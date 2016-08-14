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Windows Phone için Skype dönemi sona eriyor

Microsoft, Windows Phone 8 ve Windows Phone 8.1 işletim sistemi üzerinde çalışan akıllı telefonlar için Ekim 2016 tarihinden itibaren uygulamaya destek vermeyi keseceğini duyurdu.
2 yıl
8,3b
1
44
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 10 ile birlikte daha yeni ve modern bir yapıya geçiş yapan Microsoft, önceki versiyonlara da yavaş yavaş uygulama desteğini kesmeye başlıyor. Firmanın iletişim altyapısı olan Skype, bunların başında geliyor.

Firma, önceki Windows Phone sürümleri için Skype desteğini sonlandıracağını açıklamış ancak detay vermemişti. Bu hafta detaylar da geldi. Windows Phone 8 ve Windows Phone 8.1 işletim sistemi üzerinde çalışan akıllı telefonlar için Skype desteği sona eriyor.

Microsoft, bahse konu cihazlar için Ekim 2016 tarihinden itibaren uygulamaya destek vermeyi keseceğini duyurdu. Yani uygulama artık güncellenmeyecek ve ortaya çıkan hatalar giderilmeyecek. Ayrıca uygulama bazı kısıtlamalar ile kullanılabilecek.

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2017 yılının ilk aylarına geldiğimizde ise, uygulama tamamen kullanım dışı kalacak ve Windows Phone mağazasından da kaldırılacak. Yani Windows mobil ekosisteminin yüzde 88 civarındaki bölümü, Skype uygulamasından mahrum kalacak. Sadece Windows 10 üzerinde çalışan yüzde 12 civarında cihaz uygulamayı kullanabilecek.

Skype kararın arkasında, uygulamanın bulut altyapısına entegrasyonu sonrasında yaşanacak uyumsuzluklar yatıyor. Firma, uygulamayı yeni bir kodlama ile Windows Phone için geliştirmek istemiyor. Hali hazırda Windows 10 platformu için geliştirilen Skype tüm bu gereksinimleri karşılıyor ve firma yeni uygulamasına çok önem veriyor.

Skype desteğinin kesilmesi, Android platformu için de geçerli. Skype 6.2 sürümü ile birlikte, Android 4.0.3 sürümü ve altındaki cihazlarda, yukarıda saydığımız son tarihler geçerli olacak. Ayrıca Windows RT işletim sistemi de bu karara dahil. 

 

http://mspoweruser.com/skype-will-stop-working-windows-phone-early-2017/ Yorum Yaz
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OverClocK1ng 2 yıl en beğenilen
İşin en komiği ise şu:
Her zaman söylerim. Microsoft çok saçma sapan bir firma, herkesi ortada bırakır diye.
Sahibi Microsoft olan Skype, Sahibi Microsoft olan Windows Phone 8.1 e destek vermeyecekmiş.
Microsoft işte böyle saçma bir şey...
İşin en komiği ise şu:Her zaman söylerim. Microsoft çok saçma sapan bir firma, herkesi ortada bırakır diye.Sahibi Microsoft olan Skype, Sahibi Microsof...
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xxxx1 2 yıl
bunların ticari bir zekaya sahip olarak bukadar büyüdüğüne inanmıyorum artık,abd hükümeti destekli bir proje falan bu ''makrosoft''
hiç bir şekilde bulaşılmaz,os pc nin üstünde gelmese gidip tercih bile etmem.
bunların ticari bir zekaya sahip olarak bukadar büyüdüğüne inanmıyorum artık,abd hükümeti destekli bir proje falan bu ''makrosoft''hiç bir şekilde bulaşılm...
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OverClocK1ng 2 yıl
Valla Skype o kadar bozmuştu ki, Whatsapp falan yetiyor diye telefondan bile sildim ben. İyi de yapmışım. Aramıyorum bile..
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DH Misafiri 2 yıl
microsoft resmen '' kendi kendimi intihar edeceğim ha '' demiş
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dobrasam 2 yıl
İsminden nefret eder oldum şu microsoft un Laptop ta ubuntu kurulu oyun için konsol almayı düşünüyorum
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Pi 2 yıl
Bir tek su live messengere yanarım. Kapatip içine ettiler her seyin. Gerisi muhim degil
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Takeshi Kovacs 2 yıl
Lumia 820 ve 920 nin çıktığı zamanlarda (htc 8mi ne vardı birde beatsli lacivert bir alet) windowsun android ve iosu bitirebileceğini düşünüyordum çünkü pcde tekelleşmiş bir marka neden mobilde yapamasın ki diyordum. Arayüzleride farklı alınabilecek yapıdaydı nokiayıda satın aldı güzel cihazlar üretti htc nin ürettiğide gayet güzeldi sırf instagram yok diye almamıştım hatta ama bugün geldikleri noktaya bak android bile hiç bir şey yokken geldi buralara bu firmanın hazır bir windowsu ve nokia ismi varken projeyi sıvamış olması garip
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TncyKrmn 2 yıl
bunlar hep zamanında MSN i kapatıp skype yapttıklarında aldıkları beddualar. Dur daha bunlar iyi günleriniz.
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burak650 2 yıl
bindiği dalı kesen tek firma yemin ediyrum söylenecek laf yok afferim size...
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OverClocK1ng 2 yıl
Yorumlar çok iyi ve haklı. Adam durun. Daha bu iyi günleri. Nokia, Android telefonları çıkartmaya başlasın, asıl siz o zaman görün Lumia'lar nasıl bitiyor...
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black_flood 2 yıl
kesse ne olacak desteği zaten battılar. zorla win10 destekli cihaz alına çıkartıyor yolu ama kimse almaz androide geçti zaten çoğu kullanıcı buna bende dahil olmak üzere. kendi ayaklarına sıkmaya devam etsin Microsoft böyle devam.
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eas722 2 yıl
Bu nefretin nedenini anlamış değilim Windows 10'u hala kullanıyorum L1520 ile. HER işi yapıyor. Kalkıp da 3000TL üzeri canavarlarla kıyaslamak doğru değil. Fiyatının çok üzerinde iş yapıyor ve muhteşem görünüyor.
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atof 2 yıl
gece gece güldürdüler beni ceo'nun kafası güzeldi akşamdan kalmaydı heralde böyle bir açıklama yapmışlar.





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CoreXXX 2 yıl
lumia 930 a ve 1520 ye w10 mobile güncellemesi vereydiniz bari. bindiği dalı kesen bu kadar kötü yönetilen bir firma görmedim. eğer pc pazarında tekel olmasa batar sanırım bu firma
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selmand 2 yıl
Win8li cihazlari satarken 3 sene guncleme destegi sözü verdiler ama bir guncelleme cikdi, zaten bu Skype dogru duzgun çalışmıyor wp de. Rezalet.
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