Windows 10 Mayıs 2019 Güncellemesi depolama gereksinimini artırıyor

Önümüzdeki ay yayınlanması beklenen Windows 10 Mayıs 2019 Güncellemesi için geri sayım başladı. Bir sonraki büyük Windows güncellemesi Başlat menüsü, İşlem Merkezi, Ayarlar uygulaması ve daha birçok konuda bir dizi iyileştirmeyi de beraberinde getirecek. Aynı zamanda yeni bir aydınlık (light) tema deneyimi ve Windows Sandbox gibi birçok özellik sunacak.

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Ancak pek de heyecan verici olmayan bir değişiklik daha var. Microsoft, Mayıs 2019 Güncellemesi'nde (sürüm 1903) Windows 10 için minimum depolama gereksinimini hem 32 bit hem de 64 bit bilgisayarlar için 32 GB'a yükseltti. Yani Ekim 2018 Güncellemesi (sürüm 1809) için gerekenden iki kat daha fazla .

Sürpriz olmadı

Microsoft tarafından yapılan bu değişiklik sayesinde Windows 10 cihaz üreticileri artık 32 GB’tan daha az depolama alanına sahip dizüstü bilgisayar ve tablet satamayacak. Ancak minimum depolama gereksiniminin değişeceği zaten belliydi.

Şirket bu yılın başlarında işletim sistemine Reserved Storage adlı bir özellik eklediğini açıkladı. Bu özellik sabit diskte belli bir alan ayıracak ve Windows güncellemeleri için her zaman yer olmasını garantileyecek.

https://pureinfotech.com/windows-10-1903-may-2019-update-32gb-minimum-storage/