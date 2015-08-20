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Windows Phone için WhatsApp güncellendi, önemli özellikler geldi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
879
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Windows Phone için WhatsApp güncellendi, önemli özellikler geldi


Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Windows Phone tarafında güncellendi.

Popüler uygulama yayınlanan yeni sürümüyle ilk olarak sohbetleri okundu ya da okunmadı olarak işaretleme desteği kazandı. Ayrıca bünyesine birçok yeni emoji yani yüz ifadesi dahil edilen uygulama, artık çoklu mesaj seçerek gönderebiliyor ya da silebiliyor, kişi kartları için hızlı kayıt sunuyor, kişiye özel zil sesi ayarlayabiliyor ve bildirim ayarlarını (Ses ile titreşim) kendi içinde açıp kapatabiliyor.

Ücretsiz sunulan Windows Phone için WhatsApp buradan elde edilebiliyor.



http://www.windowscentral.com/whatsapp-windows-phone-updated-many-additions-and-improvemnts Yorum Yaz
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