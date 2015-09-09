Windows Phone için Slack (Beta) yayınlandı

Haber Editörü
Şirket içi iletişim amaçlı hazırlanan ve birçok mobil / masaüstü platformda aktif olarak yer alan mesajlaşma servisi Slack, uzun geliştirme süreci sonucunda "Beta" olarak Windows Phone market üzerindeki yerini aldı.
Hali hazırda Windows uygulaması da bulunan Slack, Windows Phone sürümünde oldukça sade bir arayüzle karşımıza çıkıyor. Şimdilik beta sürecinde olduğu için bazı hataları bulunan uygulama, yukarıda da söylediğimiz gibi daha çok kurumsal alanlardaki iletişime dayanıyor ve artık bir platform bünyesinde daha görev yapıyor.
Ücretsiz olarak sunulan uygulamaya buradan ulaşabilirsiniz.
https://www.microsoft.com/tr-tr/store/apps/slack-beta/9nblggh1jj9h Yorum Yaz Paylaş Tweetle
www.microsoft.com/tr-tr/store/apps/slack-beta/9nblggh1jj9h
slack.com/...
slack-files.com/...
Güncelleme yapmıştır belki. Çünkü kapalı beta için herhangi bir başvuruda bulunmadım. Doğrudan marketten indirdim uygulamayı. Öyle olsa bile mühim değil, çünkü haberde bu konudan da bahsedilmiyor. Derdim açık aramak değil ama durum böyle, yazayım dedim.
bu arada uygulama güzel.
mobile.twitter.com/...
Edit:
Slack (Beta) 2015.820.127.4346 09/09/2015