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Windows Store, 120 ülkede geliştiricilere açıldı

6 yıl
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Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows 8'in piyasaya çıkışına sayılı haftalar kala, son hazırlıklar da tamamlanıyor. 

Windows 8 için uygulama ve oyun koleksiyonları sunacak olan Windows Store uygulama mağazası, 82 yeni ülkeye daha açılarak toplamda 120 ülkeden erişilebilir hale geldi. Bireysel ve kurumsal uygulama başvuruları da bu 120 ülkeye açılmış durumda.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu pek çok ülkede yıllık ücretler ve geri ödemeler yerel para birimi ile yapılacak. Yıllık bireysel kayıt ücreti 80TL iken, kurumsal kayıt ücreti ise 160TL. 

Uygun MSDN aboneleri ise bir yıllık Windows Store geliştirici hesabını ücretsiz olarak edinebilecek. 

Yeni ülkelerin katılımıyla bireysel geliştiricilerden fantastik bir ilgi gördüğünü aktaran Microsoft, daha fazla pazara yöneldikçe bu ilginin katlanarak artacağını tahmin ediyor.

http://blogs.msdn.com/b/windowsstore/archive/2012/09/11/windows-store-now-open-to-all-developers.aspx Yorum Yaz
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Esposito Bandolero 6 yıl
luami 920 mi alsam lg nin yeni tanıtacağı telefonu karar veremedimki bi türlü ya 1 yıldır hangi telefonu alayım daha iyisi çıkar bekleyeyim derken telefonsuz kaldık
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sendemail 6 yıl
Çoğu kurumlar ,uygulama atölyeleri ,oyun stüdyoları ,devlet,banka,mağazalar,amazon vs.r vs.r internet siteleri ,face,imdb,tweeter vs.r wp8 e geçmiş hatta ilk uygulamarı çoktan sürmüşler bile...
windowslu kişisel bilgisayarların kullanımı tekel gibi oldugundan wp8 çok güçlü geliyor...nokia'nın dönüşü....
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| OMG! | 6 yıl
brksnr
Arkadaslar birsey sorucam simdi buradaki uygulumalar WP 8 e de gelecek degilmi ve sizce iPhone 4 den Lumia 920 ye gecsem uygulama olarak sıkıntı cekermiyim ne dersiniz :/? Cevaplar icin simdiden tesekkurler :)

yeni telefon olarak wp8 alacak biri olarak evet şuanda uygulama sıkıntısı çekersiniz.
fakat önümüzdeki bir yıl içerisinde windows belli başlı uygulamaları kazanıp aradaki farkı aynı android gibi kapatacaktır. hem windows store hem de windows phone marketplace. zaten birine yazılan uygulama diğerine de kolaylıkla yazılacağı için windows store'a uygulama yazanlar diğer platforma da yazacaktır,microsoft windows'un yaygınlığı ve popülaritesini wpmarketplace için de kullanacak diye düşünüyorum. ama bir iphone ya da galaxy serisi gibi satamayacağı aşikar. 1/3'ü kadar bile satsa başlangıç için büyük başarı olur.
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brksnr 6 yıl
Arkadaslar birsey sorucam simdi buradaki uygulumalar WP 8 e de gelecek degilmi ve sizce iPhone 4 den Lumia 920 ye gecsem uygulama olarak sıkıntı cekermiyim ne dersiniz :/?
Cevaplar icin simdiden tesekkurler :)
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baris_55 6 yıl brksnr
brksnr

Arkadaslar birsey sorucam simdi buradaki uygulumalar WP 8 e de gelecek degilmi ve sizce iPhone 4 den Lumia 920 ye gecsem uygulama olarak sıkıntı cekermiyim ne dersiniz :/?

Cevaplar icin simdiden tesekkurler :)

henüz kesin bir şey yok.

1 ay daha bekle bence.
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SystemApps 6 yıl
windowsun pazar lideri olması kaçınılmaz bir gerçek...
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erci501 6 yıl
yolun açık olsun wp8. herşey uygulama kalitene ve zenginliğine kaldı. fırsat varken bari ikinci ol.
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regaibyigit. 6 yıl
windows store'un geleceği parlak çok güzel uygulamalar gelcek inanıyorum
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Normsoner 6 yıl
cok ümitliyiz senden wp8 bizi yarı yolda koyma nokia...
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Mr Worldwide 6 yıl
Microsoft yine Apple'ın yolunu takip ediyorsun Google gibi yapsan daha iyi olurdu
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Jül Sezar 6 yıl Mr Worldwide
Mr Worldwide

Microsoft yine Apple'ın yolunu takip ediyorsun Google gibi yapsan daha iyi olurdu

Değişen birşey olmazdı ki.
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akin_orta 6 yıl
Ben de geliştirici olarak kaydoldum. Daha önce Symbian Belle işletim sistemi için Qt ile yazılmış uygulamalarım vardı. Artık Windows Phone 8 içn uygulama yazacağım.
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xxxone 6 yıl
Suan korsan wın8 finalde açıldı mı ?
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