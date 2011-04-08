Windows Phone 7'li ve QWERTY klavyeli Dell Venue Pro, İngiltere'de satışa sunuldu

Dell'in Windows Phone 7 işletim sistemi ile QWERTY klavye donanımını bütünleştiren akıllı telefonu Venue Pro, ard arda yaşanan erteleme süreçlerinin ardından İngiltere pazarına giriş yaptı.

Clove'un 420 Pound, Expansys'inn 445 Pound fiyat etiketiyle sözleşmesiz şekilde satışına başladığı Venue Pro, 1 GHz saat hızında çalışan Qualcomm QSD8250 işlemci ve 512 MB RAM'in gücünü arkasına almış. Dört band GSM (850, 900,1800, 1900 MHz) şebekesi ve HSPA (HSDPA: 7.2 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısı desteği sunan akıllı telefon 4.1 inç (~10,4 cm) boyutunda 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran, ivme sensörü, 8 GB dahili flash bellek, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 2.1 + A2DP, GPS, 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera, otomatik odaklama, led flaş, 720p (HD) video kaydı ve 1400 mAh bataryasıyla ön plana çıkmakta.

http://www.expansys.com/dell-venue-pro-windows-phone-7-smartphone-qwerty-205052/?partner=aw&ito=AFW78888&awc=2959_1302275577_39cea0a987fa8c28bfa9985b5fe70baa