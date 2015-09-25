Windows 10 için evrensel kişiselleştirme uygulaması: Brilli Wallpaper Changer

Brilligeist Studios tarafından hem Windows 10 hem de Windows 10 mobil için hazırlanan evrensel uygulamalardan Brilli Wallpaper Changer, masaüstü kişiselleştirmesi açısından etkili bir çözüm ortaya koyuyor.

İki Windows platformunda da çalışabilen Brilli Wallpaper Changer, adından da anlaşılabileceği üzere kişilerin duvar kağıtlarını 15 dakika ile 1 gün arasındaki zaman periyotlarında devamlı olarak yenilemesine dayanıyor. Duvar kağıtını sürekli olarak yenileyerek her zaman taze bir masaüstü ortaya koyabilen uygulama, görselleri Bing'den çekiyor ve birden fazla koleksiyona izin veriyor.

Ücretsiz olarak sunulan uygulamayan buradan ulaşabilirsiniz.