paylaşmasını da kolaylaştıracak. Örneğin, cihazı fiziksel olarak ellerine almaya bile gerek duymadan fotoğrafları telefonlarından PC'ye sürükleyebilecekler.

Koyu mod bugünlerde oldukça popüler. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde yayınlanan macOS Mojave güncellemesinde koyu mod seçeneği vardı. Windows 10 Ekim 2018 Güncellemesi ile birlikte artık kullanıcılar Dosya Gezgini'ni koyu modda kullanma şansına sahip olacaklar. Bununla birlikte yenilenmiş bir arama deneyimi, yeni bir ekran görüntüsü aracı ve daha fazlasının da güncellemenin bir parçası olarak sunulduğunu ekleyelim.

https://twitter.com/Windows/status/1047219490931527681