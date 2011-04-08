Windows Phone 7'li ve QWERTY klavyeli Dell Venue Pro, İngiltere'de satışa sunuldu

Dell'in Windows Phone 7 işletim sistemi ile QWERTY klavye donanımını bütünleştiren akıllı telefonu Venue Pro, ard arda yaşanan erteleme süreçlerinin ardından İngiltere pazarına giriş yaptı.
Clove'un 420 Pound, Expansys'inn 445 Pound fiyat etiketiyle sözleşmesiz şekilde satışına başladığı Venue Pro, 1 GHz saat hızında çalışan Qualcomm QSD8250 işlemci ve 512 MB RAM'in gücünü arkasına almış. Dört band GSM (850, 900,1800, 1900 MHz) şebekesi ve HSPA (HSDPA: 7.2 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısı desteği sunan akıllı telefon 4.1 inç (~10,4 cm) boyutunda 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran, ivme sensörü, 8 GB dahili flash bellek, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 2.1 + A2DP, GPS, 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera, otomatik odaklama, led flaş, 720p (HD) video kaydı ve 1400 mAh bataryasıyla ön plana çıkmakta.
http://www.expansys.com/dell-venue-pro-windows-phone-7-smartphone-qwerty-205052/?partner=aw&ito=AFW78888&awc=2959_1302275577_39cea0a987fa8c28bfa9985b5fe70baa Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Çok iyi bir örnek vereyim ben SGS2 kullanıyordum Focus S'e geçtim ikisinde de 1650 mah batarya var enerji kullanımında bir farklılık göremedim ancak stabilitede çok fark var WP7 bariz bir şekilde fark atıyor. Bence uygulamaların arka planda sürekli internetten data çekmesi ve arkada çalışması bataryayı etkiliyor eğer Wp7'de de çok sayıda uygulamayı atıyorum 4 tane birden hava durumu uygulaması kurarsanız gereksiz yere 4'ü birden GPSle bağlanacaktır hepsi ara sıra nette hava durumunu indirecektir bu durumda gereksiz yere batarya harcar bu konularda birazda bilinçli kullanıcı olmak gerekli.
analistler meydana çıktı