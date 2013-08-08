Windows Phone 8 için Skype, 2.9 sürümüne güncellendi

Microsoft'un popüler anlık mesajlaşma ve sohbet yazılımı Skype, Windows Phone 8 için 2.9 sürümüne güncellendi.

Yeni güncellemeyle aranan kişilerin kolay bir şekilde bulunması amacıyla filtre seçeneği sunulmaya başlanan Skype, bu sayede basit bir filtreleme ile sadece Skype kişilerini gösterebiliyor ve bu sayede daha kullanışlı bir yapı sunuyor. Ayrıca geliştirilen yeni ara yüzü ile çok daha fazla favori kişi gösterebilen uygulama, genel olarak birçok hatadan kurtularak performans geliştirmelerine de kavuşuyor.

Kullanıcılara ücretsiz olarak sunulan Skype Windows Phone 8 uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/skype/c3f8e570-68b3-4d6a-bdbb-c0a3f4360a51