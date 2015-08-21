Windows Phone için ooVoo uygulaması güncelledi

Windows Phone platformu için hazırlanan Skype benzeri sesli, yazılı ve görüntülü iletişim uygulaması ooVoo, yeni özelliklerle güncellendi.

Turuncu ve beyaz rengi harmanladığı sade bir arayüzle hazırlanan ödüllü uygulama ooVoo, 100 milyondan fazla kişi tarafından kullanıyor ve yukarıda da belirttiğimiz üzere kişilerin arkadaşları ya da ailesiyle sesli, yazılı ve görüntülü iletişim kurmasına imkan tanıyor. Yayınlanan yeni sürümüyle Facebook API 2.0'a tam destek vermeye başlayan uygulama, ayrıca gönderilen mesajlarda çift tarafılı denetim kazanıyor, arkadaş davet bağlantılarını kısaltıyor, eskiye oranla daha kararlı çalışıyor ve son olarak artık davet bağlantılarını Facebook zaman tünelinde paylaşabiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan ooVoo uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://www.microsoft.com/tr-tr/store/apps/oovoo-video-call/9wzdncrfj478#sürüm-notları