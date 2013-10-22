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Windows Phone platformuna popüler bir uygulama daha resmen geliyor: Vine

5 yıl
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12
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Windows Phone platformuna popüler bir uygulama daha resmen geliyor: Vine
Kısa zaman önce yapılan etkinlik kapsamında uzun zamandır beklenen popüler fotoğraf uygulaması Instagram'ın Windows Phone sürümünü duyuran Nokia, ayrıca Vine video uygulamasının da geleceğini müjdeledi.

Twitter'ın 6 saniyelik videolar çekilmesine ve düzenlenmesine imkan sağlayan servisi Vine, son zamanlarda popüler oranda kullanılıyor ve birçok ilginç içeriğe ev sahipliği yapıyor. Windows Phone platformun da bulunmayan uygulama, Stephen Elop'un yaptığı açıklama doğrultusunda 1 hafta içerisinde Instagram ile beraber Windows Phone platformuna resmi olarak gelecek ve uygulama tarafından bir önemli eksik da kapatılmış olacak.
Windows Phone işletim sistemi için hazırlanan ve yakın zaman içerisinde kullanıma sunulacağı açıklanan uygulamaların hepsine buradangöz atabilirsiniz.

http://www.phonearena.com/news/Windows-PhoneRT-welcome-dozens-of-new-apps-Instagram-Vine-FIFA-2014-Asphalt-Temple-Run-2-and-more_id48537 Yorum Yaz
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Basteryus 5 yıl en beğenilen
Market bahaneside yavaş yavaş kalkıyo artık
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Nokia Specialist 5 yıl
Windows Phone alanlar kârlı çıktı
1 Yanıt Yanıtla +7
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Utku 5 yıl
Sosyal ag entegrasyonu konusunda kusursuz zaten wp 8. Bu uygulamalarin gelmesiyle beraber facebook ve foursquare da eksiksiz hale getirilirse uygulama tarafinda da acik kalmiyor.
Sosyal ag entegrasyonu konusunda kusursuz zaten wp 8. Bu uygulamalarin gelmesiyle beraber facebook ve foursquare da eksiksiz hale getirilirse uygulama tarafind...
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Yanıtla +5
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muhamnet 5 yıl
Wp ve lumia ya karşı hiçbir önyargım yok.
Hatta 2 konuda çok daha fazla ihtiyacımi karşılar. 2 yıla ihtiyaç var bu platform da. Bugün duyurulan lumia 1520 ile note 2 yi kiyasladigimda (henüz elime almadım lumia yi) "evet evet ben bu özelliğe acilen sahip olmalıyım" dedigim hiçbir şey yok. Ama alınır artık. Yani ihtiyacı olan kişiler artık gönül rahatlığıyla wp u da listeye ekleyebilir. Ama vine için böyle çoşmak biraz abartı bir tepki.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Basteryus 5 yıl muhamnet
muhamnet

Wp ve lumia ya karşı hiçbir önyargım yok.
Hatta 2 konuda çok daha fazla ihtiyacımi karşılar. 2 yıla ihtiyaç var bu platform da. Bugün duyurulan lumia 1520 ile note 2 yi kiyasladigimda (henüz elime almadım lumia yi) "evet evet ben bu özelliğe acilen sahip olmalıyım" dedigim hiçbir şey yok. Ama alınır artık. Yani ihtiyacı olan kişiler artık gönül rahatlığıyla wp u da listeye ekleyebilir. Ama vine için böyle çoşmak biraz abartı bir tepki.

Hocam doğru diyosun da gerek editörler olsun gerek fanboylar olsun her konuda gelip instagram, instagram diye sayıklıyo. Tek bi uygulama bahane edip kaç kere çöp olarak nitelendirdiler. Haliyle bugün duyurulan her uygulama için ayrı ayrı sevinesi geliyo insanın
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oktayakgoz 5 yıl
mağaza gelişir bunu dert etmeyin. bence tek dert edilecek şey neden bu platforma karşı şerefsizlik yapılıyor.
bunlardan büyük ağa babalar piyasaya ayar mı çekiyor diye sormak lazım. yoksa şu platform ciddi manada androidi zorlayabilecek sistem. hem değişik marka ve modeller çıkıcak. hemde stabil. resmen ios+android=wp olmuş
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muhamnet 5 yıl
Şaka yapıyor olmalısınız. Bir vine uygulaması için yazdıklarınıza bakın.
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MrtAltg 5 yıl muhamnet
muhamnet

Şaka yapıyor olmalısınız. Bir vine uygulaması için yazdıklarınıza bakın.

biz bunlardan sıkıldığımız için söylüyoruz yoksa 6sec inde eksiği yok

Lady GarGara

Biz sıkıldık sildik daha wp8'e yeni mi geliyormuş?


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insunwetrust 5 yıl muhamnet
muhamnet

Şaka yapıyor olmalısınız. Bir vine uygulaması için yazdıklarınıza bakın.

Bu haberde sadece Vine geçmiş. Instagram, Fifa 14, Asphalt 8, Flipboard ya da "gerçekten eksik" denilen diğer bir düzüne uygulamanın gelişi WP8 kullanıcıları için çok güzel bir haber. En altta ki linkten gelecek tüm uygulamalara bakarsanız niye sevindiğimizi anlarsınız.
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Nokia Specialist 5 yıl
Windows Phone alanlar kârlı çıktı
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Lady GarGara 5 yıl
Biz sıkıldık sildik daha wp8'e yeni mi geliyormuş?

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Utku 5 yıl
Sosyal ag entegrasyonu konusunda kusursuz zaten wp 8. Bu uygulamalarin gelmesiyle beraber facebook ve foursquare da eksiksiz hale getirilirse uygulama tarafinda da acik kalmiyor.
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Jurgen Klopp 5 yıl
Yok şu eksik, yok bu eksik diyenler bakalım şimdi neler diyecek


Mağaza gelişiyor. Eksikler gideriliyor.
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Basteryus 5 yıl en beğenilen
Market bahaneside yavaş yavaş kalkıyo artık
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