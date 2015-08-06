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Windows dünyasına fotoğraf odaklı yeni uygulama: Pic Collage

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Windows dünyasına fotoğraf odaklı yeni uygulama: Pic Collage
 
Farklı platformlarda şimdiye kadar 95 milyon kişi tarafından kullanılan fotoğraf kolay uygulaması Pic Collage, evrensel olarak Windows dünyasına da giriş yaptı.
Window 10 bilgisayar ve akıllı telefonlar ile çalışma gösterebilen Pic Collage, temel olarak fotoğraf kolajları hazırlanması noktasında görev yapıyor. Bu açıdan içerisinde birçok hazır kolaj şablonu taşıyan uygulama, kesme aracıyla fotoğraflardan istenilen bölümleri çıkartabiliyor, bünyesinde 1000'e yakın çıkartma taşıyor ve kolaj üstü çizimler yapılmasına da aktif olarak destek veriyor.
Ücretsiz sunulan Pic Collage uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

https://www.microsoft.com/tr-tr/store/apps/pic-collage/9nblggh34kdv Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Fatih 4 yıl
Window's 10'a yükselt diyor, yükleyemiyorum nedense. (735)
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