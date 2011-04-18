Windows 7'li HTC Mazaa ilk defa görüntülendi

Haber Editörü
Haber kaynakları diğer bir deyişle muhbirler sayesinde bazen fotoğraflarla, bazen videolarla bazense sadece yazılı olarak firmaların gelecek ürünleri hakkında bilgi sahibi olmaya devam ediyoruz. Akıllı telefon tutkunlarının buluştuğu XDA Developers'a gönderilen son fotoğraflar da, HTC'nin üzerinde çalıştığı yeni Windows Phone 7'li telefonu Mazaa'ı gün yüzüne çıkardı.
Firmanın Mazaa kod ismini verdiği öğrenilen telefonun önümüzdeki 6 ay içersinde Sprint aracılığıyla satışa sunulacağı ancak CDMA desteğinin yanı sıra GSM desteği de sunacağı gelen bilgiler arasında. Fotoğraflardan anlaşıldığı kadarıyla ekranı muhtemelen 3.7 inç olan ve kamerası bir adet LED flaş ile güçlendirilen telefonun diğer teknik özellikleri ise şimdilik bilinmiyor.
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Başlıkdaki mevzuyu biraz çarpıtmış olacağız ama dediklerine kısmen katılıyorum, hele windows 6.5'lu HD2 olayına tamamen .. Ama şöyle bir durumu göz ardı etmemek lazım, ne kadar farklı ve tutarlı işletim sistemi çıkarsa tüketiciye o kadar yarar. Eskiden android de işcep doğru düzgün çalışmazdı millet kıvranırdı baktılar talep arttı kullanıcı fazla adamlar andorid için işcep çıkardı. Aynı şekilde birçok uygulama bu şekilde yaygınlaşmakta dolayısıyla bu da bize yaramakta.
Dizayn, tasarım ve çeşit çıkarma olayına gelince HTC daha samsung ve nokia ile yarışma düzeyine gelmedi diye düşünüyorum. Bu 2 markaya ve çıkardığı modellere bakarsanız HTC'nin daha çok ekmek yemesi lazım Kaldıki HTC'nin çok daha özgün ve kalite modeller yaptığını düşünüyorum.
Arkadaşın biri bu tekdüze telefonların kendilerini Android SAÇMALIĞIndan kurtaracağını sanıyormuş. Biraz teknolojiyi takin de yorum yapın :D
ama denilene aynen katılıyorum hep aynı tasarım ve aynı özellikler. biri 8 olmuş diğer 12 temelde olay aynı.
Valla kurtarsında rahat edelim :) Androidi bilenler kullansın bilmeyenler bulaşmasın.. Günah keçisi Android ya valla :)
Bu konuda bile Androide sallıyorsunuz.. IOS muş W7 miş ikisi benziyor tabi özde ondan seversiniz Android kullanmayın !