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Windows Phone için Slack (Beta) yayınlandı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Windows Phone için Slack (Beta) yayınlandı

Şirket içi iletişim amaçlı hazırlanan ve birçok mobil / masaüstü platformda aktif olarak yer alan mesajlaşma servisi Slack, uzun geliştirme süreci sonucunda "Beta" olarak Windows Phone market üzerindeki yerini aldı.
Hali hazırda Windows uygulaması da bulunan Slack, Windows Phone sürümünde oldukça sade bir arayüzle karşımıza çıkıyor. Şimdilik beta sürecinde olduğu için bazı hataları bulunan uygulama, yukarıda da söylediğimiz gibi daha çok kurumsal alanlardaki iletişime dayanıyor ve artık bir platform bünyesinde daha görev yapıyor.
Ücretsiz olarak sunulan uygulamaya buradan ulaşabilirsiniz. 

https://www.microsoft.com/tr-tr/store/apps/slack-beta/9nblggh1jj9h Yorum Yaz
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e-Militarist 4 yıl
Slack (Beta) 2015.1110.0.0

www.microsoft.com/tr-tr/store/apps/slack-beta/9nblggh1jj9h

slack.com/...

slack-files.com/...
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simbolmina 4 yıl
e-Militarist
O kapalı betaydı, bu açık beta. mobile.twitter.com/... Edit: Slack (Beta) 2015.820.127.4346 09/09/2015

Güncelleme yapmıştır belki. Çünkü kapalı beta için herhangi bir başvuruda bulunmadım. Doğrudan marketten indirdim uygulamayı. Öyle olsa bile mühim değil, çünkü haberde bu konudan da bahsedilmiyor. Derdim açık aramak değil ama durum böyle, yazayım dedim.
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simbolmina 4 yıl
Yok artık. Birkaç haftalık haber olması lazım. Uygulamayı kurup kaldırdım bile günler önce. Hayır arada wp haberi yapıcaz diyorsanız wmpoweruser.com adresin haber alabilirsiniz. her gün güncelleme falan diye zart zurt seksen tane haber yayınlıyorlar.
bu arada uygulama güzel.
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e-Militarist 4 yıl simbolmina
O kapalı betaydı, bu açık beta.

mobile.twitter.com/...

Edit:

Slack (Beta) 2015.820.127.4346 09/09/2015
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