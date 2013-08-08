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Windows Phone 8 için Skype, 2.9 sürümüne güncellendi

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Windows Phone 8 için Skype, 2.9 sürümüne güncellendi
Microsoft'un popüler anlık mesajlaşma ve sohbet yazılımı Skype, Windows Phone 8 için 2.9 sürümüne güncellendi.
Yeni güncellemeyle aranan kişilerin kolay bir şekilde bulunması amacıyla filtre seçeneği sunulmaya başlanan Skype, bu sayede basit bir filtreleme ile sadece Skype kişilerini gösterebiliyor ve bu sayede daha kullanışlı bir yapı sunuyor. Ayrıca geliştirilen yeni ara yüzü ile çok daha fazla favori kişi gösterebilen uygulama, genel olarak birçok hatadan kurtularak performans geliştirmelerine de kavuşuyor.
Kullanıcılara ücretsiz olarak sunulan Skype Windows Phone 8 uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/skype/c3f8e570-68b3-4d6a-bdbb-c0a3f4360a51 Yorum Yaz
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71212514 5 yıl
Skype uygulamasını dün denedim gayet güzeldi fakat 520 telefonum ön kameram olmadığı için videolu konuşma yapmak pek kullanışlı olmuyor. Fakat yine de güzel uygulama.




bir de bu sabah kalktığımda 12 güncelleme vardı hepsi de telefonun kendi uygulamaları içindi be güncellemeleri acaba ben bir değişiklik fark edemedim.
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vozer 5 yıl
Telefonda kontrolüm dışında birşeyler olduğunda ve bunu engelleyemediğimde çok geriliyorum, ruhumu ateşler sarıyor resmen. Madem konu skype ile ilgili yeni konu açmayayım, buradan sorayım.

Rehberimdeki kişilerden aynı zamanda skype listemde de olan kişiler beni aradıklarında eğer rehberde herhangi bir resim atamadımsa skype'de kullandıkları profil resmi çıkıyor ekrana. Bir türlü engelleyemedim. Bu gidişle sırf bu yüzden sileceğm programı.

Ben kişilerimi tamamen resimsiz kullanmak istiyorum. Resim falan çıkmasın istiyorum.
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