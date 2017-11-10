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Windows 10'a AirDrop benzeri bir paylaşım özelliği geliyor

Microsoft en son Windows 10 Insider yapısına Apple'ın AirDrop özelliğine benzer bir işlev ekledi. İşletim sistemiyle artık dosya paylaşımı yapmak daha kolay hale geliyor.
1 yıl
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4
Windows
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft, Windows 10 için dosya paylaşımını kolaylaştıracak yeni bir özellik geliştirdi. Yazılım devi yeni nesil işletim sistemine Apple'ın AirDrop özelliğine benzer bir işlev ekliyor. Bildiğiniz üzere AirDrop, fotoğraflarınızı, videolarınızı ve belgelerinizi yakındaki Apple cihazlarla anında paylaşmanızı sağlayan bir özellik. Windows 10'a entegre edilen Near Share (Yakın Paylaşım) da benzer şeyi yapıyor.
Ayrıca Bkz. "Apple'dan rOS işletim sistemiyle çalışan artırılmış gerçeklik başlığı geliyor"
Microsoft bu özelliği en son Windows 10 Insider yapısında test etmeye başladı. Bu sayede kullanıcılar PC'lerinde yer alan belgeleri ve multimedya içeriği Bluetooth kullanarak yakınlardaki diğer Windows 10 bilgisayarlarla kolayca paylaşabilecekler. Yani yeni özelliğin AirDrop'a benzer bir şekilde çalıştığını söyleyebiliriz.
Near Share, yakınınızdaki PC'lerle kablosuz olarak dosya ve URL paylaşımı yapmak için de kullanılabilecek. Bu özellikten faydalanmak için her iki cihazda da "Near Share" özelliğinin açık olması gerekiyor. Yakınınızdaki cihazların bir listesini görmek için herhangi bir uygulamada veya Dosya Gezgini'nde Paylaş seçeneğine tıklamanız yeterli olacak. İstediğiniz cihazı seçtikten sonra alıcı da kabul ederse dosya didğer cihazla kablosuz olarak paylaşılacak.
Near Share özelliği şu an için Windows 10'un en yeni Insider yapısına dahil edilmiş durumda. Dolayısıya tüm Windows 10 kullanıcılarına sunulması biraz zaman alabilir.

https://www.theverge.com/2017/11/8/16625130/microsoft-windows-10-airdrop-near-share-feature Yorum Yaz
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Blitz 1 yıl en beğenilen
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coreytoddgray2 1 yıl
Mantikli, 8.1de memnundum 10'a gecebilirim bu ozellikle
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burhanaks 1 yıl
Şu windows, kendini tamamen yoketse ve kullanıcılarını da maliyetleri üstlenip ücretsiz Mac’e terfi ettirse, eminim herkes çok mutlu olacak.
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firtinax 1 yıl
Airdroid ile çözmeye çalıştığım bir durum. Genel de kablo ile çözüyorum.
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Blitz 1 yıl en beğenilen
Birkaç satırda da olsa Ulu Önder Atatürk'ü ansaydınız keşke...
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