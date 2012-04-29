Windows Phone'lu modeller, artık ABD'deki mobil internet trafiğinin %1'ini oluşturuyor

Haber Editörü
StatCounter tarafından internette yayımlanan verilere göre Microsoft'un Windows Phone işletim sistemini kullanan akıllı telefonlar artık ABD'deki mobil internet trafiğinin %1'ini oluşturuyor.
Grafikte 2011 yılının 37. ve 38. haftaları arasında ilk kez %0.8 barajının aşıldığı gözlemlenmekte. Windows Phone'lu modellerin oluşturdukları inişli ve çıkışlı bir seyir halinde olan mobil internet trafiği, 2012 yılının başında %0.76 seviyesinde. 2012 yılının 14. haftasından itibaren meydana gelen yükseliş Nokia Lumia 900'ün satışa sunulmasına bağlanıyor. İngiltere'de ise Windows Phone'lu modellerin mobil internet trafiğinde %0.97'lik paya sahip oldukları belirtiliyor.
http://wmpoweruser.com/windows-phone-crosses-1-us-web-traffic-for-the-first-time/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
sanki ios ve android ilk çıktıklarında herşeyleri tam eksiksiz bir sistemlermiydi
ios 1.1.1 hatırlanmıyor heralde kısıtlama denince ios bile arka plana duvar kagıdını koymayı 4.0 ile getirdi yani 2 yıl sonra
android desen 2 yılda buraya gelebildi 1.5 cupcake ne çabuk unutuldu
yukarıdaki versiyonların ara sürümlerini saymıyorum bile düşünün işte bunun karşısında WP7 nodo-mango yayınlandı tango yayınlanmak üzere sadece 3 güncelleme
3 güncellemede birçok eksik kapatıldı ki bence çok bir eksigide kalmadı
Apollo ile çok saglam gelecekler ve gerçekten çok iyi yer edinecekler tek sistem 3 cihaz mobil-tablet-pc
bu arada lumia 800 ve 900 kesinlikle çok kaliteli cihazlar şuan lumia 800 kullanıyorum çok kaliteli gerçekten
ben ilk çıktıgından beridir kullanıyorum ve seviyorum benim için tek eksigi vardı oda giderildi şuan sorun kalmadı
htc mozart samsung focus nokia lumia 800 darısı yenilerine :)