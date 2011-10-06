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Windows Phone Mango destekli Nokia Sun'ın teknik özellikleri sızdırıldı

7 yıl
15,1b
1
10
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia'nın, 26-27 Ekim tarihleri arasında Londra'da düzenleyeceği büyük etkinliğin teknoloji meraklıları tarafından iple çekildiği şu günlerde, birbirinden yeni söylentiler ard arda ortaya çıkmaya devam ediyor.
Kısa bir süre önce internette yayınlanan ekran görüntüsünde Nokia Sun isimli model dikkat çekmekte. Akıllı telefonun teknik özellik listesinde ise 1.4 GHz saat hızında çalışan işlemci, Windows Phone 7.5 (Mango) işletim sistemi, 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera, 3.7-inç boyutunda dokunmatik AMOLED ekran ve 16 GB dahili flash bellek göze çarpıyor. 2011 yılının 46. haftasında yani 7 ve 13 Kasım arasında boy göstereceği düşünülen akıllı telefonun teknik özellikleri SeaRay ile benzerlikler taşıyor. Buradan yola çıkarak Sun'ın, SeaRay ile aynı model olma olasılığının bulunduğunu söyleyebiliriz.
Elimize güncel bilgiler ulaştıkça sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz.

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artcraft35 7 yıl
nokia bi telefon yapacam diyo dönemin en iyi teknik özelliklerini belirliyo kendince, ama telefonu piyasaya çıkarasaya kadar rakipleri ona tur bindirmiş
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Pascal.Nouma 7 yıl
tr'ye gelmesi 2013 desek..
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alprkrkmz 7 yıl
SystemApps
Nokia şu telefonları tanıtsa artık beklemekten sıkıldım.Bide hani çift çekirdek?ayfon bile çift çekirdek oldu.Biraz daha hızlı olmalısın nokia olay sadece frekansla bitmiyor.Bu donanımlara bi symbian koysan süper olacak ya onuda yapmazsın...

hocam bildiğim kadarıyla windows phone 7 ve 7.5 mango çift çekirdek desteklemiyor...
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SystemApps 7 yıl alprkrkmz
alprkrkmz

SystemApps

Nokia şu telefonları tanıtsa artık beklemekten sıkıldım.Bide hani çift çekirdek?ayfon bile çift çekirdek oldu.Biraz daha hızlı olmalısın nokia olay sadece frekansla bitmiyor.Bu donanımlara bi symbian koysan süper olacak ya onuda yapmazsın...


hocam bildiğim kadarıyla windows phone 7 ve 7.5 mango çift çekirdek desteklemiyor...

android de desteklemiyor ama multitask için gerekli bişey destek er ya da geç gelir zaten :)
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sweatcan 7 yıl
Yine donanımları aynı olan 10 tane model üretir çıkar piyasaya
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SystemApps 7 yıl
Nokia şu telefonları tanıtsa artık beklemekten sıkıldım.Bide hani çift çekirdek?ayfon bile çift çekirdek oldu.Biraz daha hızlı olmalısın nokia olay sadece frekansla bitmiyor.Bu donanımlara bi symbian koysan süper olacak ya onuda yapmazsın...
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DH Misafiri 7 yıl
Nokia vs Hacı Muro
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dirokzan 7 yıl
en büyük pişmanlığım symbian ve nokia dan sonra windows phone bile olsa asla nokia kullanmayı düşünmüyorum bu saatten sonra.bir an önce android ve galaxs s2 ye kavusmak istiyorum:)))
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