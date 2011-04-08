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Windows Phone 7'li ve QWERTY klavyeli Dell Venue Pro, İngiltere'de satışa sunuldu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9,9b
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14
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Windows Phone 7'li ve QWERTY klavyeli Dell Venue Pro, İngiltere'de satışa sunuldu
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Dell'in Windows Phone 7 işletim sistemi ile QWERTY klavye donanımını bütünleştiren akıllı telefonu Venue Pro, ard arda yaşanan erteleme süreçlerinin ardından İngiltere pazarına giriş yaptı.

Clove'un 420 Pound, Expansys'inn 445 Pound fiyat etiketiyle sözleşmesiz şekilde satışına başladığı Venue Pro, 1 GHz saat hızında çalışan Qualcomm QSD8250 işlemci ve 512 MB RAM'in gücünü arkasına almış. Dört band GSM (850, 900,1800, 1900 MHz) şebekesi ve HSPA (HSDPA: 7.2 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısı desteği sunan akıllı telefon 4.1 inç (~10,4 cm) boyutunda 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran, ivme sensörü, 8 GB dahili flash bellek, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 2.1 + A2DP, GPS, 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera, otomatik odaklama, led flaş, 720p (HD) video kaydı ve 1400 mAh bataryasıyla ön plana çıkmakta.

Windows Phone 7'li ve QWERTY klavyeli Dell Venue Pro, İngiltere'de satışa sunuldu
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http://www.expansys.com/dell-venue-pro-windows-phone-7-smartphone-qwerty-205052/?partner=aw&ito=AFW78888&awc=2959_1302275577_39cea0a987fa8c28bfa9985b5fe70baa Yorum Yaz
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DH Misafiri 7 yıl
O ekran çözünürlüğü pek gitmemiş o cihaza ama yinede iş görür güzel.Artık daha çok phone 7 li cihazlar görmek istiyorum.Android sıktı artık zırt bırt günlük şarjdan:)En azından enerji tüketiminde tasarrufludur gibime geliyor WM7.
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hakanxml 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

O ekran çözünürlüğü pek gitmemiş o cihaza ama yinede iş görür güzel.Artık daha çok phone 7 li cihazlar görmek istiyorum.Android sıktı artık zırt bırt günlük şarjdan:)En azından enerji tüketiminde tasarrufludur gibime geliyor WM7.

Çok iyi bir örnek vereyim ben SGS2 kullanıyordum Focus S'e geçtim ikisinde de 1650 mah batarya var enerji kullanımında bir farklılık göremedim ancak stabilitede çok fark var WP7 bariz bir şekilde fark atıyor. Bence uygulamaların arka planda sürekli internetten data çekmesi ve arkada çalışması bataryayı etkiliyor eğer Wp7'de de çok sayıda uygulamayı atıyorum 4 tane birden hava durumu uygulaması kurarsanız gereksiz yere 4'ü birden GPSle bağlanacaktır hepsi ara sıra nette hava durumunu indirecektir bu durumda gereksiz yere batarya harcar bu konularda birazda bilinçli kullanıcı olmak gerekli.
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BarGoS 8 yıl
tıpkı blackberry torch çakması
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sahoron 8 yıl
Klavye yana olsaydı daha iyi olurmuş o küçüçük alana kac tane tuş sıgdırmışlar mesaj felan yazaman bunla. Tipi fena degil ama o fiyata o özellikler afedersiniz ama baya bi abartı olmuş. Bu günlerde her telefon 400 500 pounddan salıverıyor piyasaya özelliklere felan bakmadan. İphone 5 cıksada hepsini katletse bizde daha ucuza samsung galaxy s 2 alsak :D Sanırım iphonu en çok seven benim kullanmasamda
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sportifsan 8 yıl
herkz analiz yapamz ;) her fikirde analiz değildir ;)
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ugacomtr 8 yıl
blackberry çakması gibi olmuş :D
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manyakurt 8 yıl
GSII gelecek, dertler bitecek :D
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sdelta 8 yıl
Bari yana doğru açılsaymış klavyesi, iğrenç olmuş.
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napolyon94 8 yıl
30.000 satsa iyidir :D
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BraVe_06 8 yıl
Görünüşü pek hoşuma gitmedi. Tuş takımı olmasa daha güzelmiş. Alan kızağını açmadan kullansın.
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sportifsan 8 yıl
1350tl ye türkiyeye gelir. telefon özellik bakımında gayet hoş ama tipten kaybetmiş. Satılmaz direk geri gönderin
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umutarslan.com 8 yıl

sportifsan

1350tl ye türkiyeye gelir. telefon özellik bakımında gayet hoş ama tipten kaybetmiş. Satılmaz direk geri gönderin


analistler meydana çıktı
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