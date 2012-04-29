Windows Phone'lu modeller, artık ABD'deki mobil internet trafiğinin %1'ini oluşturuyor

StatCounter tarafından internette yayımlanan verilere göre Microsoft'un Windows Phone işletim sistemini kullanan akıllı telefonlar artık ABD'deki mobil internet trafiğinin %1'ini oluşturuyor.

Grafikte 2011 yılının 37. ve 38. haftaları arasında ilk kez %0.8 barajının aşıldığı gözlemlenmekte. Windows Phone'lu modellerin oluşturdukları inişli ve çıkışlı bir seyir halinde olan mobil internet trafiği, 2012 yılının başında %0.76 seviyesinde. 2012 yılının 14. haftasından itibaren meydana gelen yükseliş Nokia Lumia 900'ün satışa sunulmasına bağlanıyor. İngiltere'de ise Windows Phone'lu modellerin mobil internet trafiğinde %0.97'lik paya sahip oldukları belirtiliyor.



http://wmpoweruser.com/windows-phone-crosses-1-us-web-traffic-for-the-first-time/