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Windows 8, AB anti-tekel kurumlarının incelemesi altında

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Tarayıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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Daha önce Windows kurulumlarında sadece Internet Explorer tarayıcısına yer vermesi nedeniyle AB'de anti-tekel soruşturmasına tabi tutulan ve sonucunda tüm tarayıcıları aynı ekranda kullanıcı tercihine sunmak zorunda kalan Microsoft, Windows 8'le yeniden inceleme altına alındı.

Farklı firmalardan gelen şikayetleri dinleyen AB anti-tekel yetkilileri, Microsoft'un Windows 8 ile rakip internet tarayıcıların kurulumuna izin vermemesi konusunu izlemeye aldı. Tüm tarayıcıları aynı ekranda kullanıcı tercihine sunmayı 3 yıl önce kabul eden Microsoft'un, bu vaadini yerine getirmediği şikayet konusu oldu.

Salı günü başlayan soruşturmada yetkililer, Microsoft'un Windows 8'in tam API'lerini rakip firmaların tarayıcılarına açıp açmadığına bakacak. Ayrıca Windows RT üzerinde de yine aynı durumun söz konusu olup olmadığı da araştırılacak.

Microsoft'un Windows RT'de klasik Internet Explorer sürümüne yer verirken rakip tarayıcıların Metro arayüzüne uymak zorunda olduğunu açıklaması, Mozilla ve Google gibi geliştiricilerin şiddetli eleştirilerine maruz kalmıştı. Windows 8'in piyasaya çıkışıyla birlikte Microsoft'u yeni davalar bekliyor gibi görünüyor.

http://in.reuters.com/article/2012/07/18/eu-microsoft-browser-idINL6E8IIALJ20120718 Yorum Yaz
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ali_6195 7 yıl
Ben halen XP kullanıyorum win 7 yi deneyemeden 8 çıktı
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mejuck 7 yıl
win8 in oyun performansini win7 hatta win xp ile karsilastirmaya calisanlara yuh diyorum sadece . arkadas yeni cikan bir isletim sisteminin kendisinden onceki sistemden kotu olabilme durumu var mi ? microsoft sonucta bu oyle ne idugu belirsiz bir firma degil , yillarin tecrubesi var .
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DH Misafiri 7 yıl
ben geçenlerde eski bir bilgisayarda xp görmüştüm okadar geride kalmış ki internette sörf yapmak imkansız ne varsa topluyor
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Blue Cloud 7 yıl
Windows 8 çok tutulacak gibi geliyor bana
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telliibrahim 7 yıl
Ab den bu sefer microsoft a isletim sistemi satma yasagi bekliyorum hadi hayirlisi
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filteke 7 yıl
tam olarak win 8'in yenilikleri nelerdir bilgisi olan var mı?
Metro arayüz ve hızlı başlat dışında.
Bu arada metro ara yüz istemesek kaldırılabilir mi?
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demo11 7 yıl
SpyPC
demo11windows 8 windows xp ye göre performansı nasıl özellikle oyun performansı ?
Hala XP kullanan var.

biliyorum bende netbook da kullaniyorum netbook olunca haliyle performans 1. kural onun icin merak ediyorum.
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-Ege 7 yıl demo11
demo11
SpyPC
Orijinalden alıntı: demo11windows 8 windows xp ye göre performansı nasıl özellikle oyun performansı ?
Hala XP kullanan var.

biliyorum bende netbook da kullaniyorum netbook olunca haliyle performans 1. kural onun icin merak ediyorum.

Netbookda CS den başka bir şey oynayamazsın.İstersen win9 yükle.
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Lordinarius 7 yıl
aman kimse apple gibi dünyanın en büyük tekel olma arzusu ile yanp tutuşan bir firmaya dokunmasın.
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cagataykoroglu 7 yıl
Baydınız artık. sanki daha iyi alternatif var sürekli adamlara engel çıkartıılıyor.
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jovanovic 7 yıl
Enteresan yahu hukuk teknolojiye darbe vurmaya mı hazırlanıyor.
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demo11 7 yıl
EmpLizy
1 Haftadır Windows 8 kullanıyorum bence gayet başarılı bir işletim sistemi olmuş Win7den sonra ne yapabilecekler deyip fazla tutacağını sanmamıştım ama Gerek arayüz gerek performans anlamında harika, Win7ye göre daha iyi performans veriyor ve çok stabil zaten Güç düğmesine bastıktan sonra 15-20 saniyede açılıyor, Uygulama, mağaza mantığını da beğendim, kısacası Win8 kesinlikle tavsiye ederim Beta olsada hiç bir sorun çıkarmıyor.

Oyun performansından hiç bahsetmedin xp yada windows 7 ye göre nasıl ???
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demo11 7 yıl
windows 8 windows xp ye göre performansı nasıl özellikle oyun performansı ?
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-Ege 7 yıl demo11
demo11
windows 8 windows xp ye göre performansı nasıl özellikle oyun performansı ?

Hala XP kullanan var.
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