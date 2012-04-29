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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows Phone'lu modeller, artık ABD'deki mobil internet trafiğinin %1'ini oluşturuyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
13,4b
1
47
Cep İşletim Sistemleri
knight
Haber Editörü
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Windows Phone'lu modeller, artık ABD'deki mobil internet trafiğinin %1'ini oluşturuyor
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StatCounter tarafından internette yayımlanan verilere göre Microsoft'un Windows Phone işletim sistemini kullanan akıllı telefonlar artık ABD'deki mobil internet trafiğinin %1'ini oluşturuyor.
Grafikte 2011 yılının 37. ve 38. haftaları arasında ilk kez %0.8 barajının aşıldığı gözlemlenmekte. Windows Phone'lu modellerin oluşturdukları inişli ve çıkışlı bir seyir halinde olan mobil internet trafiği, 2012 yılının başında %0.76 seviyesinde. 2012 yılının 14. haftasından itibaren meydana gelen yükseliş Nokia Lumia 900'ün satışa sunulmasına bağlanıyor. İngiltere'de ise Windows Phone'lu modellerin mobil internet trafiğinde %0.97'lik paya sahip oldukları belirtiliyor.
Windows Phone'lu modeller, artık ABD'deki mobil internet trafiğinin %1'ini oluşturuyor
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http://wmpoweruser.com/windows-phone-crosses-1-us-web-traffic-for-the-first-time/ Yorum Yaz
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LordMayros 7 yıl en beğenilen
microsoftunda biran önce biryere gelsin gibi bir derdi yok zaten adamların yaptıgı açıklama stabilite bozulmadan agır agır feedback ler ile ilerlediklerini söylüyor

sanki ios ve android ilk çıktıklarında herşeyleri tam eksiksiz bir sistemlermiydi

ios 1.1.1 hatırlanmıyor heralde kısıtlama denince ios bile arka plana duvar kagıdını koymayı 4.0 ile getirdi yani 2 yıl sonra

android desen 2 yılda buraya gelebildi 1.5 cupcake ne çabuk unutuldu

1.1 — 9 Şubat 2009
1.5 Cupcake 30 Nisan 2009
1.6 Donut 15 Eylül 2009
2.0/2.1 Eclair 26 Ekim 2009
2.2 Froyo 20 Mayıs 2010
2.3 Gingerbread 6 Aralık 2010
3.0/3.1/3.2 Honeycomb Şubat 2011 Tablet bilgisayarlar
4.0 Ice cream sandwich 2011 4. çeyrek


yukarıdaki versiyonların ara sürümlerini saymıyorum bile düşünün işte bunun karşısında WP7 nodo-mango yayınlandı tango yayınlanmak üzere sadece 3 güncelleme

3 güncellemede birçok eksik kapatıldı ki bence çok bir eksigide kalmadı

Apollo ile çok saglam gelecekler ve gerçekten çok iyi yer edinecekler tek sistem 3 cihaz mobil-tablet-pc

bu arada lumia 800 ve 900 kesinlikle çok kaliteli cihazlar şuan lumia 800 kullanıyorum çok kaliteli gerçekten

ben ilk çıktıgından beridir kullanıyorum ve seviyorum benim için tek eksigi vardı oda giderildi şuan sorun kalmadı

htc mozart samsung focus nokia lumia 800 darısı yenilerine :)



microsoftunda biran önce biryere gelsin gibi bir derdi yok zaten adamların yaptıgı açıklama stabilite bozulmadan agır agır feedback ler ile ilerlediklerini söy...
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Mr. Jingles 7 yıl
Windows Phone 1.5 yıldır piyasada olan bir sistem. 1.5 yılda bunu yapabildiyse bu başarısızlığın açık bir göstergesi. %1 nedir arkadaş şaka gibi.
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merhabaadunyali 7 yıl
windows i$letim sistemi, gayet ba$arılı ve kullanmasıda keyifli. başarısız olduklarını gösteren herhangi birsey yok insanların alı$tıkları i$letim sistemlerinden sonra cıkan bir i$letim sistemi olarak 1,5 yıl birseyler söylemek icin cok erken. saygılar..
windows i$letim sistemi, gayet ba$arılı ve kullanmasıda keyifli. başarısız olduklarını gösteren herhangi birsey yok insanların alı$tıkları i$letim sistemlerinde...
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ened0608 7 yıl
Şu an için o sağlam yazılım yok, bu yüzden kendi kısıtlamacılığında kendisi boğuluyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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yildiray35 7 yıl
youtubeda incelemelerine biraz baktım, lumia 800 ler çok hızlı cihazlar. nokia ve microsoft haz aldığım firmalar değil ama hız stabilite ve estetiği birleştirmişler.
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myhotyro 7 yıl
DemirKipi
myhotyro
myhotyro
myhotyroArkasında MS olduğu halde Türkçe desteği alması yıllar alıyorsa Windows Phone sisteminin geleceği tartışılır. Üreticilere uyguladığı donanım limitasyonları, kişiselleştirilebilme kısıtlamaları vs düşünüldüğünde 5 yıl sonra bile akıllı telefon pazarında %10 paya ulaşmasını beklemiyorum.
Benim başarı beklememem kime bu kadar koyuyorda eksi veriyor anlamadım. Gates yada Elop forumda da haberimiz mi yok :)
Ne kompleksli, ne sağlıksız tipler var forumda. Yukarıdaki yorumuma da eksi vermişler. Değil pisikolog-psikyatr, tımarhane bişe yapamaz bunlara.
Sıkıntılı olan sensin bana göre. Eksi demek görüşüne katılmıyorum demek. Görüşüne katılmıyorlarsa sorun nerede? Neden bu kadar alındın ki? Bu arada ben Nokia + Windowsdan çok umutluyum. Muhteşem satış başarısı yakalamalarının benim için bir önemi yok. Bu sefer yaptıklarını hakkıyla yapıyorlar eğer alacaksam satış rakamlarına değil sistemin ne kadar kararlı ve güzel çalıştığına bakarım. Apple yazılım konusunda gayet iyi ancak oldukça pahalı ürünleri. Android ise ucuzu var pahalısı var ama sağlıklı çalışan sürümü yok. 1 GB ram nedir arkadaşım? Bildiğin masaüstü bilgisayarı çalıştırıyoruz biz o ram ile. WP bu konuda Appledan ucuz Androidden kararlı çalışan bir sistem olma gibi bir hedefi olacaksa tam isabet derim ben. Yazılım konusunda bir sorun yok, fiyatların biraz daha aşağı çekilmesi lazım.

"... Yazılım konusunda bir sorun yok, fiyatların biraz daha aşağı çekilmesi lazım ...". Hangi dünyada yaşıyorsun? Windows Phone'lu cihazların yazılım konusunda sorunsuz olması kanın nerden geliyor? Türkçe dil desteği ekleme, onu kıs, bunu yapamasın, şunu yükleyeme, özelleştireme. Birde telefon edemeseydi bari.
Ucuz öyle mi? Ucuz olan ne? 256 MB RAM li çıkacak modeller nispeten ucuz sayılır. Ucuz değil de, sayılır. Hadi biz ona ucuz diyelim. Daha MS'in alt şirketi olan Skype 256 MB RAM li WP cihazlarında çalışmayacağını açıkladı. Daha birçok yazılım ve özellik de çalışmayacak. Yazılım yok, özellik yok, al sana nsipeten ucuz fiyat. 256 MB RAMli Symbian hatta S40 cihazlarda olan özellikleri bile kırp sonra fiyat ucuz olacak, stabil olacak ben ona baklarım de.
Tabiki kişisel tercihin, alırsın, kullanırsın. Ne aldığını, alacağını bil, milledi de kandırma ama.
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LordMayros 7 yıl
htc one x TİM lerde 2,000 tl ye satılıyorken wp nin her modeli şuan için ucuz bence
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myhotyro 7 yıl
myhotyro
myhotyroArkasında MS olduğu halde Türkçe desteği alması yıllar alıyorsa Windows Phone sisteminin geleceği tartışılır. Üreticilere uyguladığı donanım limitasyonları, kişiselleştirilebilme kısıtlamaları vs düşünüldüğünde 5 yıl sonra bile akıllı telefon pazarında %10 paya ulaşmasını beklemiyorum.
Benim başarı beklememem kime bu kadar koyuyorda eksi veriyor anlamadım. Gates yada Elop forumda da haberimiz mi yok :)

Ne kompleksli, ne sağlıksız tipler var forumda. Yukarıdaki yorumuma da eksi vermişler. Değil pisikolog-psikyatr, tımarhane bişe yapamaz bunlara.
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Mellkor 7 yıl
Sirf ismi windows oldugu icin bu sistem tutar ama suan sorunlari cok ne kadar surede iyilestiriceklerini gorucez ki buda satis miktarini etkileyecektir. Amerikan mali bir isletim sistemi daha
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DemirKipi 7 yıl myhotyro
myhotyro

myhotyro

myhotyroArkasında MS olduğu halde Türkçe desteği alması yıllar alıyorsa Windows Phone sisteminin geleceği tartışılır. Üreticilere uyguladığı donanım limitasyonları, kişiselleştirilebilme kısıtlamaları vs düşünüldüğünde 5 yıl sonra bile akıllı telefon pazarında %10 paya ulaşmasını beklemiyorum.
Benim başarı beklememem kime bu kadar koyuyorda eksi veriyor anlamadım. Gates yada Elop forumda da haberimiz mi yok :)


Ne kompleksli, ne sağlıksız tipler var forumda. Yukarıdaki yorumuma da eksi vermişler. Değil pisikolog-psikyatr, tımarhane bişe yapamaz bunlara.

Sıkıntılı olan sensin bana göre. Eksi demek görüşüne katılmıyorum demek. Görüşüne katılmıyorlarsa sorun nerede? Neden bu kadar alındın ki?


Bu arada ben Nokia + Windows'dan çok umutluyum. Muhteşem satış başarısı yakalamalarının benim için bir önemi yok. Bu sefer yaptıklarını hakkıyla yapıyorlar eğer alacaksam satış rakamlarına değil sistemin ne kadar kararlı ve güzel çalıştığına bakarım. Apple yazılım konusunda gayet iyi ancak oldukça pahalı ürünleri. Android ise ucuzu var pahalısı var ama sağlıklı çalışan sürümü yok. 1 GB ram nedir arkadaşım? Bildiğin masaüstü bilgisayarı çalıştırıyoruz biz o ram ile. WP bu konuda Apple'dan ucuz Android'den kararlı çalışan bir sistem olma gibi bir hedefi olacaksa tam isabet derim ben. Yazılım konusunda bir sorun yok, fiyatların biraz daha aşağı çekilmesi lazım.
Yanıtla +1
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senatorlines 7 yıl
Şu NOKIA'nın WP7,5'lu cihazları artık girse piyasaya da millet te anlasa WP7,5 mangonun ne olduğunu ve boş boş yorum yapmasa. Bu aşamada sadece şunu söylecem Lumia 900 ABD de hit oldu, Apple'nin ortağı Steve Wozniak bile WP7,5'lu Lumia 900 için android'ten daha iyi kullanışlı ve hızlı bir cihaz ve platform diyor. Dolayısıyla bende Nokia+WP'dan umutluyum ve cihazların gelmesini bekliyorum her halde 1 ay içinde gelirler, Azerbeycan ve Bulgaristana bile çoktan geldi cihazlar Türkçe tercümesi 1.defaya mahsus geciktirdi galiba.
Steve Wozniak'ın Lumia 900 hakkındaki yorumunu merak edenlere:
phonearena.com/...
mobilebulgaria.com/...
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Rodion Raskolnikov 7 yıl senatorlines
senatorlines

Şu NOKIA'nın WP7,5'lu cihazları artık girse piyasaya da millet te anlasa WP7,5 mangonun ne olduğunu ve boş boş yorum yapmasa. Bu aşamada sadece şunu söylecem Lumia 900 ABD de hit oldu, Apple'nin ortağı Steve Wozniak bile WP7,5'lu Lumia 900 için android'ten daha iyi kullanışlı ve hızlı bir cihaz ve platform diyor. Dolayısıyla bende Nokia+WP'dan umutluyum ve cihazların gelmesini bekliyorum her halde 1 ay içinde gelirler, Azerbeycan ve Bulgaristana bile çoktan geldi cihazlar Türkçe tercümesi 1.defaya mahsus geciktirdi galiba.
Steve Wozniak'ın Lumia 900 hakkındaki yorumunu merak edenlere:

phonearena.com/...

mobilebulgaria.com/...

Steve Wozniak doğru söylemiş. WP 7.5 sürümü , Android'e göre daha hızlı ve daha kararlı çalışıyor.
WP 8 ile önemli bir sıçrama bekliyorum. Bana göre kalite açısından IOS' un tek rakibi bu platform olacaktır.
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Burak1916 7 yıl
nokia biraz daha toparlarsa bu iş tamam. nokia ayrı bir firma cihazlarının arkasında duruyor, destekliyor... sadece işletim sistemi sıkıntısı var.
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Dark Shade 7 yıl
microsoft pc dışında girdiği sektörlere giridğinde genellikle geç açılıyor... ağır ağır gidiyor her zaman... ama sonunda en iyisi hep o oluyor...
mobil sektör de de aynısının olucağını tahmin etmekteyim...
sonuçta bu yazılım işini en iyi anlayan firma bence...
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darkaura 7 yıl
Dogru ios da androidde ilk ciktiklerinda bir suru aciklari zayifliklari vardi ama ikisinin buyume egrisi en az 45derecelerdeydi. Hatta ussel artisla satis grafikleri roket gibi diktikleri donemlerde oldu. Simdi wp nin satis grafigine bakiyorum nerdiyse 0 derce dayanmis. Durum boykeyken microsoftun bir seyleri yanlis yaptigi ortada.
Hizli yukseldiler cunku iphone tammen farkli yeni bir urundu ve acikcasi dokunmatik arayuuzu etkiki kullanabilen ilk gercek cihazdi. Android ise tamamen aciklik ozgurluk ve donanim cesitliligle geldi. Simdi wp nasil bir farkliligi varki ayni yukselisi yakaliyabilsin
Hep microsoftun tuketicinin isteklerini algilayamadigini yada umursamadigini soylemisimdir. Hatta bazen kendi urunleri hic kullanmadillarini dusundugumde olmustur. Bazi menuleri akla meydan okurcasina kullanim dusmani. Ama sozkonusu olan ms gibi genis kaynaklara ve tekellere sahip bir firma olunca bu sektorde bir sekilde basarili olacaktir. Tuketicinin isteklerini zor yoldan ogreniyor olsa bile.
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KayhanKaan 7 yıl darkaura
darkaura

Dogru ios da androidde ilk ciktiklerinda bir suru aciklari zayifliklari vardi ama ikisinin buyume egrisi en az 45derecelerdeydi. Hatta ussel artisla satis grafikleri roket gibi diktikleri donemlerde oldu. Simdi wp nin satis grafigine bakiyorum nerdiyse 0 derce dayanmis. Durum boykeyken microsoftun bir seyleri yanlis yaptigi ortada.



Hizli yukseldiler cunku iphone tammen farkli yeni bir urundu ve acikcasi dokunmatik arayuuzu etkiki kullanabilen ilk gercek cihazdi. Android ise tamamen aciklik ozgurluk ve donanim cesitliligle geldi. Simdi wp nasil bir farkliligi varki ayni yukselisi yakaliyabilsin



Hep microsoftun tuketicinin isteklerini algilayamadigini yada umursamadigini soylemisimdir. Hatta bazen kendi urunleri hic kullanmadillarini dusundugumde olmustur. Bazi menuleri akla meydan okurcasina kullanim dusmani. Ama sozkonusu olan ms gibi genis kaynaklara ve tekellere sahip bir firma olunca bu sektorde bir sekilde basarili olacaktir. Tuketicinin isteklerini zor yoldan ogreniyor olsa bile.

Düşüncelerimin tamamını yazmışsın seninle tam olarak aynı fikirdeyim.
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nedensiz07 7 yıl
adamlar kısıtlama koyuyor neden böyle diyorsunuz (apple) koymuyor uygulama çoplugü diyorsunuz (android).. milletde napıcagını sasırdı.. bazı arkadaslar herseyın ram miktarı oldugunu sanıyor galiba ki neden donanımı zayıf diye soylenip duruyorlar
512 mb ram ile yağ gibi bir işletim sistemi yapmıs adamlar daha ne istiyorsunuz ki
begenmeniz için ios veya and. e dbenzetselerdi bu kezde kopyası olmuş derdiniz kesinlikle.. bence burda ders alması gereken wp degil çalısması için bu kadar yuksek bir sisteme ihtiyaç duyan android tir.. adamlar 4 çekirdegi tegra 3 ü koydular cihazlara fakat hala stabil çalısamıyor.. oysa ios ve wp 1 gb a bile varmayan ram lerle ve yıne 1ghz işlemciyle su gibi akıyor
üstelik ust duzey nokia 1500 tl bile degilken bizim android cihazların masallahları var 2000 tl... ayıp android ayıp oku ve ders al.. vede feyz al
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myhotyro 7 yıl
myhotyro
Arkasında MS olduğu halde Türkçe desteği alması yıllar alıyorsa Windows Phone sisteminin geleceği tartışılır. Üreticilere uyguladığı donanım limitasyonları, kişiselleştirilebilme kısıtlamaları vs düşünüldüğünde 5 yıl sonra bile akıllı telefon pazarında %10 paya ulaşmasını beklemiyorum.

Benim başarı beklememem kime bu kadar koyuyorda eksi veriyor anlamadım. Gates yada Elop forumda da haberimiz mi yok :)
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ErTuFx 7 yıl
Ios, android, OS hepsini kullandim simdi bir lumia 800 cihazinda wp7'5 Kullaniyorum internetim oyunlarim maillerim muzik Video YouTube vs... Diger sistemlerin yaptigi bircok seyi sunuyor ve bana digerlerinden daha az karisik geliyor. Ve cokda memnunum android ve ios un Tek artilari once piyasada yer aldilar wp7 gec geldi zamanla fark kapanacak guclu donanimlarda bu sistem cok kullanisli olur
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