Windows Phone Mango destekli Nokia Sun'ın teknik özellikleri sızdırıldı

Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia'nın, 26-27 Ekim tarihleri arasında Londra'da düzenleyeceği büyük etkinliğin teknoloji meraklıları tarafından iple çekildiği şu günlerde, birbirinden yeni söylentiler ard arda ortaya çıkmaya devam ediyor.



Kısa bir süre önce internette yayınlanan ekran görüntüsünde Nokia Sun isimli model dikkat çekmekte. Akıllı telefonun teknik özellik listesinde ise 1.4 GHz saat hızında çalışan işlemci, Windows Phone 7.5 (Mango) işletim sistemi, 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera, 3.7-inç boyutunda dokunmatik AMOLED ekran ve 16 GB dahili flash bellek göze çarpıyor. 2011 yılının 46. haftasında yani 7 ve 13 Kasım arasında boy göstereceği düşünülen akıllı telefonun teknik özellikleri SeaRay ile benzerlikler taşıyor. Buradan yola çıkarak Sun'ın, SeaRay ile aynı model olma olasılığının bulunduğunu söyleyebiliriz.



Elimize güncel bilgiler ulaştıkça sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz.

