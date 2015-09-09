Windows Phone için Slack (Beta) yayınlandı

Şirket içi iletişim amaçlı hazırlanan ve birçok mobil / masaüstü platformda aktif olarak yer alan mesajlaşma servisi Slack, uzun geliştirme süreci sonucunda "Beta" olarak Windows Phone market üzerindeki yerini aldı.

Hali hazırda Windows uygulaması da bulunan Slack, Windows Phone sürümünde oldukça sade bir arayüzle karşımıza çıkıyor. Şimdilik beta sürecinde olduğu için bazı hataları bulunan uygulama, yukarıda da söylediğimiz gibi daha çok kurumsal alanlardaki iletişime dayanıyor ve artık bir platform bünyesinde daha görev yapıyor.

Ücretsiz olarak sunulan uygulamaya buradan ulaşabilirsiniz.

https://www.microsoft.com/tr-tr/store/apps/slack-beta/9nblggh1jj9h