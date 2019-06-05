Windows 10'a oyuncular için "değişken yenileme hızı" ayarı geliyor

Microsoft nihayet Windows 10, sürüm 1903 ile birlikte oyuncuların uzun süredir beklediği bir özelliği sunmaya başlayacak. Güncellemenin içinde değiştirilmiş giriş ekranı ve başlat menüsü gibi iyileştirmeler olsa da, en dikkat çeken yenilik ise Variable Refresh Rate (VRR) olarak tabir edilen "değişken yenileme hızı" diyebiliriz.

Oyun grafiklerindeki olumsuzluklar ortadan kalkıyor

Değişken yenileme hızını (VRR), AMD FreeSync ve Nvidia G-Sync gibi servisler tarafından kullanılan ve ekranınızın yenileme hızını belirli bir oyunun FPS'siyle senkronize edebilen bir teknoloji olarak tanımlayabiliriz. Bu özellik teoride oyunlardaki ekran yırtılması ve karelenmeyi ortadan kaldırıyor. VRR özelliğinin işletim sistemi taraflı bir özellik olarak sunulacak olması ise oyuncular için güzel bir gelişme.

https://wccftech.com/microsoft-os-level-variable-refresh-rate-setting-windows-10/

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Microsoft'unişletim sistemine eklediği bu özellik ile G-Sync veya FreeSync etkinleştirilmiş bilgisayarda örneğingibi oyunlar oynamak istiyorsanız, Windows 10'un "" menüsünü girerek "" özelliğini açabiliyor olmanız gerekli. Eğer bu özellik henüz sizde görünmüyorsa, Windows 10'un bu özelliği henüz PC'nize ulaşmamış demektir. Ziradağıtılması biraz zaman alabiliyor.