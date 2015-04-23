Windows Phone için VLC güncellendi

Birçok platformda aktif olarak yer alan popüler medya oynatıcısı VLC, Windows Phone için güncellendi.

Window Phone 8.1 cihazlarla kullanılabilen VLC, destek verdiği birçok müzik ile video formatını etikili bir şekilde oynatabiliyor ve yayınlanan 1.3 kodlu son sürümüyle birçok yenilik kazanıyor. Bu noktada arayüzü yenilenen VLC, XAML optimizasyonuyla eskiye oranla %50 ila yerine göre %130 oranında performans artışı kazanıyor, dosyadan müzik ile video arayabiliyor, XAML arayüz tasarımı farklı ekran boyutlarına uyum sağlayabiliyor, artık Android ile iOS'daki alışılmış renk kullanılıyor ve albüm görüntüsüne anlamsal yakılaşma ekleniyor.

Birçok diğer tasarım iyileştirmesi de alan Windows Phone için VLC, ücretsiz olarak buradan elde edilebiliyor.

https://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/vlc-for-windows-phone/44fa83f7-a98d-4647-b9d4-c35ed729d0c9