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Windows 10, güncellemelerin yüklenmesi için uyarıda bulunacak

Microsoft, Windows 10 kullanıcılarının önemli güncellemelerden haberdar olmasını sağlayacak yeni bir özelliği kullanıma sundu. Artık önemli yazılım güncellemeleri uyarılarla kullanıcılara bildirilecek
1 yıl
2,3b
1
10
İşletim Sistemleri
Emre Karakullukçu
Yazar
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Siber saldırıların peş peşe yaşanmasının ardından kullanıcıları için çeşitli güvenlik yamaları yayımlayan Microsoft, Windows 10 kullanıcılarının işletim sisteminin en yeni sürümünü kullanmasını sağlamak adına yeni bir özelliği kullanıma sunduğunu duyurdu. Bu  özellik, hala eski Windows 10 sürümlerini kullanan (örneğin version 1507)kişilere düzenli olarak uyarılar gönderecek ve işletim sistemini güncellemelerini sağlamaya çalışacak.

Microsoft’un güncellemeler konusunda bu kadar ısrarcı davranmasının en büyük sebebi Petya benzeri zararlı yazılımların faaliyetlerinin artması. Düzenli olarak zararlı yazılımların takibini yapan ve işletim sistemini bunlara karşı korumak adına çalışmalarını sürdüren Microsoft, aylık güvenlik güncellemesini almayan eski sürümlerin bu gibi yazılımlara karşı savunmasız kalabileceğinden endişeleniyor. 


https://www.engadget.com/2017/07/02/windows-10-will-notify-for-major-update/ Yorum Yaz
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*GameOver* 1 yıl
Bunlar hikaye gerçek pc kullanıcısı anti virüs kullanmaz zaten kişinin kendisi anti virüstür nereden virüs gelebileceğini önceden kestirir reklam haber işte
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DH Misafiri 1 yıl
Windows'u 5400 rpm ya da daha üst bir HDD ile kullanıp "Güncellendikçe şişen, kullanıldıkça yavaşlayan" tarzı yorumları anlamıyorum gerçekten. Siz acaba Windows bir sisteme SSD takıp kullandınız mı? Ben yaklaşık 6 ay önce SSD'ye geçtim ve ne kadar program sil yükle yaptıysam da ne kadar karmaşık kullandıysam da sistemi yavaşlatamadım. Kesinlikle hala stabil çalışıyor. Her güncellemeyi de kuruyorum. Açılış süresi hala 5 sn. Bu durumu HDD varken yapsam hiç bir şey yapmasam da sistem yavaşlayacak...
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nForcer 1 yıl DH Misafiri
Neredeyse 3 yıldır SSD kullanıyorum. SSD üzerine ilk Windows yüklediğimde gayet hızlıyken daha sonraları Windows şişe şişe çalışma hızının ve açılış süresinin HDD'den farkı kalmadı. Bu durumda yavaşlığın nedeni sizce SSD midir, yoksa Windows mudur?
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MRT_ 1 yıl
1507, 1511, 1607 veya 1703 sürümlerini kullanıyor olmak önemli değil önemli olan sürümlerin güncel olup olmadığıdır. Haber iceriginde yanlışlık var.
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oktay_26 1 yıl
Haber başlığı Microsoft işletim sisteminde spam yapacak olmalı
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capital.punishment 1 yıl
Güncelleme önemli. Hatırlatma yapılması iyi olmuş
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kadirirdem 1 yıl
Gelsin direk kafasına göre kuruyor sonra...
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arel.gr 1 yıl kadirirdem
kadirirdem
Gelsin direk kafasına göre kuruyor sonra...

kafaya göre yazmadan yatip uyusaydin !
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nForcer 1 yıl
Nerelerden saldırı gelebileceğini bilerek önlemini alan uzman kullanıcılar için çok da tın. Güncelleme yaptıkça şişerek hantallaşan bir işletim sistemi olmaktan bir türlü kurtulamadı şu Windows.
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Tugrul_512bit 1 yıl
tehlike geliyorum diyecek
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