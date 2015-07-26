Windows 10 ile Intel tabanlı bilgisayarlarda batarya performansı optimize edilecek

Windows 10 işletim sisteminin piyasaya sürülmesine bir haftadan az bir süre kalmasına rağmen, bazı göze çarpan hatalar giderilmiş değil ve Insider programında da artık yeni beta sürümleri sağlanmıyor. Bunlardan en bilineni batarya performansı konusunda.





Dizüstü bilgisayarlarında Windows Insider programını yürüten kullanıcılar, Windows 10 ile birlikte batarya performansında yüzde 10 civarında bir azalma yaşadığını rapor etmişti. Sorunun işlemciden kaynaklandığı düşünülüyor. Konu Intel'in de gündemindeydi.





Bir açıklama yapan Intel sözcüsü, Microsoft ile ortak çalışarak batarya sorununu gidereceklerini ifade etti. Intel sözkonusu problemin en fazla yüzde 10 ekstra batarya tüketimine neden olduğunu tespit etmiş. Firma, Windows 10 ile batarya tüketiminin hemen hemen Windows 8.1 ile aynı olacağını belirtiyor.





Kaynaklar Windows 10 çıkışı ile birlikte bir ilk gün yamasının yayımlanacağını ve rapor edilen pek çok hatanın bu yama ile giderileceğini belirtiyor. Ancak Intel'in yamasının bu pakete dahil olup olmayacağı bilinmiyor.





Diğer bir yeni bilgi ise Cortana'nın sürekli açık kalmasını sağlayan aktif dinleme özelliğinin batarya tüketimini hızlandırması. PC üreticilerinin açıklamalarına göre Windows 10 işletim sisteminde ayrı bir arkaplan süreci yürütüyor ve bu da işlem gücü açısından zaman zaman zorlayıcı olabiliyor.





Bekleme konumunda uygulama işlemciye herhangi bir yük bindirmiyor. Ancak Hey Cortana ile uygulama tetiklendiği zaman bir anda işlemciye binen yük yüzde 6 civarına fırlıyor. Bu durum birkaç saniye ile sınırlı olsa da sürekli kullanımda batarya performansını düşürebiliyor.

http://www.pcworld.com/article/2952393/windows/intel-microsoft-working-to-squash-windows-10-battery-life-bug.html