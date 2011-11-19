Windows Phone Marketplace 40 000 uygulamayı geçti

Microsoft'un büyük yatırımlar yaptığı mobil işletim sistemi Windows Phone 7, Nokia rüzgarıyla birlikte yeni yıl için kendisine çıkış arıyor. Mobil uygulama geliştiricileri ilgi listesinde de 3 numaraya kadar çıkan Windows Phone, uygulama anlamında yavaş da olsa büyümeye devam ediyor.





AllAboutWindowsPhone sitesinin izleme verileriyle elde ettiği bilgiye göre Windows Phone Marketplace an itibariyle 40 198 uygulamaya ev sahipliği yapar hale geldi. Ekim ayında 35 000 uygulama barajını geçen Microsoft için bu yeni bir dönüm noktası.





Uygulamalar toplam 10731 geliştiriciden geldi. 4770'i son 30 günde, 10882'si ise son 90 günde mağazaya eklendi. Tahminler Ocak ayında 50 000 sınırının geçileceğini ve yükselişin devam edeceğini gösteriyor. Uygulamaların yüzde 68'i ücretsiz. Bu da önemli bir ayrıntı olarak dikkat çekiyor.





Son 4 haftada günde ortalama 165 yeni uygulama eklendi. Toplam 5500 uygulama, geliştiricisi veya Microsoft tarafından mağazadan kaldırıldı.





Şu an en büyük kategoriler yüzde 15'erlik pay ile Oyun ve Kitaplar, yüzde 14 ile Araçlar ve Üretkenlik, yüzde 13 ile Eğlence şeklinde. Apple ve Google uygulama mağazalarının 1 milyon sınırına yaklaşmış olması göz önüne alındığında Microsoft'un uygulama geliştirme anlamında biraz daha vites yükseltmesi gerekiyor.