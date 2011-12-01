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Windows 8 ARM uyumlu dizüstü ve tabletleri için 2013 ortaları işaret ediliyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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iOS ve Android hakimiyetinin sürdüğü tablet pazarında diğer rakiplerin girişimleri zayıf kaldı veya piyasadan çekildi. Microsoft'un Windows 8 işletim sistemini tabletler için de optimize etmesi, bu anlamda büyük bir hareketlilik yaşanması beklentisini artırıyor. Ancak Windows 8'in tablet pazarına girişi epey bir gecikecek gibi duruyor.

Hali hazırda Windows 8 işletim sistemi hem x86 mimarisi hem de ARM mimarisi için çalışacak şekilde optimize ediliyor. DigiTimes tarafından aktarılan habere göre, ARM mimarisi için optimize edilen Windows 8 sürümünün piyasaya çıkışında gecikme yaşanacak. Platformun kendisi 2012 sonlarında yeni PC modelleriyle resmi olarak piyasaya çıkacakken ARM uyumlu versiyonu 2013 ortalarında boy göstermeye başlayacak. Geniş kesimler tarafından benimsenmesi ise 2014 yılını bulacak.

Bu bakımdan ARM işlemci üzerinde Windows 8 çalıştıran dizüstü modellerinin Intel ve AMD tabanlı olanlardan ciddi oranda pay kapabilmesi 2015'ten önce olmayacak. Aynı şekilde ARM tabanlı tabletlerin de yine Intel veya AMD tabanlı olan rakiplerine yetişebilmesi de uzun bir zaman alacak.

Gecikmenin iki büyük sebebi ise yazılım desteği ve dizüstü üreticilerinin direnci. Çünkü x86 mimarisi üzerinde çalışan Windows 8 uygulamalarının ARM işlemciler için elden geçirilmesi gerekiyor.

Bununla birlikte NVIDIA ve Qualcomm gibi işlemci firmaları, Lenovo ve ASUS gibi firmalarla, hem dizüstü hem de tabletleri Windows 8 işletim sistemiyle harmanlamak için agresif bir işbirliği içinde. Bu işbirliği gecikmeleri biraz azaltabilir.

Diğer yandan Intel de 2012'de Ivy Bridge ve 2013'te Haswell platformunu piyasaya sürmeyi planlıyor. Böylece ultra taşınabilirlik anlamında ideal platformlar karışımıza çıkabilecek.

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Guest-F8946C419 8 yıl en beğenilen
Windows tecrübesiyle tablet piyasasına rahat giriş yaparlar :)

Ben windows 8'i sabırsızlıkla bekliyorum..Arayüzü yeter ya..
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a.f.y. 8 yıl
windows 8 in tabletlere gelecek olması birilerini telaşlandırıyor benim anladığım kadarıyla. masaüstünde kullandığımız programların tabletlere gelecek olması bana kalırsa tablet alırken bir çok kişiyi windows lu tabletlere yöneltecektir. sonuçta win8 tabletlerin bir android uygulamasını çalıştırıp çalıştırmaması çok önemli değil. önemli olan ios veya android platformunun windows uygulamalarını çalıştıramıyor oluşu. windows şu anda mobil platform yazılımlarına da harıl harıl yatırım yapıyor. bana kalırsa win8 in çıkışı dengeleri çok bozacak.
windows 8 in tabletlere gelecek olması birilerini telaşlandırıyor benim anladığım kadarıyla. masaüstünde kullandığımız programların tabletlere gelecek olması ba...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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DH Misafiri 7 yıl
cok sacma ozaman win8 sadece isim ve arayüz olarak ayni olacak ve 2 cesit tamamen farkli sistem,
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smart1978 8 yıl
Kısacası Android e devam... 2013 Türkiye içinse 2014 bakılmalıdır... Android e rakipliği arm lerde olmaz. Çünkü arm tabanlılar klasik windows tabanlılarla uyumlu değil...
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Batuist 8 yıl
microsoft gelecek perspektifini çoktan çizmiştir ve ona göre planlamıştır herşeyi. Sonuçta aylık bütçenizi dahi oluştururken milyarların konuşulduğu bir şirkette sadece önünüzdeki bir iki aya bakmazsınız. Gelecekte size onlarca hatta yüzlerce milyar dolar kazandıracak bir proje için çok ciddi bir öngörü , plan ve program hazırlarsınız.. Dolayısı ise tüm bunlar bir öngörünün sonucudur. windows çıktığında bir kere hayal kırıklığı yaratırsa HP ve blackberry'nin başına gelen kaderi aynen paylaşmak zorunda kalır. android bile o kadar harika bir sistem olmasına rağmen (sanal makine üzerinde çalışması hariç) ios karşısında tabletlerde çok sönük kaldı. (tercih tarafında)..
Bu nedenle microsoftun bu gecikmesinin bir kaç nedeni olabilir. Mesela bunlardan biri gelişen arm işlemcilerinin windowsun çıkarılması planlanan dönemde erişecekleri performansları bu noktada etkili olabilir. çünkü windows öyle android gibi hafif bir işletim sistemi olmayacaktır. hali hazırda masa üstü tarafında bizim sadece 125W güç tüketen bir işlemci ile bile kastırdığımız bir işletim sistemini çok daha düşük güç tüketen bir sistemde çalıştırmak zorundasınız. arm işlemcilerin bugünkü performansları windowsu istenilen seviyede çalıştırmaya yetmiyor olabilir. iş sadece işlemci ilede bitmiyor .. kullanılan bellekler ve veriyolları güç tüketiminde ciddi yer tutar. windows ve üzerinde çalıştırılacak programlar için ne kadar bant genişliği lazım ve bu bant genişliğini sağlayabilecek bir işlemcinin ekstradan ne kadar güç tüketeceği ve bunun için gerekli olan bellekler içinde fazladan güç sağlamanız gerekeceği.. Belki bütün bunları bugün microsoft bir sistemde çalıştırıyor olabilir ama eğerki bu sistemi en azından bir ipad gibi 9 saatlik bir pil süresiyle karşılayamazsa yine pazarda tutulma şansı ve yüz milyarlarca dolar hayal olur. dolayısı ile çok ince hesapların yapıldığı bir alan ve microsoft benim gördüğüm kadarıyla acele etmek yerine ağır ama emin adımlarla ilerlemeyi tercih ediyor.
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ahmetjem 8 yıl
wındowsu kucumseyenlre sasıyorum :D wındows yapacak bence en ıyısını ve merakla beklıyorum nokıa lumıa yıda onerırım arkadaslar gayet kullanıslı :)
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a.f.y. 8 yıl
windows 8 in tabletlere gelecek olması birilerini telaşlandırıyor benim anladığım kadarıyla. masaüstünde kullandığımız programların tabletlere gelecek olması bana kalırsa tablet alırken bir çok kişiyi windows lu tabletlere yöneltecektir. sonuçta win8 tabletlerin bir android uygulamasını çalıştırıp çalıştırmaması çok önemli değil. önemli olan ios veya android platformunun windows uygulamalarını çalıştıramıyor oluşu. windows şu anda mobil platform yazılımlarına da harıl harıl yatırım yapıyor. bana kalırsa win8 in çıkışı dengeleri çok bozacak.
1 Yanıt Yanıtla +7
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darkaura 8 yıl a.f.y.
a.f.y.

windows 8 in tabletlere gelecek olması birilerini telaşlandırıyor benim anladığım kadarıyla. masaüstünde kullandığımız programların tabletlere gelecek olması bana kalırsa tablet alırken bir çok kişiyi windows lu tabletlere yöneltecektir. sonuçta win8 tabletlerin bir android uygulamasını çalıştırıp çalıştırmaması çok önemli değil. önemli olan ios veya android platformunun windows uygulamalarını çalıştıramıyor oluşu. windows şu anda mobil platform yazılımlarına da harıl harıl yatırım yapıyor. bana kalırsa win8 in çıkışı dengeleri çok bozacak.

hevesinizi kirmak istemem ama bu haberin yabanci kaynaklarda daha genis versiyonunu okursaniz, x86 programlarin hic birinin arm windowsda calismiyacagi acikca belirtiliyor. ve arm windowslarda sadece metro arayuzu icin tasarlanan programlar calisacak.
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bkadem 8 yıl
Editörümüz haberini "iOS ve Android" ile başlatmış ve yine Microsoft ile ilgili kötü sonla bitirmiş. Bakalım ne olacak.
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SystemApps 8 yıl
Windows er yada geç yaygınlaşacaktır.Android belki mobil alanda hakimiyetini sürdürebilir ama tablet tarafındaki hakimiyetide kırılacaktır.
Windows harika bir işletim sistemi
Kim ne derse desin windows :)
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alprkrkmz 8 yıl
bana da bu gecikmenin arkasında intel var gibi geliyor...
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darkaura 8 yıl
bu intele enerji verimliligini artirmak icin yeterde artar zamani verecektir. acikcasi arm'in x86ya karsi gercek rekabet gostermesini isterdim.
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ezimuse 8 yıl
2015 de windows 9 gelir.
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Guest-F8946C419 8 yıl
Windows tecrübesiyle tablet piyasasına rahat giriş yaparlar :)

Ben windows 8'i sabırsızlıkla bekliyorum..Arayüzü yeter ya..
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