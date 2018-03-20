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Windows 10'a HEIF desteği geliyor

Windows 10 artık fotoğraf kalitesinden ödün vermeden daha iyi sıkıştırma imkanı sunmak için geliştirilmiş HEIF formatını destekleyecek. Peki nedir bu HEIF ve ne gibi avantajlar sunuyor?
1 yıl
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Windows
Onur Seven
Haber Editörü
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Fotoğraf çekmek günlük hayatın vazgeçilmezleri arasına girmiş durumda. Apple daha iyi bir deneyim sağlamak için geçen yıl iOS 11'de ana fotoğraf formatı olarak HEIF formatına geçiş yapmıştı. Google da kısa süre önce yeni nesil Android P işletim sisteminin geliştirici önizlemesine HEIF formatının yerleşik sürümünü ekleyerek bu formatı benimsediğini gösterdi.
Ayrıca Bkz. "IBM, Think 2018 etkinliğinde yapay zeka programı Watson'ı resmi olarak başlattı"
Öte yandan Windows PC'lerde .heic uzantısına sahip fotoğrafları görüntülemek için hala ek program yüklemek gerekiyor. Ancak yazılım devi, Windows 10 Insider'ın en son sürümüne HEIF desteği eklediği için artık buna gerek kalmayacak. Microsoft tarafından yayınlanan en son Windows 10 önizleme sürümlerinde (RS4 yapı 17123 ve RS5 yapı 17623) Fotoğraflar uygulamasına HEIF formatında fotoğraf görüntüleme desteği geldi.

Kaliteyi korurken daha az yer kapıyor

Yüksek Verimli Görüntü Dosyası Formatı anlamına gelen HEIF, alternatiflerine kıyasla daha yüksek bir sıkıştırma oranına sahip. Kaliteyi korurken, JPEG ve PNG formatlarından daha az yer kaplıyor. HEIF formatında çekilen resimler JPEG formatında çekilen resimlere göre yarı yarıya daha küçük boyutlu olduğu için kullanıcıların PC'lerinde daha fazla boş alan yaratması gibi önemli bir avantajı var.
Windows 10, HEIF formatını yerleşik olarak destekleyeceği için işletim sistemine yönelik üçüncü parti uygulamaların da bu formatı destekleyerek avantajlarından faydalanması mümkün olacak.

https://blogs.windows.com/windowsexperience/2018/03/16/announcing-windows-10-insider-preview-build-17623-for-skip-ahead/#0RboXE1ptRs4B15X.97 Yorum Yaz
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ardicli2000 1 yıl en beğenilen
JPEG daha iyi gibi duruyor.
Bir de neden aynı resim birebir yan yana konmaz anlamıyorum.
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Yiliaaaa 11 ay
HEIC, resimlerin gösterdiği gibi JPG'den daha az depolama alanı alabilir. Bununla birlikte, sınırlı uyumluluğu, iOS olmayan cihazlarda doğrudan görüntülememizi engeller. Bu zorluğun üstesinden gelmek için, "En Uyumlu" olarak "Biçim" i ayarlamak için kamera ayarlarına gidebilir ya da HEIC'yi diğer uyumlu biçime dönüştürmek için Joyoshare HEIC to JPG Converter gibi güçlü bir araç kullanabiliriz.
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drjacob 1 yıl
gelişiyor olması güzel
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ardicli2000 1 yıl en beğenilen
JPEG daha iyi gibi duruyor.
Bir de neden aynı resim birebir yan yana konmaz anlamıyorum.
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interwap 1 yıl
Belki evet belki de hayır ama dosya boyutunda 3 kat fark var.
@Tensi Geçen sene IrfanView'e eklenmesi için teklifte bulunulmuş ve reddedilmiş. Desteklediğine dair bir veri göremedim. XnView destekliyor.
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interwap 1 yıl ardicli2000
Belki evet belki de hayır ama dosya boyutunda 3 kat fark var.
@Tensi Geçen sene IrfanView'e eklenmesi için teklifte bulunulmuş ve reddedilmiş. Desteklediğine dair bir veri göremedim. XnView destekliyor.
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Father Torque 1 yıl
Ben de Windows nihayet yıllardır kullanılan ve artık yetmeyen NTFS disk formatını değiştiriyor hevesiyle girdim konuya, büyük bir hayal kırıklığıyla çıkıyorum

Windows'un üzerinde yüklü gelen herhangi bir uygulamayı kullanan var mı Allah aşkına? Üçüncü parti uygumalarda zaten vardır bu özellik.
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Tensi 1 yıl
Ben hep IrfanView kullandigim icin beni ilgilendirmiyor. :D
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denizbay1 1 yıl
Güzel bir haber. Bir çok imaj dosyasının boyutu küçülebilir hatta.
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soneday 1 yıl
güzel haber
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