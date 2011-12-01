Windows 8 ARM uyumlu dizüstü ve tabletleri için 2013 ortaları işaret ediliyor

iOS ve Android hakimiyetinin sürdüğü tablet pazarında diğer rakiplerin girişimleri zayıf kaldı veya piyasadan çekildi. Microsoft'un Windows 8 işletim sistemini tabletler için de optimize etmesi, bu anlamda büyük bir hareketlilik yaşanması beklentisini artırıyor. Ancak Windows 8'in tablet pazarına girişi epey bir gecikecek gibi duruyor.





Hali hazırda Windows 8 işletim sistemi hem x86 mimarisi hem de ARM mimarisi için çalışacak şekilde optimize ediliyor. DigiTimes tarafından aktarılan habere göre, ARM mimarisi için optimize edilen Windows 8 sürümünün piyasaya çıkışında gecikme yaşanacak. Platformun kendisi 2012 sonlarında yeni PC modelleriyle resmi olarak piyasaya çıkacakken ARM uyumlu versiyonu 2013 ortalarında boy göstermeye başlayacak. Geniş kesimler tarafından benimsenmesi ise 2014 yılını bulacak.





Bu bakımdan ARM işlemci üzerinde Windows 8 çalıştıran dizüstü modellerinin Intel ve AMD tabanlı olanlardan ciddi oranda pay kapabilmesi 2015'ten önce olmayacak. Aynı şekilde ARM tabanlı tabletlerin de yine Intel veya AMD tabanlı olan rakiplerine yetişebilmesi de uzun bir zaman alacak.





Gecikmenin iki büyük sebebi ise yazılım desteği ve dizüstü üreticilerinin direnci. Çünkü x86 mimarisi üzerinde çalışan Windows 8 uygulamalarının ARM işlemciler için elden geçirilmesi gerekiyor.





Bununla birlikte NVIDIA ve Qualcomm gibi işlemci firmaları, Lenovo ve ASUS gibi firmalarla, hem dizüstü hem de tabletleri Windows 8 işletim sistemiyle harmanlamak için agresif bir işbirliği içinde. Bu işbirliği gecikmeleri biraz azaltabilir.





Diğer yandan Intel de 2012'de Ivy Bridge ve 2013'te Haswell platformunu piyasaya sürmeyi planlıyor. Böylece ultra taşınabilirlik anlamında ideal platformlar karışımıza çıkabilecek.