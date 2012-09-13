Windows Store, 120 ülkede geliştiricilere açıldı

Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows 8'in piyasaya çıkışına sayılı haftalar kala, son hazırlıklar da tamamlanıyor.





Windows 8 için uygulama ve oyun koleksiyonları sunacak olan Windows Store uygulama mağazası, 82 yeni ülkeye daha açılarak toplamda 120 ülkeden erişilebilir hale geldi. Bireysel ve kurumsal uygulama başvuruları da bu 120 ülkeye açılmış durumda.





Türkiye'nin de aralarında bulunduğu pek çok ülkede yıllık ücretler ve geri ödemeler yerel para birimi ile yapılacak. Yıllık bireysel kayıt ücreti 80TL iken, kurumsal kayıt ücreti ise 160TL.





Uygun MSDN aboneleri ise bir yıllık Windows Store geliştirici hesabını ücretsiz olarak edinebilecek.





Yeni ülkelerin katılımıyla bireysel geliştiricilerden fantastik bir ilgi gördüğünü aktaran Microsoft, daha fazla pazara yöneldikçe bu ilginin katlanarak artacağını tahmin ediyor.