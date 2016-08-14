Windows Phone için Skype dönemi sona eriyor

Windows 10 ile birlikte daha yeni ve modern bir yapıya geçiş yapan Microsoft, önceki versiyonlara da yavaş yavaş uygulama desteğini kesmeye başlıyor. Firmanın iletişim altyapısı olan Skype, bunların başında geliyor.

Firma, önceki Windows Phone sürümleri için Skype desteğini sonlandıracağını açıklamış ancak detay vermemişti. Bu hafta detaylar da geldi. Windows Phone 8 ve Windows Phone 8.1 işletim sistemi üzerinde çalışan akıllı telefonlar için Skype desteği sona eriyor.

Microsoft, bahse konu cihazlar için Ekim 2016 tarihinden itibaren uygulamaya destek vermeyi keseceğini duyurdu. Yani uygulama artık güncellenmeyecek ve ortaya çıkan hatalar giderilmeyecek. Ayrıca uygulama bazı kısıtlamalar ile kullanılabilecek.

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2017 yılının ilk aylarına geldiğimizde ise, uygulama tamamen kullanım dışı kalacak ve Windows Phone mağazasından da kaldırılacak. Yani Windows mobil ekosisteminin yüzde 88 civarındaki bölümü, Skype uygulamasından mahrum kalacak. Sadece Windows 10 üzerinde çalışan yüzde 12 civarında cihaz uygulamayı kullanabilecek.

Skype kararın arkasında, uygulamanın bulut altyapısına entegrasyonu sonrasında yaşanacak uyumsuzluklar yatıyor. Firma, uygulamayı yeni bir kodlama ile Windows Phone için geliştirmek istemiyor. Hali hazırda Windows 10 platformu için geliştirilen Skype tüm bu gereksinimleri karşılıyor ve firma yeni uygulamasına çok önem veriyor.

Skype desteğinin kesilmesi, Android platformu için de geçerli. Skype 6.2 sürümü ile birlikte, Android 4.0.3 sürümü ve altındaki cihazlarda, yukarıda saydığımız son tarihler geçerli olacak. Ayrıca Windows RT işletim sistemi de bu karara dahil.