Windows 10 akıllı telefon ailesi genişliyor

Microsoft'un mobil Windows 10 işletim sistemi için sonbahar ayları beklenirken, şimdiden ilk akıllı telefonlar duyurulmaya başlandı. Filipinlerin ardından Japonya da ilk Windows 10 akıllı telefonlarını duyurdu.





Japon Freetel tarafından duyurulan Katana 01 ve Katana 02 adındaki akıllı telefonlar yine giriş seviyesine yakın bir görünüm izliyor. Katana 01 adındaki modelde 4.5 inçlik 480x854 piksel çözünürlükte ekran, 4 çekirdekli bir işlemci, LTE desteği, ön-arka kamera ve 1700mAh gücünde batarya özelliklerine sahip.





Katana 02 modelinde ise 5 inçlik 720p çözünürlükte bir ekran, 4 çekirdekli bir işlemci, LTE desteği, ön-arka kamera ve 2600mAh gücünde bir batarya şeklinde özellikler mevcut. Katana 01 modelinin fiyatı 160$ iken, Katana 02 modelinin fiyatı ise 240$ civarında. Modellerin sonbahar aylarında piyasada olması bekleniyor.