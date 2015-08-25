Windows Camera ve Microsoft Photos, Windows 10 masaüstü ile mobil için güncellendi

Microsoft tarafından hazırlanan Windows Camera ve Microsoft Photos uygulamaları Windows 10 masaüstü ile mobil için güncellendi.

İşletim sisteminin temel uygulamaları arasında yer alan Windows Camera ve Microsoft Photos, isimlerinden de anlaşılabileceği üzere fotoğraf odaklı çalışma gösteriyor. Yayınlanan güncelleme ile Windows 10 masaüstü ve Windows 10 mobil desteklerini kazanan uygulamalardan Microsoft Photos, mobil sürümde ayrı olarak pivot özelliğini kazanıyor ve böylece albüm ile fotoğraflar arasında kaydırma hareketiyle gezilebiliyor.

http://www.windowscentral.com/windows-camera-microsoft-photos-updated-windows-10-desktop-and-mobile