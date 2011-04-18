Windows 7'li HTC Mazaa ilk defa görüntülendi

Haber kaynakları diğer bir deyişle muhbirler sayesinde bazen fotoğraflarla, bazen videolarla bazense sadece yazılı olarak firmaların gelecek ürünleri hakkında bilgi sahibi olmaya devam ediyoruz. Akıllı telefon tutkunlarının buluştuğu XDA Developers'a gönderilen son fotoğraflar da, HTC'nin üzerinde çalıştığı yeni Windows Phone 7'li telefonu Mazaa'ı gün yüzüne çıkardı.

Firmanın Mazaa kod ismini verdiği öğrenilen telefonun önümüzdeki 6 ay içersinde Sprint aracılığıyla satışa sunulacağı ancak CDMA desteğinin yanı sıra GSM desteği de sunacağı gelen bilgiler arasında. Fotoğraflardan anlaşıldığı kadarıyla ekranı muhtemelen 3.7 inç olan ve kamerası bir adet LED flaş ile güçlendirilen telefonun diğer teknik özellikleri ise şimdilik bilinmiyor.