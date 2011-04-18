Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows 7'li HTC Mazaa ilk defa görüntülendi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
17,1b
1
17
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Haber kaynakları diğer bir deyişle muhbirler sayesinde bazen fotoğraflarla, bazen videolarla bazense sadece yazılı olarak firmaların gelecek ürünleri hakkında bilgi sahibi olmaya devam ediyoruz. Akıllı telefon tutkunlarının buluştuğu XDA Developers'a gönderilen son fotoğraflar da, HTC'nin üzerinde çalıştığı yeni Windows Phone 7'li telefonu Mazaa'ı gün yüzüne çıkardı.

Firmanın Mazaa kod ismini verdiği öğrenilen telefonun önümüzdeki 6 ay içersinde Sprint aracılığıyla satışa sunulacağı ancak CDMA desteğinin yanı sıra GSM desteği de sunacağı gelen bilgiler arasında. Fotoğraflardan anlaşıldığı kadarıyla ekranı muhtemelen 3.7 inç olan ve kamerası bir adet LED flaş ile güçlendirilen telefonun diğer teknik özellikleri ise şimdilik bilinmiyor.

Windows 7'li HTC Mazaa ilk defa görüntülendi
Tam Boyutta Gör
Windows 7'li HTC Mazaa ilk defa görüntülendi
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
KRALL 8 yıl
wp7 e vakit ayıracağına markete program yapsınlar ios varken ne android nede wp bi şeye yaramaz apple store le hic birisi yarışamaz bana kalırsa.Salak saçma htc hd2 windows 1600 tl verdim ne bankaya nede başka bir işime yarıyordu.900 e sattım 3 ay sonra iphone 4 aldım yapamadığım giremediğim banka hesabı yok uygulama programlar oyunlar araçlar cabası.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mnkry 8 yıl

KRALL

wp7 e vakit ayıracağına markete program yapsınlar ios varken ne android nede wp bi şeye yaramaz apple store le hic birisi yarışamaz bana kalırsa.Salak saçma htc hd2 windows 1600 tl verdim ne bankaya nede başka bir işime yarıyordu.900 e sattım 3 ay sonra iphone 4 aldım yapamadığım giremediğim banka hesabı yok uygulama programlar oyunlar araçlar cabası.


Başlıkdaki mevzuyu biraz çarpıtmış olacağız ama dediklerine kısmen katılıyorum, hele windows 6.5'lu HD2 olayına tamamen .. Ama şöyle bir durumu göz ardı etmemek lazım, ne kadar farklı ve tutarlı işletim sistemi çıkarsa tüketiciye o kadar yarar. Eskiden android de işcep doğru düzgün çalışmazdı millet kıvranırdı baktılar talep arttı kullanıcı fazla adamlar andorid için işcep çıkardı. Aynı şekilde birçok uygulama bu şekilde yaygınlaşmakta dolayısıyla bu da bize yaramakta.

Dizayn, tasarım ve çeşit çıkarma olayına gelince HTC daha samsung ve nokia ile yarışma düzeyine gelmedi diye düşünüyorum. Bu 2 markaya ve çıkardığı modellere bakarsanız HTC'nin daha çok ekmek yemesi lazım
Kaldıki HTC'nin çok daha özgün ve kalite modeller yaptığını düşünüyorum.



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
omorfi 8 yıl
ya ama çeşitsiniz, adamlar satmadığı malı çıkarırmı ? Sen daha iyi bilcen adamın profesyonel satış sorumlusundan sanki .) Kim ne yapsınmış, senbişey yapma zaten yapan yapıyor demeki .)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
duayn 8 yıl
android varken salak windows u kim ne yapsın yaw:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
HTC'nin de suçu yok WP7 telefonların tasarımında. Microsoft sağolsun donanım ve yazılım esnekliğini sınırladığından Samsung da olsa HTC de olsa WP7 telefonlar birbirine benzeyecek.
Arkadaşın biri bu tekdüze telefonların kendilerini Android SAÇMALIĞIndan kurtaracağını sanıyormuş. Biraz teknolojiyi takin de yorum yapın :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sweatcan 8 yıl
bu kadar çok model çıkması hiç iyi değil ortalık çarşamba pazarına döndü çıkarıyolar sanra destek yok bişey yok orada kalıyoruz.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
infom@n 8 yıl
HTC artık "yeni Nokia" oldu. Başarısı ve başarısızlığı ile Nokia'nın aynısı olacak. Bar tipi ve dokunmatik bir telefonda çok fazla tasarım çeşitliliği şansı yok birbirine benzemesi normal ama çok fazla model çıkarması Nokia'nın yanına yaklaştıracak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wentworthscofield 8 yıl
arkadaşlar abartmayın cihaz trophy'nin CDMA versiyonu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jibe 8 yıl
HTC bile şu 1 ay içerisinde kaç tane ürün duyurusu yaptığını bilmiyor bence iice saçmaladılar. Verizona kendine sağa sola derken hepside özellik olarak aynı yakında istek telefon modeli çıkartma işine girerlerse hiç şaşırmam demekki huylu huyundan vazgeçmiyor alışmışlar fasonculuğa. HTC PALAMUT Announced...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oktayakgoz 8 yıl
öyle yada htc firma değeri olarak nokia yı geride bıraktı.

ama denilene aynen katılıyorum hep aynı tasarım ve aynı özellikler. biri 8 olmuş diğer 12 temelde olay aynı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oktayakgoz 8 yıl
bide bizim ülkemize gelse de şunlar alıp bi tane kullansak. artık bu android saçmalığından bizi kurtarsa
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheMidnight 8 yıl

oktayakgoz

bide bizim ülkemize gelse de şunlar alıp bi tane kullansak. artık bu android saçmalığından bizi kurtarsa


Valla kurtarsında rahat edelim :) Androidi bilenler kullansın bilmeyenler bulaşmasın.. Günah keçisi Android ya valla :)

Bu konuda bile Androide sallıyorsunuz.. IOS muş W7 miş ikisi benziyor tabi özde ondan seversiniz Android kullanmayın !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selahattın ısık 8 yıl
Tek eksiği ekranda mavi elran yok..Onun dışında tam windows telefonu..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
recoakk 8 yıl
Her gün yeni bir htc telefon modeli çıkıyor.Hayırlı olsunda hep aynı tipi..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacarslan 8 yıl
iOS ve Android devrinde Windows kabusu...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
17102 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, Windows Phone
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Haftanın en iyi Android oyunları -14- (Düzeltildi) 8 yıl Covertink Hafızalı Dijital Kalem video inceleme "Yazın, çizin kaydeysin!" 8 yıl Haftanın en iyi iOS oyunları -7- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim