Windows Phone için Posta Gazetesi uygulaması yayınlandı

Türkiye'de 2003 yılından bu yana yayınlanan ve halen yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başaran ulusal gazetelerden Posta, resmi uygulamasıyla Windows Phone dünyasına da giriş yaptı.





Hakkında ayrıntılı bilgiler verilmeyen ancak Posta gazetesinin resmi internet sitesinde yer alan haberleri basit şekilde kullanıcılarına sunan uygulama, 6 mb boyutuyla da Windows Phone telefonlarda çok yer kaplamıyor.





Posta'nın ücretsiz olarak sunulan Windows Phone uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/posta-com-tr/7e082e19-baa3-48e8-8972-aae5df53f892