Windows 10, güncellemelerin yüklenmesi için uyarıda bulunacak

Siber saldırıların peş peşe yaşanmasının ardından kullanıcıları için çeşitli güvenlik yamaları yayımlayan Microsoft, Windows 10 kullanıcılarının işletim sisteminin en yeni sürümünü kullanmasını sağlamak adına yeni bir özelliği kullanıma sunduğunu duyurdu. Bu özellik, hala eski Windows 10 sürümlerini kullanan (örneğin version 1507)kişilere düzenli olarak uyarılar gönderecek ve işletim sistemini güncellemelerini sağlamaya çalışacak.

Microsoft’un güncellemeler konusunda bu kadar ısrarcı davranmasının en büyük sebebi Petya benzeri zararlı yazılımların faaliyetlerinin artması. Düzenli olarak zararlı yazılımların takibini yapan ve işletim sistemini bunlara karşı korumak adına çalışmalarını sürdüren Microsoft, aylık güvenlik güncellemesini almayan eski sürümlerin bu gibi yazılımlara karşı savunmasız kalabileceğinden endişeleniyor.

https://www.engadget.com/2017/07/02/windows-10-will-notify-for-major-update/