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Windows Phone için HERE Drive+ uygulaması trafik temelli yeni özelliklere kavuştu

5 yıl
1,3b
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21
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Windows Phone için HERE Drive+ uygulaması trafik temelli yeni özelliklere kavuştu
Nokia'nın 95 ülkede çevrimdışı olarak kullanılabilen ve adım adım sesli navigasyon hizmeti veren uygulaması HERE Drive+, trafik temelli yeni özelliklere güncellendi.
Windows Phone platformunun başarılı harita ve navigasyon uygulamalarından HERE Drive+, gün içinde yayınlanan güncellemesiyle aşağıda yer alan yeniliklere kavuşmuş durumda;
  • Gerçek zamanlı trafik özelliği, rotanızdaki trafik koşulları hakkında size bilgi verir (LiveSight pusulası olan bir Windows Phone 8 telefon gerektirir).
  • Adım adım yol tarifi listesi rotanın genel olarak görüntülenmesini sağlar.
  • Trafik bilgileriyle hesaplanan doğru tahmini varış süresi gösterilir.
  • Tüm harita görünümlerindeki trafik özelliği, tek bir bakışta bölgenize yönelik bir genel bakış sunar.
  • Haritaları ya da LiveSight'ı kullanarak aracınızı nereye park ettiğinizi bulabilirsiniz.
HERE Drive+ uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/here-drive/31bbc68c-503e-4561-8d85-a294d54df06f Yorum Yaz
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DD252Admin 5 yıl
Konuyu takip ediyorum. HERE Maps yönünde hata bildirim başlığı var ilgileniyorsanız eğer


NOKIA & HERE Maps

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vozer 5 yıl
Akşam çay bahçesinde otururken yeni özellikleri kurcalayayım biraz dedim. Arabamı bul butonuna tıkladım ve bulunduğum yeri işaretledi arabayı pak ettiğim yer olarak. Eve geldiğimde bakalım arabayı park ettiğim yeri gösterecek mi diye açtım yine programı. Arabamı bul dediğimde çay bahçesinin orayı gösteriyor ama bunu nasıl sileceğim onu bulamadım. Artık arabamı bul dersem hep çay bahçesini gösteriyor, yeni yer ekleyemiyorum. İllaki götür,diyerek oraya kadar gitmem mi gerek acaba? 😊
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gentleman_ 5 yıl
Gittikçe güzelleşiyor
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MIKROP DOGAN 5 yıl
here drive+ bir dünya işlem ile yükleniyor,
here drive ise doğru düzgün yer bulmuyor
türkiye haritaları çok eksik, yalovada olan varsa gelsin marinanın oraya bulsun kendini yada sahil yolunun sonuna doğru
navigasyonu iyi diye nokia aldım ama haritalar yüzünden soğudum diyebilirim
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vozer 5 yıl
Here drive uygulamasındaki bug hâlâ düzelmemiş. (Rota ayarlarında tüm seçenekler işaretli olsa bile eğer feribot seçeneği seçili değilse ve güzergahta feribot varsa rota çizmiyor. Mutlaka feribot ile götürmeye çalışıyor. İstanbul - İznik, İstanbul - Bursa için deneyebilirsiniz.)

Açıkçası trafik özelliğindeki yeniliği de anlayamadım. Zaten gösteriyordu yeşil, sarı ve kırmızı çizgilerle güzergah üzerindeki trafik durumunu.
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emrah3684 5 yıl vozer
vozer

Here drive uygulamasındaki bug hâlâ düzelmemiş. (Rota ayarlarında tüm seçenekler işaretli olsa bile eğer feribot seçeneği seçili değilse ve güzergahta feribot varsa rota çizmiyor. Mutlaka feribot ile götürmeye çalışıyor. İstanbul - İznik, İstanbul - Bursa için deneyebilirsiniz.)

Açıkçası trafik özelliğindeki yeniliği de anlayamadım. Zaten gösteriyordu yeşil, sarı ve kırmızı çizgilerle güzergah üzerindeki trafik durumunu.

haber biraz eksik kalmış bunlar zaten olan ozelliklerin iyileştirilmesi gibi olan yenilikler
birde arabamı bul vs gibi şeyler vardı yeni gelen
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thinkwithbrain 5 yıl
e-Militarist
En önemlisi opera mini var sırada... Yoksa gözlerim açık gider. www.opera.com/tr/mobile Burada bir gün wp için opera mini bağlantısını göreceğiz ve o günden sonra hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak... Edit: Ve tabi www.lonelycatgames.com/?app=xplore işte o gün güneş bir başka doğacak...

hey gidi günler biz 5800xm'e c5-03'e neler yapmış adamız hele bi WindowsPhone kırılsın o zaman Lumia kıymete bincek
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grandcross 5 yıl
Sırada City lens var

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e-Militarist 5 yıl
En önemlisi opera mini var sırada... Yoksa gözlerim açık gider.

www.opera.com/tr/mobile Burada bir gün wp için opera mini bağlantısını göreceğiz ve o günden sonra hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak...

Edit: Ve tabi www.lonelycatgames.com/?app=xplore işte o gün güneş bir başka doğacak...
2 Yanıt Yanıtla +2
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e-Militarist 5 yıl
HERE Drive

HERE Drive, tam olarak çevrimdışı, adım adım, sesli kılavuz özellikli navigasyon hizmeti sunar. Ülkenize uygun haritayı indirmeniz yeterlidir: HERE Drive, İnternet bağlantısı olmadan sizi gideceğiniz yere götürür.

Yenilikler:
-Gerçek zamanlı trafik özelliği, rotanızdaki trafik koşulları hakkında size bilgi verir*
-Adım adım yol tarifi listesi rotanın genel olarak görüntülenmesini sağlar
-Trafik bilgileriyle hesaplanan doğru tahmini varış süresi
-Tüm harita görünümlerindeki trafik özelliği, tek bir bakışta bölgenize yönelik bir genel bakış sunar
-Haritaları veya LiveSight'ı kullanarak aracınızı nereye park ettiğinizi bulun

Temel özellikler:
-Çevrimdışıyken bile ülkenizde adım adım sesli kılavuzluk sağlanan navigasyon
-88 ülkede sunulan ücretsiz sesli kılavuzluk hizmeti (28'inde sokak adları da seslendirilir), sizi varacağınız yere kendi dilinizde ulaştırır*
-Hız sınırı bilgileri ve duyulabilen hız sınırı uyarıları, güvenle araç kullanmanıza yardımcı olur
-Günlük Yollarım ile her gün kullandığınız rotalarda kişiselleştirilmiş günlük yol yardımı
-95 ülkede* tam çevrimdışı, adım adım navigasyon hizmeti almak için navigasyon lisansınızı uygulama ayarlarından yükseltin.
-Tercih ettiğiniz rotayı ve yol türlerini seçebilmeniz için özelleştirilebilir rota ayarları

*Ayrıntılar here.com/help/drive adresinde
LiveSight, pusulası olan bir WP8 telefon gerektirir

www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/here-drive/4da9332c-80dc-464b-b47f-664b1ffe5400



HERE Drive+

HERE Drive+, 95 ülkede gerçekten çevrimdışı kullanılabilen, adım adım sesli navigasyon hizmeti sunar. Ülkenize uygun haritayı indirmeniz yeterlidir: HERE Drive, İnternet bağlantısı olmadan sizi gideceğiniz yere götürür.

Yenilikler:
-Gerçek zamanlı trafik özelliği, rotanızdaki trafik koşulları hakkında size bilgi verir*
-Adım adım yol tarifi listesi rotanın genel olarak görüntülenmesini sağlar
-Trafik bilgileriyle hesaplanan doğru tahmini varış süresi
-Tüm harita görünümlerindeki trafik özelliği, tek bir bakışta bölgenize yönelik bir genel bakış sunar
-Haritaları veya LiveSight'ı kullanarak aracınızı nereye park ettiğinizi bulun

Temel özellikler:
-95 ülkede* çevrimdışıyken bile sesli kılavuz yardımıyla adım adım navigasyon.
-88 ülkede sunulan ücretsiz sesli kılavuzluk hizmeti (28'inde sokak adları da seslendirilir), sizi varacağınız yere kendi dilinizde ulaştırır*
-Hız sınırı bilgileri ve duyulabilen hız sınırı uyarıları, güvenle araç kullanmanıza yardımcı olur
-Günlük Yollarım ile 26 ülkede* günlük rotalarda kişisel günlük yol yardımı
-Tercih ettiğiniz rotayı ve yol türlerini seçebilmeniz için özelleştirilebilir rota ayarları

*Ayrıntılar here.com/help/drive adresinde
LiveSight, pusulası olan bir WP8 telefon gerektirir

www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/here-drive/31bbc68c-503e-4561-8d85-a294d54df06f

Edit:

HERE Sürüş ile, SIM kartınızın kayıtlı olduğu ülke veya bölge için sesli olarak yönlendirilen sokak sokak navigasyon elde edersiniz.

HERE Sürüş+ ile, tüm dünyada desteklenen ülkelerde sesli olarak yönlendirilen sokak sokak navigasyon elde edersiniz.
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