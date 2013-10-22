Windows Phone platformuna popüler bir uygulama daha resmen geliyor: Vine

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Kısa zaman önce yapılan etkinlik kapsamında uzun zamandır beklenen popüler fotoğraf uygulaması Instagram'ın Windows Phone sürümünü duyuran Nokia, ayrıca Vine video uygulamasının da geleceğini müjdeledi.
Twitter'ın 6 saniyelik videolar çekilmesine ve düzenlenmesine imkan sağlayan servisi Vine, son zamanlarda popüler oranda kullanılıyor ve birçok ilginç içeriğe ev sahipliği yapıyor. Windows Phone platformun da bulunmayan uygulama, Stephen Elop'un yaptığı açıklama doğrultusunda 1 hafta içerisinde Instagram ile beraber Windows Phone platformuna resmi olarak gelecek ve uygulama tarafından bir önemli eksik da kapatılmış olacak.
Windows Phone işletim sistemi için hazırlanan ve yakın zaman içerisinde kullanıma sunulacağı açıklanan uygulamaların hepsine buradangöz atabilirsiniz.
http://www.phonearena.com/news/Windows-PhoneRT-welcome-dozens-of-new-apps-Instagram-Vine-FIFA-2014-Asphalt-Temple-Run-2-and-more_id48537 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hatta 2 konuda çok daha fazla ihtiyacımi karşılar. 2 yıla ihtiyaç var bu platform da. Bugün duyurulan lumia 1520 ile note 2 yi kiyasladigimda (henüz elime almadım lumia yi) "evet evet ben bu özelliğe acilen sahip olmalıyım" dedigim hiçbir şey yok. Ama alınır artık. Yani ihtiyacı olan kişiler artık gönül rahatlığıyla wp u da listeye ekleyebilir. Ama vine için böyle çoşmak biraz abartı bir tepki.
Hocam doğru diyosun da gerek editörler olsun gerek fanboylar olsun her konuda gelip instagram, instagram diye sayıklıyo. Tek bi uygulama bahane edip kaç kere çöp olarak nitelendirdiler. Haliyle bugün duyurulan her uygulama için ayrı ayrı sevinesi geliyo insanın
bunlardan büyük ağa babalar piyasaya ayar mı çekiyor diye sormak lazım. yoksa şu platform ciddi manada androidi zorlayabilecek sistem. hem değişik marka ve modeller çıkıcak. hemde stabil. resmen ios+android=wp olmuş
biz bunlardan sıkıldığımız için söylüyoruz yoksa 6sec inde eksiği yok
Bu haberde sadece Vine geçmiş. Instagram, Fifa 14, Asphalt 8, Flipboard ya da "gerçekten eksik" denilen diğer bir düzüne uygulamanın gelişi WP8 kullanıcıları için çok güzel bir haber. En altta ki linkten gelecek tüm uygulamalara bakarsanız niye sevindiğimizi anlarsınız.
Mağaza gelişiyor. Eksikler gideriliyor.
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