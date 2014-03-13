Windows Phone 8 işletim sistemi 128GB microSD kartlara destek sunuyor









Genelde modern mobil cihazlarda depolama kapasitesinin harici kartlarla en fazla 64GB artırıldığına şahit oluyoruz. Galaxy S5 gibi bazı amiral gemi modellerinde ise 128GB kapasite de desteklenmeye başladı.





Bir Lumia 1520 kullanıcısının ortaya çıkardığı bilgi Windows Phone 8 tarafında da bu desteğin sunulduğunu gösteriyor. Windows Phone 8 ekosistemindeki cihazların harici kartlarla 64GB kapasiteye kadar destek sunduğu sanılıyordu. Ancak kullanıcı cihazında MWC 2014 etkinliğinde tanıtılan 128GB kapasiteli SanDisk Ultra microSDXC kartımı deneyerek kullanımda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını görmüş.





Bunun yanında benchmark skorlarında kartın 64GB kapasiteli karttan yüzde 20 daha hızlı yazma ve okuma hızlarına sahip olduğu da görülmüş. Böylece Lumia 1520'deki 20MP çözünürlükte kamera ile çekilen videoların SanDisk Ultra microSDXC sayesinde daha az kare kaybı ile karta kaydedileceği belirtiliyor.





Lumia 1520 modeli 32GB dahili kapasite sunarken, microSD kapasitesinin ise 64GB olduğu sanılıyordu. Ortaya çıkan yeni özellik ile Lumia 1520 akıllı telefon pazarında 128GB desteği sunan sayılı modeller arasında yerini alıyor. 128GB kapasiteli SanDisk Ultra microSDXC kartının fiyatı ise 119$ olarak belirlenmişti.

http://wmpoweruser.com/great-news-windows-phone-supports-128-gb-microsd-cards/