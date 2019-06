Pokemon Go, powerbank satışlarını patlattı

Çıktığı günden itibaren tüm dünyada fırtınalar estiren Pokemon Go, telefon bataryalarını da olumsuz etkiliyor. Sürekli Pokemon avına çıkan kullanıcılar, hem uzun oyun süreleri hem de oyunun enerji tüketimi nedeniyle kısa sürede bataryalarını tüketiyor. Çareyi ise harici şarj istasyonlarında buluyor. Son dönemde, powerbank satışlarında patlama yaşanıyor.

Sektörden gelen bilgilere göre, oyunun çıkışından yaklaşık 6 hafta önce, satışlar yüzde 4 civarında artış göstermişti. Son bir yılda ise yüzde 35 civarında bir artış yaşanmıştı. Oyunun yayınlanmasının ardından, ilk iki haftada sadece ABD’de 1.2 milyon powerbank satışı yapıldı. Yıl bazında yüzde 101 civarında artış yaşandı.

Oyunun, akıllı telefon sektörüne etkisi gerçekten çok ilginç. Daha önce de, büyük beğeni toplayan ve milyarlarca dolar hasılat yapan Clash of Clans gibi oyunlar görmüştük. Zamana yayılan tarzları ve nispeten daha az enerji tükettikleri için bataryaya büyük etki yapmıyorlardı.

Pokemon Go ise, artırılmış gerçeklik oyunu ve GPS modülünü de kullandığı için sistemi oldukça zorluyor. Bu da, doğrudan bataryaya etki ediyor. Sürekli Pokemon Go oynayan kullanıcıların, günde 3-4 kez cihazlarını şarj etmek zorunda kaldıkları ifade ediliyor.

Oyun ile birlikte, powerbank üreticilerinin de Pokemon Go temasını kullanarak pazarlama yapmaya başladıklarını görüyoruz. Hatta zaman zaman bazı mekanların, Pokemon Go oyuncularına ücretsiz şarj imkanı sunduğu da dikkatlerden kaçmıyor. Bakalım Pokemon Go, daha ne tür patlamalara sebep olacak.