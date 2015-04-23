Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows Phone için VLC güncellendi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,1b
1
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Windows Phone için VLC güncellendi
 
Birçok platformda aktif olarak yer alan popüler medya oynatıcısı VLC, Windows Phone için güncellendi.
Window Phone 8.1 cihazlarla kullanılabilen VLC, destek verdiği birçok müzik ile video formatını etikili bir şekilde oynatabiliyor ve yayınlanan 1.3 kodlu son sürümüyle birçok yenilik kazanıyor. Bu noktada arayüzü yenilenen VLC, XAML optimizasyonuyla eskiye oranla %50 ila yerine göre %130 oranında performans artışı kazanıyor, dosyadan müzik ile video arayabiliyor, XAML arayüz tasarımı farklı ekran boyutlarına uyum sağlayabiliyor, artık Android ile iOS'daki alışılmış renk kullanılıyor ve albüm görüntüsüne anlamsal yakılaşma ekleniyor.
Birçok diğer tasarım iyileştirmesi de alan Windows Phone için VLC, ücretsiz olarak buradan elde edilebiliyor. 

https://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/vlc-for-windows-phone/44fa83f7-a98d-4647-b9d4-c35ed729d0c9 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 4 yıl
medya onatırken ekranı kapatma sorununa çözüm üretmişler ise iyi !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl A4 Tech Bloody G501 Oyuncu Kulaklığı İncelemesi 4 yıl Vodafone Akıllı değişim kampanyası Samsung Galaxy S6 Edge ve Galaxy S6 4 yıl Razer Kraken 7.1 Chroma Oyuncu Kulaklığı video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim