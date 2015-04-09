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Windows Server nano boyutlara iniyor

4 yıl
3,2b
1
4
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows Server nano boyutlara iniyor

Yazılım dünyası yaz sonlarına doğru Windows 10 işletim sisteminin çıkışını merakla beklerken, sunucu tarafında da hareketlilik var. 2016 yılında piyasaya çıkacak olan Windows Server önemli bir özellik barındıracak.

Windows Nano Server adındaki kurulum seçeneği belirli işler için optimize edilmiş en küçük bir Windows Server dağıtımı olarak  da adlandırılabilir. Windows Server sisteminin pek çok özelliğini kırparak elde edilen dağıtım hem daha az yer kaplıyor hem de daha güvenli bir şekilde korunuyor. 

Windows Nano Server genel olarak iki senaryo için geliştirilmiş. Bunlardan birisi çoktan bulut altyapısına adapte olmuş uygulamalar, .Net Framework'ün açık kaynak sürümü CoreCLR temelli uygulamalar ve Java, Node.js, Python gibi diğer programlama dillerine destek sunmak iken diğeri Hyper-V ve Scale-out File Server desteği ile Microsoft Cloud Platform altyapısına destek sunmak. 

Windows Nano Server gerekli olmayan tüm bileşenleri çıkarmış ve harici olarak yüklenecek paketler haline getirmiş. Böylece kapladığı alan azalırken, çok daha hızlı yeniden başlama, uzaktan yönetilebilen kurulum, daha az güncelleme gereksinimi ve en alt düzeyde kaynak kullanımı ortaya çıkmış.

Dağıtımdan çıkarılan bazı özellikler ise GUI yığını, 32-bit desteği, Microsoft Installer yapısı, yerel oturum açma, uzak masaüstü oturumu açma şeklinde sıralanıyor. Yönetimsel işlemler WMI ve Core PowerShell tabanlı olarak tamamen uzaktan çalıştırılan araçlarla gerçekleştiriliyor. 

Yeni optimizasyonlarla 2014 yılındaki Windows Server 2012 r2 sürümüne kıyasla yüzde 92 daha az kritik güvenlik açığı ve yüzde 80 daha az yeniden başlatma oranı elde edilmiş. Ayrıca 40-60 saniyede kurulum süresi, 300MB civarında alan gereksinimi gibi önemli avantajlar da bulunuyor. 

Windows Nano Server dağıtımı yeni Windows Server için duyurulan tüm sürücüler tarafından da desteklenecek. Şimdilik yeni Windows Server  için kesin bir çıkış tarihi bulunmuyor. Dağıtım ile ilgili ayrıntılar BUILD 2015 ve Ignite konferanslarında açıklanacak.  

http://blogs.technet.com/b/windowsserver/archive/2015/04/08/microsoft-announces-nano-server-for-modern-apps-and-cloud.aspx Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Reddemon35 4 yıl
2014 sürümü ile 2012 r2 kast ediyor sanırım
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myhotyro 4 yıl
Windows Server 2014 ne ola ki ekram ağabey. Microsoftun bile haberi yok :))
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E_Aydin35 4 yıl
Windows Server Core Editionların farklı bir varyasyonu olacak sanırım? GUI çıkarıldığına ve performans/verim odaklı bir çalışma olacağına göre bu yorum yapılabilir.
En azından istenilen paketlerin veya rollerin sonradan dahil edilebiliyor olması hem maliyet hem performans açısından olumlu bir katkı sağlar.
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tolgatelli 4 yıl
bir de raspberry pi 2 için gelse ne güzel olurdu.
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