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Windows 10 tabletler için Office Mobile uygulamaları kullanıma sunuldu

3 yıl
2,2b
1
1
Diğer Yazılım
Can Tunçer
Haber Editörü
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Windows 10 tabletler için Office Mobile uygulamaları kullanıma sunuldu
 
Yazılım devi Microsoft, Windows 10 işletim sistemi yüklenen tablet modelleri için dokunmatik ekranlara özel yeni Office Mobile uygulamalarını kullanıma sundu.
10-inç ve altı Windows 10 işletim sistemli tablet modelleri için hazırlanan yeni Office Mobile uygulamaları, tahmin edebileceğimiz üzere Word, Excel, PowerPoint ve OneDrive'dan oluşuyor. 10-inç ve üzeri cihazlar için Office paketinin masaüstü sürümünü öneren Microsoft, kullanıcıların karşısına dokunmatik ekranlar için özel optimize edilmiş bir yapı çıkartıyor ve tüm özelliklerler için Office 365 aboneliği istiyor.
Pakete ücretsiz olarak aşağıdaki bağlantılar üzerinden ulaşabilirsiniz.

http://www.engadget.com/2015/07/30/microsoft-office-mobile-apps-windows-10/ Yorum Yaz
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e-Militarist 3 yıl

OneNote 17.6131.10092.0

www.microsoft.com/tr-tr/store/apps/onenote/9wzdncrfhvjl

OneNote cihazlarınızda not almak ve her şeyi düzene koymak için kullandığınız dijital not defterinizdir. Fikirlerinizi not alın, sınıf ve toplantı notlarını izleyin, web’den resim alın veya yapılacaklar listesi hazırlayın, ayrıca fikirlerinizin çizimini yapın ve taslaklarını oluşturun.

YAZMA, ELLE YAZMA VE ÇİZME

* Her yerde sayfanıza yazabilir ve hayal gücünüzü kullanabilirsiniz
* Cihazınızın kalemini veya parmağınızı kullanarak yazabilir veya birçok türde kalem ve vurgulayıcı kullanarak çizim yapabilirsiniz
* Beyaz arka plan üzerine not alın veya kolayca yazıp çizmek için kılavuz veya cetvelle çizilmiş çizgiler ekleyin

HER ŞEYİ YAKALAYIN

* Windows Eylem Merkezi’ndeki Not düğmesini kullanarak ve desteklenen kalemlerle hızlı şekilde not alın*
* Paylaşım Düğmesi, Microsoft Edge, Clipper, Office Lens ve başka onlarca uygulama ve hizmeti kullanarak OneNote’a web siteleri, tarifler, belgeler ve daha pek çok şey gönderebilirsiniz

ORGANİZE OLUN

* Notlarınız içinde yer alan el yazıları veya resim içindeki metinlerde istediğiniz her şeyi arayıp bulabilirsiniz
* Tüm sayfaların görsel önizlemesini yaparak son notlarınıza kolayca erişin
* Yapılacaklar listelerine onay kutularıyla tek tıklamayla erişim

EKİP ÇALIŞMASI İÇİN ÜRETİLMİŞ

* Not defterlerinizi ve notlarınızı iş arkadaşlarınız, aileniz ve dostlarınızla kolayca paylaşın
* Çevrenizdeki insanlarla tatil planları yapın, toplantı notlarını veya ders notlarını paylaşın
* Notları birlikte düzenleyin ve değişiklikleri gerçek zamanlı olarak görün

HER ZAMAN YANINDA

* İster evde, ister ofiste, ister de yolda olun, notlarınız da her zaman yanınızda olur
* Notlar buluta otomatik olarak kaydedilir ve eşitlenir. Böylece tüm cihazlarınızda her zaman en güncel hallerine sahip olursunuz
* Not defterleriniz tüm cihazlarınızda tanıdık görünür, böylece masaüstü, tablet veya mobil cihazınızda kaldığınız yerden devam edebilirsiniz

Web sitesine göz atın, Facebook sayfamızı beğenin, bizi Twitter’da takip edin ve yeniliklerden haberdar olmak için blog’u ziyaret edin: onenote.com facebook.com/onenote twitter.com/msonenote blogs.office.com/onenote

* Bazı aksesuarlar ayrı satılır; donanıma bağlıdır.




Word Mobile 17.6131.10092.0 www.microsoft.com/tr-tr/store/apps/word-mobile/9wzdncrfjb9s

Excel Mobile 17.6131.10092.0 www.microsoft.com/tr-tr/store/apps/excel-mobile/9wzdncrfjbh3

PowerPoint Mobile 17.6131.10092 www.microsoft.com/tr-tr/store/apps/powerpoint-mobile/9wzdncrfjb5q
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