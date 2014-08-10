Windows Phone İçin DH Bildirim Uygulaması Yayınlandı

DonanımHaber Bildirim uygulaması iOS ve Android’in ardından Windows Phone 8.0 ve 8.1 sürümüne sahip akıllı telefonlar için yayınlandı.

DonanımHaber’deki etkinliklerinizi mobil cihazınız üzerinden de hızlıca takip edebilmeniz için geliştirilmiş DH Bildirim uygulaması şimdi de Windows Phone işletim sistemine sahip cihaz kullanıcılarına sunuldu.

Uygulama şu anda hesabınızdaki 4 farklı aksiyon için sizi haberdar edebiliyor. Bunlar şöyle:

Herhangi bir kullanıcıdan özel mesaj aldığınızda

Yazdığınız bir mesaj alıntılandığında

Yazdığınız bir konuya cevap geldiğinde

Herhangi bir konuya çağrıldığınızda

Uygulama açık olduğu sürece bildirim listesini otomatik olarak yeniliyor. Ayrıca cihazda başka pencereler açık olduğunda veya ana menüde olduğunuzda da gelen bildirimler için uyarı alıyorsunuz. Başlangıç ekranına DH Bildirim’i eklediğinizdeyse ikon üzerinde görülmemiş bildirim sayısını güncel olarak takip edebiliyorsunuz.





Hali hazırda üzerinde çalışmalar süren yazılımda farkettiğiniz hatalar veya paylaşmak istediğiniz önerileriniz için buraya tıklayarak forumdaki ilgili konuya gidebilirsiniz.





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