Windows 8, AB anti-tekel kurumlarının incelemesi altında

Daha önce Windows kurulumlarında sadece Internet Explorer tarayıcısına yer vermesi nedeniyle AB'de anti-tekel soruşturmasına tabi tutulan ve sonucunda tüm tarayıcıları aynı ekranda kullanıcı tercihine sunmak zorunda kalan Microsoft, Windows 8'le yeniden inceleme altına alındı.





Farklı firmalardan gelen şikayetleri dinleyen AB anti-tekel yetkilileri, Microsoft'un Windows 8 ile rakip internet tarayıcıların kurulumuna izin vermemesi konusunu izlemeye aldı. Tüm tarayıcıları aynı ekranda kullanıcı tercihine sunmayı 3 yıl önce kabul eden Microsoft'un, bu vaadini yerine getirmediği şikayet konusu oldu.





Salı günü başlayan soruşturmada yetkililer, Microsoft'un Windows 8'in tam API'lerini rakip firmaların tarayıcılarına açıp açmadığına bakacak. Ayrıca Windows RT üzerinde de yine aynı durumun söz konusu olup olmadığı da araştırılacak.





Microsoft'un Windows RT'de klasik Internet Explorer sürümüne yer verirken rakip tarayıcıların Metro arayüzüne uymak zorunda olduğunu açıklaması, Mozilla ve Google gibi geliştiricilerin şiddetli eleştirilerine maruz kalmıştı. Windows 8'in piyasaya çıkışıyla birlikte Microsoft'u yeni davalar bekliyor gibi görünüyor.