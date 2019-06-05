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Windows 10'a oyuncular için "değişken yenileme hızı" ayarı geliyor

Microsoft, 1903 sürümüyle birlikte Windows 10'a, oyuncuları memnun edecek "değişken yenileme hızı" ayarı ekliyor. Peki bu ayar ne işimize yarayacak? İşte konunun detayları.
3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
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İşletim Sistemleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Microsoft nihayet Windows 10, sürüm 1903 ile birlikte oyuncuların uzun süredir beklediği bir özelliği sunmaya başlayacak. Güncellemenin içinde değiştirilmiş giriş ekranı ve başlat menüsü gibi iyileştirmeler olsa da, en dikkat çeken yenilik ise Variable Refresh Rate (VRR) olarak tabir edilen "değişken yenileme hızı" diyebiliriz.

Oyun grafiklerindeki olumsuzluklar ortadan kalkıyor

Değişken yenileme hızını (VRR), AMD FreeSync ve Nvidia G-Sync gibi servisler tarafından kullanılan ve ekranınızın yenileme hızını belirli bir oyunun FPS'siyle senkronize edebilen bir teknoloji olarak tanımlayabiliriz. Bu özellik teoride oyunlardaki ekran yırtılması ve karelenmeyi ortadan kaldırıyor. VRR özelliğinin işletim sistemi taraflı bir özellik olarak sunulacak olması ise oyuncular için güzel bir gelişme.
Microsoft'un Windows 10 işletim sistemine eklediği bu özellik ile G-Sync veya FreeSync etkinleştirilmiş bilgisayarda örneğin State of Decay 2 gibi oyunlar oynamak istiyorsanız, Windows 10'un "Grafik Ayarları" menüsünü girerek "Variable refresh rate" özelliğini açabiliyor olmanız gerekli. Eğer bu özellik henüz sizde görünmüyorsa, Windows 10'un bu özelliği henüz PC'nize ulaşmamış demektir. Zira güncellemenin dağıtılması biraz zaman alabiliyor.

https://wccftech.com/microsoft-os-level-variable-refresh-rate-setting-windows-10/ Yorum Yaz
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Amore 2 gün en beğenilen
Nvidia ayarlarında GSYNC ayarı zaten mevcuttu, editör haberi tam olarak yorumlayamamış. Özetle; Windows yeni sürümünde Freesync ve GSync'i doğal olarak desteklemeyen oyunlar için bu teknolojinin kullanılabilmesini sağlıyor.
Nvidia ayarlarında GSYNC ayarı zaten mevcuttu, editör haberi tam olarak yorumlayamamış. Özetle; Windows yeni sürümünde Freesync ve GSync'i doğal olarak destekle...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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Curimo 2 gün
Haber sunumu çok kötü, çok talihsiz... Lütfen yaptığınız işi ciddiye alın.
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Red_devil33 4 sa.
ayarlar bendede gözükmüyor
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Hakimutata Insane 10 sa.
Pg348q var bende ne değişecek aman birşey hızlanacagını sanmıyorum
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Hakimutata Insane 1 gün
Adam gibi cevir şunu kardeşim.
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Curimo 2 gün
Haber sunumu çok kötü, çok talihsiz... Lütfen yaptığınız işi ciddiye alın.
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Eeltorm 2 gün
Ben zaten G-Sync kullanıyorum W10'daki özellik ne işime yarayacak bunu açınca ne olacak. Haber detaylı yazılsaydı keşke haber diye okuyoruz biz de.

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Eeltorm 2 gün
"G-Sync veya FreeSync etkinleştirilmiş bilgisayarda" zaten etkinleştirdiysem kullanıyorumdur napıyım windows10'dakini?
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Amore 2 gün en beğenilen
Nvidia ayarlarında GSYNC ayarı zaten mevcuttu, editör haberi tam olarak yorumlayamamış. Özetle; Windows yeni sürümünde Freesync ve GSync'i doğal olarak desteklemeyen oyunlar için bu teknolojinin kullanılabilmesini sağlıyor.
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**BlackTower** 2 gün Amore
Yani başlıktan bile tahmin edilebiliryordu böyle bişey olduğu ama ben editörün anlatımından free sync veya g sync varsa win 10 da etkinleştirilebilir anladım :D Editör kişisi çok değişik anlatmış
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Hobar 2 gün
Ne işe yarıyor ki? Sanki şimdiye kadar kullanamıyorduk.
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01myavuz 2 gün
1903 kurup aynı gün kaldırdım. Sistemde ses kartını ve usb kulaklığı kullanmak mümkün olmadı.
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bkaakco 3 gün
Püf nokta: FreeSync ya da G-Sync destekli ekran kartı yoksa gözükmüyor.
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Jaugrenade 2 gün bkaakco
ekran kartı mı monitör mü?
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blue7 1 gün bkaakco
Bende G-Sync destekli monitor (Asus ROG PG279Q 27") ve ekran kartı (Asus Rog Strix 1080 TI OC) var Windows 10 1903 kullanıyorum ayar yine gözükmiyor.
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