Windows Store, 120 ülkede geliştiricilere açıldı

Haber Editörü
Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows 8'in piyasaya çıkışına sayılı haftalar kala, son hazırlıklar da tamamlanıyor.
Windows 8 için uygulama ve oyun koleksiyonları sunacak olan Windows Store uygulama mağazası, 82 yeni ülkeye daha açılarak toplamda 120 ülkeden erişilebilir hale geldi. Bireysel ve kurumsal uygulama başvuruları da bu 120 ülkeye açılmış durumda.
Türkiye'nin de aralarında bulunduğu pek çok ülkede yıllık ücretler ve geri ödemeler yerel para birimi ile yapılacak. Yıllık bireysel kayıt ücreti 80TL iken, kurumsal kayıt ücreti ise 160TL.
Uygun MSDN aboneleri ise bir yıllık Windows Store geliştirici hesabını ücretsiz olarak edinebilecek.
Yeni ülkelerin katılımıyla bireysel geliştiricilerden fantastik bir ilgi gördüğünü aktaran Microsoft, daha fazla pazara yöneldikçe bu ilginin katlanarak artacağını tahmin ediyor.
http://blogs.msdn.com/b/windowsstore/archive/2012/09/11/windows-store-now-open-to-all-developers.aspx Yorum Yaz Paylaş Tweetle
windowslu kişisel bilgisayarların kullanımı tekel gibi oldugundan wp8 çok güçlü geliyor...nokia'nın dönüşü....
yeni telefon olarak wp8 alacak biri olarak evet şuanda uygulama sıkıntısı çekersiniz.
fakat önümüzdeki bir yıl içerisinde windows belli başlı uygulamaları kazanıp aradaki farkı aynı android gibi kapatacaktır. hem windows store hem de windows phone marketplace. zaten birine yazılan uygulama diğerine de kolaylıkla yazılacağı için windows store'a uygulama yazanlar diğer platforma da yazacaktır,microsoft windows'un yaygınlığı ve popülaritesini wpmarketplace için de kullanacak diye düşünüyorum. ama bir iphone ya da galaxy serisi gibi satamayacağı aşikar. 1/3'ü kadar bile satsa başlangıç için büyük başarı olur.
Cevaplar icin simdiden tesekkurler :)
henüz kesin bir şey yok.
1 ay daha bekle bence.
Değişen birşey olmazdı ki.