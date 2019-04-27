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Windows 10 Mayıs 2019 Güncellemesi depolama gereksinimini artırıyor

Windows 10'un bir sonraki büyük güncellemesi ile birlikte minimum depolama gereksinimi de 32 GB'a yükselecek. İşletim sistemi şimdiye kadar 16 GB ya da 20 GB depolama alanına ihtiyaç duyuyordu.
3 hf.
7,9b
1
16
Windows
Onur Seven
Haber Editörü
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Önümüzdeki ay yayınlanması beklenen Windows 10 Mayıs 2019 Güncellemesi için geri sayım başladı. Bir sonraki büyük Windows güncellemesi Başlat menüsü, İşlem Merkezi, Ayarlar uygulaması ve daha birçok konuda bir dizi iyileştirmeyi de beraberinde getirecek. Aynı zamanda yeni bir aydınlık (light) tema deneyimi ve Windows Sandbox gibi birçok özellik sunacak.
Ayrıca Bkz. "Huawei P30 Pro için yeni bir yazılım güncellemesi yayınlandı"
Ancak pek de heyecan verici olmayan bir değişiklik daha var. Microsoft, Mayıs 2019 Güncellemesi'nde (sürüm 1903) Windows 10 için minimum depolama gereksinimini hem 32 bit hem de 64 bit bilgisayarlar için 32 GB'a yükseltti. Yani Ekim 2018 Güncellemesi (sürüm 1809) için gerekenden iki kat daha fazla .

Sürpriz olmadı

Microsoft tarafından yapılan bu değişiklik sayesinde Windows 10 cihaz üreticileri artık 32 GB’tan daha az depolama alanına sahip dizüstü bilgisayar ve tablet satamayacak. Ancak minimum depolama gereksiniminin değişeceği zaten belliydi.
Şirket bu yılın başlarında işletim sistemine Reserved Storage adlı bir özellik eklediğini açıkladı. Bu özellik sabit diskte belli bir alan ayıracak ve Windows güncellemeleri için her zaman yer olmasını garantileyecek.

https://pureinfotech.com/windows-10-1903-may-2019-update-32gb-minimum-storage/ Yorum Yaz
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Want to 3 hf. en beğenilen
Ya kusura bakmayında resmen haber yapmak için yapılmış bir haber. Yıl olmuş 2019, Hiçbir pc'de 16 GB depolama alanı yok zaten. Bir kere 32 GB HP notebook gördüm. Oda istisnaydı yani.
Windows 10 PC üreticilerini etklileyecek

Edit - Süpriz olmadı diye güncellemişler başlığı

Artık Mobil cihazlarda 16 GB Kalmamışken ve 120 GB'nin altında SSD yokken nasıl PC üreticileri etkileniyor anlamadım.
Gelen yorumlarda efsane zaten

Microsoft kendi ayağına sıkmaya devam ediyor.

Naptı adam, Zaten şuan Güncellemeleri kurulu Windows 7 Ult 64 Bit 30 gb kadar yer kaplıyor
Ya kusura bakmayında resmen haber yapmak için yapılmış bir haber. Yıl olmuş 2019, Hiçbir pc'de 16 GB depolama alanı yok zaten. Bir kere 32 GB HP notebook gördü...
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6 Yanıt Yanıtla +26
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Biyturs_OnSr 3 hf. Want to
Windows 10 ve Android yüklü dualboot tabletler son yıllarda bayağı satıldı ve hala daha üretiliyor. Laptop değil, tablet olarak bakmak lazım.
Yanıtla +5
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agent1453 3 hf.
Windows 10,işletim sistemi yarısı kadar güncelleme indirirse sonuç malumunuz.
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karakteristik61 3 hf.
Oyun ve office haricinde tüm işlerimi linux de görüyorum. Windows gerçekten sömürüyor pc yi.
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sosisvesalam 3 hf.
güncelleme için ayrılan bölümmüş 30 tane izinle regeditten falan bir şekilde silinebilir o bölüm.
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karayulun 3 hf.
windows 7, 8 ve özellikle 10 çok fazla gereksiz hizmet barındırıyor. çoğu veri çalmak üzere hazırlanmış. nedensiz yere gecikme yapan ve kolaylaşmak yerine gittikçe kullanışsızlaştırılan bir yapısı var. windows xp 'den sonraki yapımlar açıkça bu yönde. windows xp en başarılısıydı. gerek kullanışlılık, uyumluluk ve hız konusunda. geriye dönük uyumu olmayan, gereksiz yere alan ve anlamsız yere tuhafça verimsiz çalışan bu windows 10 gibi düzeneklerin dayatılması, Linux kullanıcılarının sayısını beklenmedik bir hızla arttırmaya devam edecektir.
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esmerbuyucu 3 hf.
Geleceğe dönük olarak zaten Windows için ayrılan alanın artması şaşırtıcı değil. Windows 95 değil sonuçta, en kapsamlı ve güncel işletim sistemi.
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a_y_k_u_t 3 hf.
Bkz. iktidardan memnun olmayıp yine de onlara oy vermek ~ bazı windows kullanıcıları
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Want to 3 hf. en beğenilen
Ya kusura bakmayında resmen haber yapmak için yapılmış bir haber. Yıl olmuş 2019, Hiçbir pc'de 16 GB depolama alanı yok zaten. Bir kere 32 GB HP notebook gördüm. Oda istisnaydı yani.
Windows 10 PC üreticilerini etklileyecek

Edit - Süpriz olmadı diye güncellemişler başlığı

Artık Mobil cihazlarda 16 GB Kalmamışken ve 120 GB'nin altında SSD yokken nasıl PC üreticileri etkileniyor anlamadım.
Gelen yorumlarda efsane zaten

Microsoft kendi ayağına sıkmaya devam ediyor.

Naptı adam, Zaten şuan Güncellemeleri kurulu Windows 7 Ult 64 Bit 30 gb kadar yer kaplıyor
6 Yanıt Yanıtla +26
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Biyturs_OnSr 3 hf. Want to
Windows 10 ve Android yüklü dualboot tabletler son yıllarda bayağı satıldı ve hala daha üretiliyor. Laptop değil, tablet olarak bakmak lazım.
Yanıtla +5
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interwap 3 hf. Want to
Ülkemizde bile bolca 16GB tablet var.
Yanıtla +2
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GameboyColor 3 hf. Want to
Mesajda 100 tane sırıtma ifadesi kullanarak nekadar gereksiz olduğunu gizleyemiyorsun dünyanın en basit işini yapıyorsun eleştiriyorsun.
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clb12 3 hf.
Microsoft kendi ayağına sıkmaya devam ediyor.
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karayulun 3 hf. clb12
tam üstüne bastınız.
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Askaparta 3 hf.
Apple ve Microsoft eldekini yemeye devam ediyor.
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windows 10, güncelleme ve
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