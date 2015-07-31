Windows 10 tabletler için Office Mobile uygulamaları kullanıma sunuldu

Yazılım devi Microsoft, Windows 10 işletim sistemi yüklenen tablet modelleri için dokunmatik ekranlara özel yeni Office Mobile uygulamalarını kullanıma sundu.

10-inç ve altı Windows 10 işletim sistemli tablet modelleri için hazırlanan yeni Office Mobile uygulamaları, tahmin edebileceğimiz üzere Word, Excel, PowerPoint ve OneDrive'dan oluşuyor. 10-inç ve üzeri cihazlar için Office paketinin masaüstü sürümünü öneren Microsoft, kullanıcıların karşısına dokunmatik ekranlar için özel optimize edilmiş bir yapı çıkartıyor ve tüm özelliklerler için Office 365 aboneliği istiyor.

Pakete ücretsiz olarak aşağıdaki bağlantılar üzerinden ulaşabilirsiniz.

http://www.engadget.com/2015/07/30/microsoft-office-mobile-apps-windows-10/