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Windows 10 ile Intel tabanlı bilgisayarlarda batarya performansı optimize edilecek

3 yıl
3,7b
1
21
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 10 ile Intel tabanlı bilgisayarlarda batarya performansı optimize edilecek

Windows 10 işletim sisteminin piyasaya sürülmesine bir haftadan az bir süre kalmasına rağmen, bazı göze çarpan hatalar giderilmiş değil ve Insider programında da artık yeni beta sürümleri sağlanmıyor. Bunlardan en bilineni batarya performansı konusunda. 

Dizüstü bilgisayarlarında Windows Insider programını yürüten kullanıcılar, Windows 10 ile birlikte batarya performansında yüzde 10 civarında bir azalma yaşadığını rapor etmişti. Sorunun işlemciden kaynaklandığı düşünülüyor. Konu Intel'in de gündemindeydi. 

Bir açıklama yapan Intel sözcüsü, Microsoft ile ortak çalışarak batarya sorununu gidereceklerini ifade etti. Intel sözkonusu problemin en fazla yüzde 10 ekstra batarya tüketimine neden olduğunu tespit etmiş. Firma, Windows 10 ile batarya tüketiminin hemen hemen Windows 8.1 ile aynı olacağını belirtiyor. 

Kaynaklar Windows 10 çıkışı ile birlikte bir ilk gün yamasının yayımlanacağını ve rapor edilen pek çok hatanın bu yama ile giderileceğini belirtiyor. Ancak Intel'in yamasının bu pakete dahil olup olmayacağı bilinmiyor. 

Diğer bir yeni bilgi ise Cortana'nın sürekli açık kalmasını sağlayan aktif dinleme özelliğinin batarya tüketimini hızlandırması. PC üreticilerinin açıklamalarına göre Windows 10 işletim sisteminde ayrı bir arkaplan süreci yürütüyor ve bu da işlem gücü açısından zaman zaman zorlayıcı olabiliyor. 

Bekleme konumunda uygulama işlemciye herhangi bir yük bindirmiyor. Ancak Hey Cortana ile uygulama tetiklendiği zaman bir anda işlemciye binen yük yüzde 6 civarına fırlıyor. Bu durum birkaç saniye ile sınırlı olsa da sürekli kullanımda batarya performansını düşürebiliyor.  

http://www.pcworld.com/article/2952393/windows/intel-microsoft-working-to-squash-windows-10-battery-life-bug.html Yorum Yaz
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savasserter 3 yıl en beğenilen
Gereksiz yere çalışan servisleri ve svchost.exe yi adam etseler epeyce güç tasarrufu yapılır bence.
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murahe 3 yıl

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berkanenes 3 yıl
Batarya kullanımı düşer ama cortana çok gereksiz bir uygulama onun yüzünden batarya performansı düşebilir
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Cenkay KESER 3 yıl
İnsiderlara kim diyor beta güncellemesi gelmiyor diye? Günde 2 kere GDR güncellemesi veriyorlar o kadar çok hata varki düzeltebilmek için.
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hidrojennn 3 yıl
Görmebak
hidrojennn ben anlamıyorum arkadaş ekrem71 haberinin içeri ne olursa olsun birileri çıkıyor adamı karalamaya çalışıyor. nedir bu adamın sizden çektiği. belki başka haberler de verecek ama bu tipler yüzünden yanlış anlaşılabilirim diye haberi yapamıyordur. bunu konu da hata varsa adam haberi yapacak. çıkıp apple iyi, microsoft iyi, google iyi, samsung iyi, sony iyi diye mi haber yapsın suya sabuna dokunmadan hep. tabiki bir markanın ürününü politikasını beğenmiyorsa bunu haberlerin de hissettirmek en büyük hakkı.
Ekrem71 taraflı haber yaptığı için insanlar onu karalıyor haklılarda microsoftun bir haberinde sadece bir ülke için geçerli olan haberini tüm dünyada diye yazmıştı.Haberlere koyduğu kendi yorumlarını saymıyoruz bile haberi yazarsın altına not olarak kendi düşünceni söylersin ama ekrem71 e bakıyorsun adam haberin içine kendi yorumunu katıyor direkt samsung a,sony e,lg ye olumsuz yorumlarını gırla söylerken konu apple a gelince övmekle bitiremeyen birisi olduğu için insanlar karalıyor.

microsoft düzgün bir firma değil, fakat apple hiç değil. al birini vur ötekine.
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savasserter 3 yıl en beğenilen
Gereksiz yere çalışan servisleri ve svchost.exe yi adam etseler epeyce güç tasarrufu yapılır bence.
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emiLL 3 yıl
Resimdeki laptop hangi model cok hos duruyor
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ekrem71 3 yıl
Insider programına güncelleme geliyor biz aksini iddia etmiyoruz. Yeni beta sürümler sağlanmıyor diyoruz.
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hidrojennn 3 yıl
ben anlamıyorum arkadaş ekrem71 haberinin içeri ne olursa olsun birileri çıkıyor adamı karalamaya çalışıyor. nedir bu adamın sizden çektiği. belki başka haberler de verecek ama bu tipler yüzünden yanlış anlaşılabilirim diye haberi yapamıyordur. bunu konu da hata varsa adam haberi yapacak. çıkıp apple iyi, microsoft iyi, google iyi, samsung iyi, sony iyi diye mi haber yapsın suya sabuna dokunmadan hep. tabiki bir markanın ürününü politikasını beğenmiyorsa bunu haberlerin de hissettirmek en büyük hakkı.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Görmebak 3 yıl hidrojennn
hidrojennn

ben anlamıyorum arkadaş ekrem71 haberinin içeri ne olursa olsun birileri çıkıyor adamı karalamaya çalışıyor. nedir bu adamın sizden çektiği. belki başka haberler de verecek ama bu tipler yüzünden yanlış anlaşılabilirim diye haberi yapamıyordur. bunu konu da hata varsa adam haberi yapacak. çıkıp apple iyi, microsoft iyi, google iyi, samsung iyi, sony iyi diye mi haber yapsın suya sabuna dokunmadan hep. tabiki bir markanın ürününü politikasını beğenmiyorsa bunu haberlerin de hissettirmek en büyük hakkı.

Ekrem71 taraflı haber yaptığı için insanlar onu karalıyor haklılarda microsoftun bir haberinde sadece bir ülke için geçerli olan haberini tüm dünyada diye yazmıştı.Haberlere koyduğu kendi yorumlarını saymıyoruz bile haberi yazarsın altına not olarak kendi düşünceni söylersin ama ekrem71 e bakıyorsun adam haberin içine kendi yorumunu katıyor direkt samsung a,sony e,lg ye olumsuz yorumlarını gırla söylerken konu apple a gelince övmekle bitiremeyen birisi olduğu için insanlar karalıyor.
2 Yanıt Yanıtla
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bkaakco 3 yıl
Blutooth açıkken şarjı Windows 8.1'den daha fazla sömürüyordu kapatınca aynıydı. Zaten bizde Cortana da çalışmıyor, sıkıntı yok.
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Biyturs_OnSr 3 yıl
Hala haber yapıyorum diye geçiniyor :)
"Insider programında da artık yeni beta sürümleri sağlanmıyor"
Sen hala daha asılsız haberler yapmaya devam et. Insider kullanıcı olmayabilirsin ama en azından bir araştırma yap, sor Insider sürümüne sahip olanlara güncelleme kesilmiş diyorlar doğru mu diye. Şuan 10240 sürümüne halen daha güncelleme geliyor.
1 Yanıt Yanıtla
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XavierPedro 3 yıl Biyturs_OnSr
Kafan çok güzelmiş, güle güle kullan...
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