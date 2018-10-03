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Windows 10 Ekim 2018 Güncellemesi indirmeye sunuldu

Microsoft sonunda Windows 10 Ekim 2018 Güncellemesi'nin kullanıma sunulduğunu duyurdu. Windows 10'a yeni özellikler kazandıran güncellemeyi hemen yüklemek için yapmanız gerekenler haberimizde.
7 ay
24,4b
1
52
Windows
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft, New York'taki Surface etkinliğinde, Windows 10 Ekim 2018 Güncellemesi'nin (Windows 10 October 2018 Update) kullanıma sunulduğunu duyurdu. Yazılım devi otomatik güncellemeyi 9 Ekim itibariyle başlatacak ancak o tarihe kadar beklemek istemiyorsanız bu sayfadan indirebileceğiniz Windows 10 Güncelleme Yardımcısı ile işletim sisteminin yeni sürümünü sisteminize yükleyebilirsiniz.
Ayrıca Bkz. "Google Pixel Slate, Windows 10 desteği ile gelebilir"
Ekim güncellemesi Windows 10 işletim sistemine bir dizi yeni özellik kazandırıyor. Bunlardan en ilgi çekici olanı ise Android telefonunuzu PC'ye yansıtmanızı sağlayan Your Phone (Telefonunuz) entegrasyonu. Söz konusu uygulama kullanıcıların bilgisayarlarından mesajlara, bildirimlere ve daha fazlasına erişmesine olanak sağlayacak.

Dosya Gezgini'ne koyu mod geldi

Windows 10 için tasarlanan uygulama kullanıcıların telefonlarına gelen mesajları okuyup cevaplamalarına imkan vereceği gibi cihazlar arasında içerik paylaşmasını da kolaylaştıracak. Örneğin, cihazı fiziksel olarak ellerine almaya bile gerek duymadan fotoğrafları telefonlarından PC'ye sürükleyebilecekler.
Koyu mod bugünlerde oldukça popüler. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde yayınlanan macOS Mojave güncellemesinde koyu mod seçeneği vardı. Windows 10 Ekim 2018 Güncellemesi ile birlikte artık kullanıcılar Dosya Gezgini'ni koyu modda kullanma şansına sahip olacaklar. Bununla birlikte yenilenmiş bir arama deneyimi, yeni bir ekran görüntüsü aracı ve daha fazlasının da güncellemenin bir parçası olarak sunulduğunu ekleyelim.

https://twitter.com/Windows/status/1047219490931527681 Yorum Yaz
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ezimuse 7 ay en beğenilen
İndirip kurdum dünün aynısının gecesi işte :D
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MRT_ 7 ay
"Yazılım devi otomatik güncellemeyi 9 Ekim itibariyle başlatacak"
Başlattı bile

1 Yanıt Yanıtla +10
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smart1978 7 ay
Direk Microsoft sunucularin indirmeye yarayan bir site :
Yillardir kullanmaktayim iste :
tb.rg-adguard.net/...
Windows surumleri haric Office ve diger uygulamaalar da var. Dil i mimarisi insider surumleri vs her turden vardir...
Direk Microsoft sunucusundan indiriyor olacaksiniz .
Direk Microsoft sunucularin indirmeye yarayan bir site :Yillardir kullanmaktayim iste :tb.rg-adguard.net/...Windows surumleri haric Off...
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1 Avatar
DH Misafiri 6 ay
Yükledim.Dosya falan silinmedi ama arada bir wifi bağlantısı kesiliyor.Sonra düzeliyor.MS yama işini bıraksın artık.Güncelleme diye diye hiç bir extra işlev yok hep aynı.Sadece sayfa rengi değişiyor geri kalanı hep aynı.
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Stansflower 7 ay
Koskoca Microsoft bir sorunu çözemiyor. Tamam çözdük diyorlar. Sonra yine sorun çıkıyor. Sanki amatör bir grup tarafından yapılan bir işletim sistemi. En dandik Linux dağıtımları bile sorunsuz çalışırken bu devirde sorunlu güncelleme tabirini duymak bana artık rahatsızlık vermeye başladı.
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KanKoKan 7 ay
Düzeltilmiş Ekim güncellemesinde gene dosya silinmesi hataları çıkmış, zannedersem 2. kez gözden geçirecekler güncellemeyi.
guru3d.com/...
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BlueDay_86 7 ay
Şahsen ben gncellemeyi kapattım en güzeli kafa rahat
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kerimcem 7 ay
güncelleme geldi sürüm 63.55 e çıkıyor...yani 63 lü sürüm iptal olmadığı kesinleşti artık... download.windowsupdate.com/...
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MRT_ 7 ay kerimcem
Bu yapının sürüm notlarında sorunun çözüldüğü yazmıyor.
Demek ki sorunu henüz çözemediler. Zaten sorunu çözseler 1809 sürümünü indirmeye tekrar açarlardı.
Dediğim gibi yeni bir refresh ISO hazırlamaları gerekecek diye düşünüyorum.
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hgw7 7 ay
Güncellemenin kendi kendine dosya sildiği haberi var , donanimhaberde geçmemiş ama bu yönde şikayetler var . Bekleyin derim ...
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MRT_ 7 ay hgw7
Windows 10 October 2018 Update dağıtımı durduruldu.

Windows 10 Update history sayfasında şöyle yazıyor.
We have paused the rollout of the Windows 10 October 2018 Update (version 1809) for all users as we investigate isolated reports of users missing some files after updating.

translate.google.com
Güncellemeden sonra bazı dosyaları eksik olan kullanıcıların izole raporlarını incelerken, tüm kullanıcılar için Windows 10 Ekim 2018 Güncelleştirmesi'nin (sürüm 1809) kullanıma sunulmasını durdurduk.

support.microsoft.com/...
Windows 10 indirme sayfasına yeniden April 2018 Update koyuldu.

microsoft.com/...
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agent1453 7 ay
İsteğe bağlı güncelleme kapatılamıyor bunu çözmeliler!.
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ICES NMB 7 ay
Yükledim wifi bağlantısı kuramadım.Sikintili ya yüklemeyin.1607 sürümünde hiç problem yaşamıyorum.
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alpmirza 7 ay
Oyunlarda performans artışı var sanırım? Ring of Elysium guncelleme öncesine gore daha rahat oynatti yanlış hatirlamiyorsam 10fps kadar farketti sanki yoksa bana mi oyle geldi yanlis mi hatirliyorum kararsizim
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