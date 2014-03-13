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Windows Phone 8 işletim sistemi 128GB microSD kartlara destek sunuyor

5 yıl
6,5b
1
18
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows Phone 8 işletim sistemi 128GB microSD kartlara destek sunuyor


Genelde modern mobil cihazlarda depolama kapasitesinin harici kartlarla en fazla 64GB artırıldığına şahit oluyoruz. Galaxy S5 gibi bazı amiral gemi modellerinde ise 128GB kapasite de desteklenmeye başladı.

Bir Lumia 1520 kullanıcısının ortaya çıkardığı bilgi Windows Phone 8 tarafında da bu desteğin sunulduğunu gösteriyor. Windows Phone 8 ekosistemindeki cihazların harici kartlarla 64GB kapasiteye kadar destek sunduğu sanılıyordu. Ancak kullanıcı cihazında MWC 2014 etkinliğinde tanıtılan 128GB kapasiteli SanDisk Ultra microSDXC kartımı deneyerek kullanımda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını görmüş. 

Bunun yanında benchmark skorlarında kartın 64GB kapasiteli karttan yüzde 20 daha hızlı yazma ve okuma hızlarına sahip olduğu da görülmüş. Böylece Lumia 1520'deki 20MP çözünürlükte kamera ile çekilen videoların SanDisk Ultra microSDXC sayesinde daha az kare kaybı ile karta kaydedileceği belirtiliyor. 

Lumia 1520 modeli 32GB dahili kapasite sunarken, microSD kapasitesinin ise 64GB olduğu sanılıyordu. Ortaya çıkan yeni özellik ile Lumia 1520 akıllı telefon pazarında 128GB desteği sunan sayılı modeller arasında yerini alıyor. 128GB kapasiteli SanDisk Ultra microSDXC kartının fiyatı ise 119$ olarak belirlenmişti.  

http://wmpoweruser.com/great-news-windows-phone-supports-128-gb-microsd-cards/ Yorum Yaz
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yumyjikk 5 yıl
Bu telefonun 128gb Hafıza kartını destekledigini Nokia bile bilmiyordur :)
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Kasık biti 5 yıl en beğenilen
hep şuna gülmüşümdür



1520 32gb

64lük hafıza kartını tak


100gb hafıza


dalga geç arkadaşlarınla



ve sıfır kasma donma yağ gibi akıyor zaten
hep şuna gülmüşümdür1520 32gb64lük hafıza kartını tak100gb hafızadalga geç arkadaşlarınla
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DH Misafiri 5 yıl
telefon fiyatına sd kart:)
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CoreXXX 5 yıl
çin işi sahte 128 gb takmadıktan sonra yağ gibi akar gerçekden. geleceğin phone os u ios ve wphonedir androidciler kızacak ama android derme çatma çöp bir sistem bunu Google dahil her firma biliyor tek bilmeyen kullanıcılar. talep ediliyor diye firmalar andoride devam ediyor
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myhotyro 5 yıl
1 TB lık anı videoları çekmek istyenler var. Önce 100 TB lık diskler çıksında o videoları silip silip çekmek zorunda kalmayın :)
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omerfa 5 yıl
artık telefonların kendi hafızalarını hiç yükseltme zahmetine girmezler.
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Windows10 5 yıl
1TB'lık hafıza kartı çıksın artık yeter ya!!! Niye bu teknoloji yavaş ilerliyor hafıza kartı konusunda. ben full hd, ya da 4k video çekmeden ne anlayacağım 1 tb'lık hafıza kartım olmadıktan sonra. Videolar uzun olmalı ki, içindekiler önem kazansın, anılarımız daha uzun sürsün.
1 Yanıt Yanıtla
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onur01651 5 yıl Windows10
2tb hafıza kartları var zaten, ip kameralarda kullanılıyor.
Bak kodunu yazıyorum buraya. "SDXC"
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okan_cehapelioglu 5 yıl
250 - 300 lirada o karta verilirmi oda var :D
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Silver_Code 5 yıl
ulan bilgisayarımın sabit diski 80 gb onunda yarısı işletim sistemi Allahtan korkun be neden ben hep geriden geliyor muşum gibi hissediyorum...
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Kasık biti 5 yıl
hep şuna gülmüşümdür



1520 32gb

64lük hafıza kartını tak


100gb hafıza


dalga geç arkadaşlarınla



ve sıfır kasma donma yağ gibi akıyor zaten
Yanıtla +13
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Stradale 5 yıl
lumia 520 bile 64 gb destekliyorsa bu da 128 gb desteklesin artık benim pc kadar hızlı işlemcisi var ayıp :)
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eren..34 5 yıl
Bazı telefonların 3/2 si kadar hafıza kartı
250 Tl desek. 400 e L520 var.
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yumyjikk 5 yıl
Bu telefonun 128gb Hafıza kartını destekledigini Nokia bile bilmiyordur :)
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