Windows Mail uygulamasındaki linkler artık otomatik olarak Edge tarayıcısında açılacak

Microsoft’un bugüne kadar kendi ürünlerini kullanmaları için farklı yollarla kullanıcıları zorlaması bilinen bir şey. Hatta bununla ilgili tazminat davaları da açılmış durumda. Firma yine de bundan vazgeçmiyor.
Edge baskısı
Windows 10 için önümüzdeki haftalarda yayınlanacak Redstone 4 kod adlı Spring Creators Update güncellemesi Insider programında testlerine devam ediyor. Katılımcılara sunulan son beta sürümleri dikkat çekici bir değişikliği de getirdi.
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Gelen bilgilere göre Windows Mail uygulamasında bir mail içerisinde link varsa Microsoft Edge tarayıcısı üzerinden açılması zorunlu hale geliyor. Kullanıcı varsayılan olarak başka bir tarayıcı belirlemiş olsa bile bu değişmiyor.
Microsoft yaptığı açıklamada bunu doğrularken kendi tarayıcısının en iyi, en güvenli ve en akıcı tecrübeyi sunduğunu belirtmeyi de ihmal etmiyor. Diğer taraftan bu değişiklik bir yenilik olarak değil hata düzeltmesi olarak sürüm notlarında yerini almış. Yani aslında Windows Mail içerisinde linklerin varsayılan tarayıcı ile açılması düzeltilmesi gereken bir eksiklik olarak görülmüş.
https://wccftech.com/microsoft-windows-10-mail-edge/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Microsoft sürekli dayatmalarla, hatta üstüne işlemci üreticileriyle yaptığı anlaşmalarla daha da fazla dayatmayla çoktan en ağır cezaları haketmiş bir şirkettir. Yakın zamanda bu ahlaksız ticaretin önlemi alınmazsa piyasada ne rakip bir firma kalır ne de yenileri kurulabilir.
Cidden Win8.1 ile Win10 un farkı ne? Bana kalırsa, zorla ayarları tablet ekranına dönüşen yarım yamalak arayüz güncellemesinden öte değil... Bu saatten sonra Windows 10 benim için ikinci Vista vakasından farklı değil.
Bide şöyle düşün. Bi baba yiğit çıkmış ve senin arabanın orijinal parçasından çok daha iyi bir parça üretmiş. Daha kullanışlı, daha pratik, daha estetik ve daha bir çok konuda daha iyi. ve herkes bu parçayı kullanmak istiyor.
Microsoft ayağına ayağına sıkıyor.
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