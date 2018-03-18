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Windows Mail uygulamasındaki linkler artık otomatik olarak Edge tarayıcısında açılacak

Microsoft’un pazarda önemli bir çıkış yakalayamayan tarayıcısı Edge için sistem genelinde değişiklikleri sürüyor. Windows Mail linkleri sadece Edge ile açılacak.
1 yıl
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Tarayıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows Mail uygulamasındaki linkler artık otomatik olarak Edge tarayıcısında açılacak

Microsoft’un bugüne kadar kendi ürünlerini kullanmaları için farklı yollarla kullanıcıları zorlaması bilinen bir şey. Hatta bununla ilgili tazminat davaları da açılmış durumda. Firma yine de bundan vazgeçmiyor.

Edge baskısı

Windows 10 için önümüzdeki haftalarda yayınlanacak Redstone 4 kod adlı Spring Creators Update güncellemesi Insider programında testlerine devam ediyor. Katılımcılara sunulan son beta sürümleri dikkat çekici bir değişikliği de getirdi.

Ayrıca Bkz. "DonanımHaber iOS uygulaması AppStore’da yayında!"

Gelen bilgilere göre Windows Mail uygulamasında bir mail içerisinde link varsa Microsoft Edge tarayıcısı üzerinden açılması zorunlu hale geliyor. Kullanıcı varsayılan olarak başka bir tarayıcı belirlemiş olsa bile bu değişmiyor.

Microsoft yaptığı açıklamada bunu doğrularken kendi tarayıcısının en iyi, en güvenli ve en akıcı tecrübeyi sunduğunu belirtmeyi de ihmal etmiyor. Diğer taraftan bu değişiklik bir yenilik olarak değil hata düzeltmesi olarak sürüm notlarında yerini almış. Yani aslında Windows Mail içerisinde linklerin varsayılan tarayıcı ile açılması düzeltilmesi gereken bir eksiklik olarak görülmüş.

 

https://wccftech.com/microsoft-windows-10-mail-edge/ Yorum Yaz
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tahir40 1 yıl en beğenilen
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Guest-9E354C1A9 1 yıl
Android'de Gmail nasıl Chrome'da açıyorsa otomatik olarak (iç tarayıcıların hepsi Chrome) bu da normal geliyor. Thunderbird'e geçilebilir... Alternatif olduğu sürece sıkıntı yok.
Android'de Gmail nasıl Chrome'da açıyorsa otomatik olarak (iç tarayıcıların hepsi Chrome) bu da normal geliyor. Thunderbird'e geçilebilir... Alternatif olduğu s...
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QuexSeeL 1 yıl
Windows mail uygulamasının oradaki linkler için de edge kullanması normal bir durum, mailler için farklı bir yazılım kullanabilir edge istemeyen. Dayatma diyenler bütün firmalar bir şekilde kendi yazılımlarını zorla önümüze getiriyor sadece ms a laf söylüyoruz.
Windows mail uygulamasının oradaki linkler için de edge kullanması normal bir durum, mailler için farklı bir yazılım kullanabilir edge istemeyen. Dayatma diyen...
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1 Avatar
Türkçesever 1 yıl
Microsoft Edge nasıl en güvenli tarayıcı olabiliyor?
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Turkforce 1 yıl
Hakim durum & Rekabet vb. kelimeleri bilmeyenler forumda gayet normal diyorlar ya...
Microsoft sürekli dayatmalarla, hatta üstüne işlemci üreticileriyle yaptığı anlaşmalarla daha da fazla dayatmayla çoktan en ağır cezaları haketmiş bir şirkettir. Yakın zamanda bu ahlaksız ticaretin önlemi alınmazsa piyasada ne rakip bir firma kalır ne de yenileri kurulabilir.
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Father Torque 1 yıl
MS'un kendi bilir ama kimseye hangi yazılımı kullanıp kullanmayacağımın kararını bırakmam, ben de Windows Mail kullanmam olur biter. Şirkette birkaç ay Edge kullanmak zorunda kaldım, şimdi tekrar Firefox'a dönebildim de şükrediyorum. Edge, bildiğin doğal Windows 10 uygulaması, hani şu ilk olarak Windows 8'de ortaya çıkan Metro arayüzlü uygulamalardan. En baştan buradan kaybediyor.
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MarlonJD 1 yıl
Normalde Linux tabanlı işletim sistemi kullanıyorum. Fakat Windows da da işlerim oluyor haliyle, oyun olsun iş olsun. Ama bıktım usandım artık Win10'un saçmalıklarından. Windows 8.1'e geri dönüyorum. En azından bilgisayarım 24 saatin üzerinde güncellemeden kullanılmaz hale gelmeyecek, işim gücüm varken arkaplanda bana zorla güncelleme yaptırmayacak. İnternet paketinden bağlanırken diken üstünde olmayacağım. Son yaptıkları güncelleme sayesinde bilgisayarım sonsuz döngüye girmişti, elle ben düzenlemek zorunda kaldım. Her zaman yenilikçiydim son sürümleri kurar ve buglu olsa bile raporlar katılırdım. Ama "Insider" sürümü gibi sözde stabil güncelleme yayınlamak, koskoca bu kapitalist şirkete yakışıyor mu?
Cidden Win8.1 ile Win10 un farkı ne? Bana kalırsa, zorla ayarları tablet ekranına dönüşen yarım yamalak arayüz güncellemesinden öte değil... Bu saatten sonra Windows 10 benim için ikinci Vista vakasından farklı değil.
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eozenir 1 yıl
adam haklı o zaman Windows kullanmayın varsa dünyada baba yiğit windowsun önüne geçecek bir işletim sistemi yapsın. Toyota marka araca hyundai parçası takabilirmisiniz yada canon marka yazıcınıza hp marka kartuş kullanabilirmisiniz? bende olsam tabiki kendi ürettiğim tarayıcıyı zorunlu kılarım.
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interwap 1 yıl eozenir
eozenir
adam haklı o zaman Windows kullanmayın varsa dünyada baba yiğit windowsun önüne geçecek bir işletim sistemi yapsın. Toyota marka araca hyundai parçası takabilirmisiniz yada canon marka yazıcınıza hp marka kartuş kullanabilirmisiniz? bende olsam tabiki kendi ürettiğim tarayıcıyı zorunlu kılarım.

Bide şöyle düşün. Bi baba yiğit çıkmış ve senin arabanın orijinal parçasından çok daha iyi bir parça üretmiş. Daha kullanışlı, daha pratik, daha estetik ve daha bir çok konuda daha iyi. ve herkes bu parçayı kullanmak istiyor.
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Vega 1 yıl
Edge tarayıcının açılması zaten 10 saniye sürüyor. Kullanışlı değil maalesef.
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interwap 1 yıl
Bir PDF görüntüleyici yüklüyorsun. Uygulama soruyor "Varsayılan olarak PDF'leri açayım mı?" Evet diyorsun. Ama Windows buna izin vermiyor. Sebep, Edge ile açmamı istiyor. Gidiyor ayarlara elle değiştiriyorsun.
Microsoft ayağına ayağına sıkıyor.
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Tengrist 1 yıl
Var amaaa kullanmıyorum ?? arada skype kullanmak için işe yarıyor
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esmerbuyucu 1 yıl
Böyle olmasının sebebi Redstone 4 ile Microsoft uygulamalarında çoklu sekme ve Edge kullanımının gelmesinden kaynaklı. Bilmiyorsanız boş boş yorum yazmayın.
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tahir40 1 yıl en beğenilen
Şu sıra Turmp'un çelik vergilerine nasıl karşılık vereceğini düşünen AB koyar Microsoft'a haksız rekabetten bi kaç milyar $ cezayı...
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