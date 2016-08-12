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Pokemon Go, powerbank satışlarını patlattı

Sürekli Pokemon Go oynayan kullanıcıların, günde 3-4 kez cihazlarını şarj etmek zorunda kaldıkları ifade ediliyor. Bu yüzden çareyi, harici şarj istasyonlarında buluyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,7b
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13
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Pokemon Go, powerbank satışlarını patlattı

Çıktığı günden itibaren tüm dünyada fırtınalar estiren Pokemon Go, telefon bataryalarını da olumsuz etkiliyor. Sürekli Pokemon avına çıkan kullanıcılar, hem uzun oyun süreleri hem de oyunun enerji tüketimi nedeniyle kısa sürede bataryalarını tüketiyor. Çareyi ise harici şarj istasyonlarında buluyor. Son dönemde, powerbank satışlarında patlama yaşanıyor.

Sektörden gelen bilgilere göre, oyunun çıkışından yaklaşık 6 hafta önce, satışlar yüzde 4 civarında artış göstermişti. Son bir yılda ise yüzde 35 civarında bir artış yaşanmıştı. Oyunun yayınlanmasının ardından, ilk iki haftada sadece ABD’de 1.2 milyon powerbank satışı yapıldı. Yıl bazında yüzde 101 civarında artış yaşandı.

Ayrıca Bkz. "Fan yapımı Pokémon Uranium oyunu, PC için indirmeye sunuldu"

Oyunun, akıllı telefon sektörüne etkisi gerçekten çok ilginç. Daha önce de, büyük beğeni toplayan ve milyarlarca dolar hasılat yapan Clash of Clans gibi oyunlar görmüştük. Zamana yayılan tarzları ve nispeten daha az enerji tükettikleri için bataryaya büyük etki yapmıyorlardı.

Pokemon Go ise, artırılmış gerçeklik oyunu ve GPS modülünü de kullandığı için sistemi oldukça zorluyor. Bu da, doğrudan bataryaya etki ediyor. Sürekli Pokemon Go oynayan kullanıcıların, günde 3-4 kez cihazlarını şarj etmek zorunda kaldıkları ifade ediliyor.

Oyun ile birlikte, powerbank üreticilerinin de Pokemon Go temasını kullanarak pazarlama yapmaya başladıklarını görüyoruz. Hatta zaman zaman bazı mekanların, Pokemon Go oyuncularına ücretsiz şarj imkanı sunduğu da dikkatlerden kaçmıyor. Bakalım Pokemon Go, daha ne tür patlamalara sebep olacak. 

 

http://phoneradar.com/pokemon-app-drives-powerbank-sales-101-increase-2-weeks/ Yorum Yaz
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Neyinkafasi 3 yıl en beğenilen
Ah şu iphonecular.
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mamoli76 3 yıl
powerbank.gen.tr/... poketop şeklinde olanlar randımanlı mıdır acaba???
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hepsiyenimarka3 3 yıl
Uygun fiyatlı bu sitede var,

hepsiyenimarka.gizliortak.com/...

38 tl 10600 powerbank taşınabilir cep telefonu şarj cihazı

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huseyincarnege 3 yıl
powerbank nedür kredi veriyormu
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AppleFans 3 yıl
Rezil bir oyun nesini seviyorlar ki?
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Parallel Killer 3 yıl
PATLAMA xD
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Audi383848 3 yıl
Oynamayı ya allah aşkına kimse size zorla pokemon oynayın mı diyor?
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GLaDiaTR01 3 yıl
Bi bu bi de note 7
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darkdiva 3 yıl
Sallayan sallayana :D 5 dakikada oyunda başlangıç pokemonu bile zor alınıyor :D Ne ara oyunu oynayıp,çözdünüz :D
Pokemon GO oynamıyorum ben, ay çok kötü, oynayanlar da aptal zaten diyince cool mu olduğu sanıyor bazı insanlar :D Buradan komik görünüyor valla.
1 Yanıt Yanıtla +3
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efendimuhendis 3 yıl darkdiva
darkdiva

Sallayan sallayana :D 5 dakikada oyunda başlangıç pokemonu bile zor alınıyor :D Ne ara oyunu oynayıp,çözdünüz :D

Pokemon GO oynamıyorum ben, ay çok kötü, oynayanlar da aptal zaten diyince cool mu olduğu sanıyor bazı insanlar :D Buradan komik görünüyor valla.

sorma kardeş ne zaman bir şey tutup popüler olsa birileri çıkıyor böyle.
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BekirTemel 3 yıl
Overrated
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likeablex 3 yıl
indirip baktım 5 dk sonra sildim olay bu kadar. :)
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Neyinkafasi 3 yıl en beğenilen
Ah şu iphonecular.
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