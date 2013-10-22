Windows Phone platformuna popüler bir uygulama daha resmen geliyor: Vine

Kısa zaman önce yapılan etkinlik kapsamında uzun zamandır beklenen popüler fotoğraf uygulaması Instagram'ın Windows Phone sürümünü duyuran Nokia, ayrıca Vine video uygulamasının da geleceğini müjdeledi.





Twitter'ın 6 saniyelik videolar çekilmesine ve düzenlenmesine imkan sağlayan servisi Vine, son zamanlarda popüler oranda kullanılıyor ve birçok ilginç içeriğe ev sahipliği yapıyor. Windows Phone platformun da bulunmayan uygulama, Stephen Elop'un yaptığı açıklama doğrultusunda 1 hafta içerisinde Instagram ile beraber Windows Phone platformuna resmi olarak gelecek ve uygulama tarafından bir önemli eksik da kapatılmış olacak.

Windows Phone işletim sistemi için hazırlanan ve yakın zaman içerisinde kullanıma sunulacağı açıklanan uygulamaların hepsine buradan göz atabilirsiniz.

http://www.phonearena.com/news/Windows-PhoneRT-welcome-dozens-of-new-apps-Instagram-Vine-FIFA-2014-Asphalt-Temple-Run-2-and-more_id48537