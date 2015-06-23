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Windows 10 akıllı telefon ailesi genişliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,2b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 10 akıllı telefon ailesi genişliyor
Microsoft'un mobil Windows 10 işletim sistemi için sonbahar ayları beklenirken, şimdiden ilk akıllı telefonlar duyurulmaya başlandı. Filipinlerin ardından Japonya da ilk Windows 10 akıllı telefonlarını duyurdu.

Japon Freetel tarafından duyurulan Katana 01 ve Katana 02 adındaki akıllı telefonlar yine giriş seviyesine yakın bir görünüm izliyor. Katana 01 adındaki modelde 4.5 inçlik 480x854 piksel çözünürlükte ekran, 4 çekirdekli bir işlemci, LTE desteği, ön-arka kamera ve 1700mAh gücünde batarya özelliklerine sahip. 

Katana 02 modelinde ise 5 inçlik 720p çözünürlükte bir ekran, 4 çekirdekli bir işlemci, LTE desteği, ön-arka kamera ve 2600mAh gücünde bir batarya şeklinde özellikler mevcut. Katana 01 modelinin fiyatı 160$ iken, Katana 02 modelinin fiyatı ise 240$ civarında. Modellerin sonbahar aylarında piyasada olması bekleniyor. 
 
Windows 10 akıllı telefon ailesi genişliyor
 

http://www.phonearena.com/news/Meet-the-first-Windows-10-Mobile-phones-from-Japan-Freetel-Katana-01-and-Katana-02_id70723 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
zx6r 4 yıl
WP cihaz tasarımından kaybediyor. Cebime sokmam şu Tasarımı insan biraz Şekil verir sağını solunu Düzeltir bu nedir arkadaş ışıklı kamyon takozu gibi olmuş. Hiç estetikten haberleri yok..
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CoreXXX 4 yıl
hep giriş seviyesi ürünler. biraz çıtayı yükseltseler wp lerde iyi olacak
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tugares 4 yıl
Tasarlayan mühendisler yanlış anlamışlar olayı :D
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abdullaharif 4 yıl
bu telefonlar japonya dışına çıkmayan firmalar. Japonyada genelde yerli firmaların ürünleri var. Ve bu ürünler hiç bir şekilde ihraç edilmez. Gidenler bilir , insanların elinde hiç görmediğiniz markaların ilginç model telefonları ve tabletleri olur. Hepsi de çok kaliteli ürünlerdir. Japonlar akıllı adamlar. Bu tarz şeyleri başka ülkelerle paylaşmazlar.
yani uzun lafın kısası tasarıma falan laf etmeyi bırakın zira dediğim gibi sadece japonya da satılan ürünler bunlar.
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NvdiaAmd 4 yıl
Kullanıcı sayısını artırsınlarda naparlarsa yapsınlar. Ama bu telefonlarla zor.
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Flag SHİP Killer 4 yıl
hangi işlemci var acaba
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mmg02 4 yıl
Gördüğüm en çirkin tasarım
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