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Windows Phone İçin DH Bildirim Uygulaması Yayınlandı

DonanımHaber Bildirim uygulaması iOS ve Android’in ardından Windows Phone 8.0 ve 8.1 sürümüne sahip akıllı telefonlar için yayınlandı.
5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
443
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25
Mobil Uygulamalar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
DonanımHaber Bildirim uygulaması iOS ve Android’in ardından Windows Phone 8.0 ve 8.1 sürümüne sahip akıllı telefonlar için yayınlandı.
 
DonanımHaber’deki etkinliklerinizi mobil cihazınız üzerinden de hızlıca takip edebilmeniz için geliştirilmiş DH Bildirim uygulaması şimdi de Windows Phone işletim sistemine sahip cihaz kullanıcılarına sunuldu.
 
Windows Phone İçin DH Bildirim Uygulaması Yayınlandı
Uygulama şu anda hesabınızdaki 4 farklı aksiyon için sizi haberdar edebiliyor. Bunlar şöyle:
  • Herhangi bir kullanıcıdan özel mesaj aldığınızda
  • Yazdığınız bir mesaj alıntılandığında
  • Yazdığınız bir konuya cevap geldiğinde
  • Herhangi bir konuya çağrıldığınızda
Uygulama açık olduğu sürece bildirim listesini otomatik olarak yeniliyor. Ayrıca cihazda başka pencereler açık olduğunda veya ana menüde olduğunuzda da gelen bildirimler için uyarı alıyorsunuz. Başlangıç ekranına DH Bildirim’i eklediğinizdeyse ikon üzerinde görülmemiş bildirim sayısını güncel olarak takip edebiliyorsunuz. 


Hali hazırda üzerinde çalışmalar süren yazılımda farkettiğiniz hatalar veya paylaşmak istediğiniz önerileriniz için buraya tıklayarak forumdaki ilgili konuya gidebilirsiniz. 


DH Bildirim Uygulaması Mağaza Adresi: 

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prof.exx 5 yıl en beğenilen
Zahmet olacak ama önce bi Android uygulamasını düzeltin
1 Yanıt Yanıtla +25
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seyru 5 yıl
Bu bildirim uygulaması donanımhabere yakışmıyor bütün platformlara daha komplike bir uygulama yapılması lazım.
Yanıtla +15
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BARIŞ55 5 yıl
Bu firmayı bitirecek olan şey Gün Oksay'ın para hırsıdır, başka bir şey değil.
Forumun kalitesi yerlerde.
Donanım haberi desen hatır için yapılır oldu.
1 hafta önce yayınlanan haber yeni yayınlanıyor.
Editörler marka fanatiği.
Yöneticiler taraf tutuyor.
Yazılan uygulamalara bakıyorum bu sitenin adına yakışır şekilde değil.
Kendi kendinizi bitiriyorsunuz bu gidişle.

Bu firmayı bitirecek olan şey Gün Oksay'ın para hırsıdır, başka bir şey değil.Forumun kalitesi yerlerde.Donanım haberi desen hatır için yapılır old...
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2 Yanıt Yanıtla +11
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DH Misafiri 4 yıl
yayıMlandı demek istediniz herhalde. herhangi bir yayın yapmıyorsunuz.
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karınca kokusu 5 yıl
Geç bile kalmışlar
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SkyTech74 5 yıl
Çalışmıyor
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BARIŞ55 5 yıl
Bu firmayı bitirecek olan şey Gün Oksay'ın para hırsıdır, başka bir şey değil.
Forumun kalitesi yerlerde.
Donanım haberi desen hatır için yapılır oldu.
1 hafta önce yayınlanan haber yeni yayınlanıyor.
Editörler marka fanatiği.
Yöneticiler taraf tutuyor.
Yazılan uygulamalara bakıyorum bu sitenin adına yakışır şekilde değil.
Kendi kendinizi bitiriyorsunuz bu gidişle.

2 Yanıt Yanıtla +11
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71212514 5 yıl BARIŞ55
BARIŞ55
Bu firmayı bitirecek olan şey Gün Oksay'ın para hırsıdır, başka bir şey değil.
Forumun kalitesi yerlerde.
Donanım haberi desen hatır için yapılır oldu.
1 hafta önce yayınlanan haber yeni yayınlanıyor.
Editörler marka fanatiği.
Yöneticiler taraf tutuyor.
Yazılan uygulamalara bakıyorum bu sitenin adına yakışır şekilde değil.
Kendi kendinizi bitiriyorsunuz bu gidişle.



Kesinlikle katılıyorum hele site şaka gibi haftada bir mutlaka çöküyor ama her sayfaya 152638 tane reklam koymaktan geri kaçınmıyorlar hala
1 Yanıt Yanıtla +4
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gun 5 yıl BARIŞ55
Benim para hırsım denmiş ama para kazanıp harcamadan olmuyor böyle şeyler. Zira biz hiç bir zaman yatırımcı almadık, bir gruba katılmadık kullanıcılarımızdan para almadık böyle olunca tamamiyle reklam gelirlerine kalıyorsunuz sorun şu ki bizi hep Google ile Facebook ile veya twitter ile karşılaştırıyorsunuz.

Onların maddi imkanları ve sahip oldukları insan kaynakları sınırsız. Para kazanmadan bir sürü para harcayabiliyorlar.

Donanimhaber Türkiye'nin en büyük sosyal platformu belki ama reklam fiyatı ortalaması bile dünyanın kaç kat altında.
2 Yanıt Yanıtla +1
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Recharged 5 yıl
Ben iOS platformunda kullandığım bildirim uygulamasından memnunum. Mesaj geldiğini vs. iletiyor, bunları görmek güzel oluyor. Fakat uygulama içerisinden mesajlara vs. bakmıyorum. Bunun için yine safari açıyorum.
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Kulak Misafiri 5 yıl
Uygulama kalabalığından başka birşey değil bence. Verdiğiniz emeğe laf atmıyorum, kolay gelsin, başarılar dilerim. Sadece bildirim almaktan işe yğunlaşamıyor insan buna yakınıyorum. Sabah bir başlıyor, Facebook, whatsapp odur budur derken konsantrasyon 10 parçaya bölünüyor.

Böyle bir derdim var işte bu konuda dile getireyim dedim
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oktayakgoz 5 yıl
Gayet iyi çalışıyor wp de. Daha kapsamlısını bekliyoruz
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Gece772 5 yıl
Mobil kullanıcılar için iyi
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wolf silver 5 yıl
Bide tam sürümü yayınlasaydiniz abi ???? Şu an farklı bir donanım haber uygulaması kullanıyorum SİZİN YÜZÜNÜZDEN ??????
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OldGamers86 5 yıl
Tam bir program olmalı. Böyle parça parça nereye kadar.
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dakamon 5 yıl
Bende şifre hatalı diyor. Bi yanlışlık yok programda bir hata mı var? Forumda kullandığımız kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapacağız dimi?
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