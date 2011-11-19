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Windows Phone Marketplace 40 000 uygulamayı geçti

7 yıl
3,2b
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6
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un büyük yatırımlar yaptığı mobil işletim sistemi Windows Phone 7, Nokia rüzgarıyla birlikte yeni yıl için kendisine çıkış arıyor. Mobil uygulama geliştiricileri ilgi listesinde de 3 numaraya kadar çıkan Windows Phone, uygulama anlamında yavaş da olsa büyümeye devam ediyor.

AllAboutWindowsPhone sitesinin izleme verileriyle elde ettiği bilgiye göre Windows Phone Marketplace an itibariyle 40 198 uygulamaya ev sahipliği yapar hale geldi. Ekim ayında 35 000 uygulama barajını geçen Microsoft için bu yeni bir dönüm noktası. 

Uygulamalar toplam 10731 geliştiriciden geldi. 4770'i son 30 günde, 10882'si ise son 90 günde mağazaya eklendi. Tahminler Ocak ayında 50 000 sınırının geçileceğini ve yükselişin devam edeceğini gösteriyor. Uygulamaların yüzde 68'i ücretsiz. Bu da önemli bir ayrıntı olarak dikkat çekiyor.

Son 4 haftada günde ortalama 165 yeni uygulama eklendi. Toplam 5500 uygulama, geliştiricisi veya Microsoft tarafından mağazadan kaldırıldı.

Şu an en büyük kategoriler yüzde 15'erlik pay ile Oyun ve Kitaplar, yüzde 14 ile Araçlar ve Üretkenlik, yüzde 13 ile Eğlence şeklinde. Apple ve Google uygulama mağazalarının 1 milyon sınırına yaklaşmış olması göz önüne alındığında Microsoft'un uygulama geliştirme anlamında biraz daha vites yükseltmesi gerekiyor.


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Batuist 7 yıl en beğenilen
bence microsoft vites yükseltmek yerine google gibi iki led ışığı yanan bir widgetı uygulama diye mağazaya koymasında 1milyon uygulama olacağına yüzbin tane olsun daha iyidir. Bence artık mağazalarda çokluğa değil kaliteye bakılmalı. bugün normal bir kullanıcı için bile 40bin uygulama sadece denemek istese kaç senesini alır siz düşünün.. sayıdan ziyade kalite ön planda tutulmalı ve mücrosoft bu konuda bence mağazaya ve uygulamalara katı kurallar getirmeli. eğer kalite seviyesini düşürmezseniz en çok tercih edilen olursunuz.. googleda uygulama diye sayılan programların yarısı pil durumunu gösteren widgetlar.. aynı widgeti geliştirici renklerini değiştirerek onlarcasını mağazaya sunuyor.. google bu konuda çok güvensiz. kaliteli uygulama denince google son sırada yer ediniyor kendine.. sırf ios platformu ile yarışabilmek adına virüslü programları bile mağazaya eklediğine hepimiz şahit olduk... umarım microsoft kaliteka politikasını google gibi tutmaz..
bence microsoft vites yükseltmek yerine google gibi iki led ışığı yanan bir widgetı uygulama diye mağazaya koymasında 1milyon uygulama olacağına yüzbin tane ols...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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Master-Fİ 7 yıl
Marketplace şu an için gerçekten oldukça kaliteli oyun ve uygulamalar barındırıyor.Markette keza müzikte satın alabiliyorsun ve satın almadan önce parçayı dinleyebiliyorsun.birde çok kaliteli podcastlar var.Marketin içeriğine erişim ve kullanımı çok başarılı.paralı uygulamarıda denemek üzere indirebiliyorsun.Android market hızla çöplük olma yolunda ilerliyor maalesef.

Marketplace şu an için gerçekten oldukça kaliteli oyun ve uygulamalar barındırıyor.Markette keza müzikte satın alabiliyorsun ve satın almadan önce parçayı dinl...
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haymatloshan 7 yıl
Güzel ilerliyor,umarım birbirinin muadili gereksiz uygulamalarla şişirmezler,kontrol edilip öyle sunuluyordur inşallah.Windows 8 tabletlere geldiği zaman daha da hızlanacaktır bu uygulama yazmaları.
Güzel ilerliyor,umarım birbirinin muadili gereksiz uygulamalarla şişirmezler,kontrol edilip öyle sunuluyordur inşallah.Windows 8 tabletlere geldiği zaman daha d...
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Batuist 7 yıl en beğenilen
bence microsoft vites yükseltmek yerine google gibi iki led ışığı yanan bir widgetı uygulama diye mağazaya koymasında 1milyon uygulama olacağına yüzbin tane olsun daha iyidir. Bence artık mağazalarda çokluğa değil kaliteye bakılmalı. bugün normal bir kullanıcı için bile 40bin uygulama sadece denemek istese kaç senesini alır siz düşünün.. sayıdan ziyade kalite ön planda tutulmalı ve mücrosoft bu konuda bence mağazaya ve uygulamalara katı kurallar getirmeli. eğer kalite seviyesini düşürmezseniz en çok tercih edilen olursunuz.. googleda uygulama diye sayılan programların yarısı pil durumunu gösteren widgetlar.. aynı widgeti geliştirici renklerini değiştirerek onlarcasını mağazaya sunuyor.. google bu konuda çok güvensiz. kaliteli uygulama denince google son sırada yer ediniyor kendine.. sırf ios platformu ile yarışabilmek adına virüslü programları bile mağazaya eklediğine hepimiz şahit olduk... umarım microsoft kaliteka politikasını google gibi tutmaz..
Yanıtla +5
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Master-Fİ 7 yıl
Marketplace şu an için gerçekten oldukça kaliteli oyun ve uygulamalar barındırıyor.Markette keza müzikte satın alabiliyorsun ve satın almadan önce parçayı dinleyebiliyorsun.birde çok kaliteli podcastlar var.Marketin içeriğine erişim ve kullanımı çok başarılı.paralı uygulamarıda denemek üzere indirebiliyorsun.Android market hızla çöplük olma yolunda ilerliyor maalesef.

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LKLC 7 yıl
uygulamalar kaliteliyse azımsanacak bir rakam değil.
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serkan17tevez 7 yıl
güzel haber
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haymatloshan 7 yıl
Güzel ilerliyor,umarım birbirinin muadili gereksiz uygulamalarla şişirmezler,kontrol edilip öyle sunuluyordur inşallah.Windows 8 tabletlere geldiği zaman daha da hızlanacaktır bu uygulama yazmaları.
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napolyon94 7 yıl
1 yilda 40.000 fena degil fakat daha hizli gelismeli
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