Windows Phone için HERE Drive+ uygulaması trafik temelli yeni özelliklere kavuştu

Haber Editörü
Nokia'nın 95 ülkede çevrimdışı olarak kullanılabilen ve adım adım sesli navigasyon hizmeti veren uygulaması HERE Drive+, trafik temelli yeni özelliklere güncellendi.
Windows Phone platformunun başarılı harita ve navigasyon uygulamalarından HERE Drive+, gün içinde yayınlanan güncellemesiyle aşağıda yer alan yeniliklere kavuşmuş durumda;
- Gerçek zamanlı trafik özelliği, rotanızdaki trafik koşulları hakkında size bilgi verir (LiveSight pusulası olan bir Windows Phone 8 telefon gerektirir).
- Adım adım yol tarifi listesi rotanın genel olarak görüntülenmesini sağlar.
- Trafik bilgileriyle hesaplanan doğru tahmini varış süresi gösterilir.
- Tüm harita görünümlerindeki trafik özelliği, tek bir bakışta bölgenize yönelik bir genel bakış sunar.
- Haritaları ya da LiveSight'ı kullanarak aracınızı nereye park ettiğinizi bulabilirsiniz.
HERE Drive+ uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.
http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/here-drive/31bbc68c-503e-4561-8d85-a294d54df06f Yorum Yaz Paylaş Tweetle
NOKIA & HERE Maps
here drive ise doğru düzgün yer bulmuyor
türkiye haritaları çok eksik, yalovada olan varsa gelsin marinanın oraya bulsun kendini yada sahil yolunun sonuna doğru
navigasyonu iyi diye nokia aldım ama haritalar yüzünden soğudum diyebilirim
Açıkçası trafik özelliğindeki yeniliği de anlayamadım. Zaten gösteriyordu yeşil, sarı ve kırmızı çizgilerle güzergah üzerindeki trafik durumunu.
haber biraz eksik kalmış bunlar zaten olan ozelliklerin iyileştirilmesi gibi olan yenilikler
birde arabamı bul vs gibi şeyler vardı yeni gelen
hey gidi günler biz 5800xm'e c5-03'e neler yapmış adamız hele bi WindowsPhone kırılsın o zaman Lumia kıymete bincek
www.opera.com/tr/mobile Burada bir gün wp için opera mini bağlantısını göreceğiz ve o günden sonra hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak...
Edit: Ve tabi www.lonelycatgames.com/?app=xplore işte o gün güneş bir başka doğacak...
HERE Drive, tam olarak çevrimdışı, adım adım, sesli kılavuz özellikli navigasyon hizmeti sunar. Ülkenize uygun haritayı indirmeniz yeterlidir: HERE Drive, İnternet bağlantısı olmadan sizi gideceğiniz yere götürür.
Yenilikler:
-Gerçek zamanlı trafik özelliği, rotanızdaki trafik koşulları hakkında size bilgi verir*
-Adım adım yol tarifi listesi rotanın genel olarak görüntülenmesini sağlar
-Trafik bilgileriyle hesaplanan doğru tahmini varış süresi
-Tüm harita görünümlerindeki trafik özelliği, tek bir bakışta bölgenize yönelik bir genel bakış sunar
-Haritaları veya LiveSight'ı kullanarak aracınızı nereye park ettiğinizi bulun
Temel özellikler:
-Çevrimdışıyken bile ülkenizde adım adım sesli kılavuzluk sağlanan navigasyon
-88 ülkede sunulan ücretsiz sesli kılavuzluk hizmeti (28'inde sokak adları da seslendirilir), sizi varacağınız yere kendi dilinizde ulaştırır*
-Hız sınırı bilgileri ve duyulabilen hız sınırı uyarıları, güvenle araç kullanmanıza yardımcı olur
-Günlük Yollarım ile her gün kullandığınız rotalarda kişiselleştirilmiş günlük yol yardımı
-95 ülkede* tam çevrimdışı, adım adım navigasyon hizmeti almak için navigasyon lisansınızı uygulama ayarlarından yükseltin.
-Tercih ettiğiniz rotayı ve yol türlerini seçebilmeniz için özelleştirilebilir rota ayarları
*Ayrıntılar here.com/help/drive adresinde
LiveSight, pusulası olan bir WP8 telefon gerektirir
www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/here-drive/4da9332c-80dc-464b-b47f-664b1ffe5400
HERE Drive+
HERE Drive+, 95 ülkede gerçekten çevrimdışı kullanılabilen, adım adım sesli navigasyon hizmeti sunar. Ülkenize uygun haritayı indirmeniz yeterlidir: HERE Drive, İnternet bağlantısı olmadan sizi gideceğiniz yere götürür.
Yenilikler:
-Gerçek zamanlı trafik özelliği, rotanızdaki trafik koşulları hakkında size bilgi verir*
-Adım adım yol tarifi listesi rotanın genel olarak görüntülenmesini sağlar
-Trafik bilgileriyle hesaplanan doğru tahmini varış süresi
-Tüm harita görünümlerindeki trafik özelliği, tek bir bakışta bölgenize yönelik bir genel bakış sunar
-Haritaları veya LiveSight'ı kullanarak aracınızı nereye park ettiğinizi bulun
Temel özellikler:
-95 ülkede* çevrimdışıyken bile sesli kılavuz yardımıyla adım adım navigasyon.
-88 ülkede sunulan ücretsiz sesli kılavuzluk hizmeti (28'inde sokak adları da seslendirilir), sizi varacağınız yere kendi dilinizde ulaştırır*
-Hız sınırı bilgileri ve duyulabilen hız sınırı uyarıları, güvenle araç kullanmanıza yardımcı olur
-Günlük Yollarım ile 26 ülkede* günlük rotalarda kişisel günlük yol yardımı
-Tercih ettiğiniz rotayı ve yol türlerini seçebilmeniz için özelleştirilebilir rota ayarları
*Ayrıntılar here.com/help/drive adresinde
LiveSight, pusulası olan bir WP8 telefon gerektirir
www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/here-drive/31bbc68c-503e-4561-8d85-a294d54df06f
Edit:
HERE Sürüş ile, SIM kartınızın kayıtlı olduğu ülke veya bölge için sesli olarak yönlendirilen sokak sokak navigasyon elde edersiniz.
HERE Sürüş+ ile, tüm dünyada desteklenen ülkelerde sesli olarak yönlendirilen sokak sokak navigasyon elde edersiniz.