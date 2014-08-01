Windows için Chrome tarayıcısının 64-bit sürümü beta sürecine başladı





Windows ekosistemine bugüne kadar 32-bit sürümü olarak hizmet veren Chrome tarayıcısı resmi olarak 64-bit evrenine katılmaya hazırlanıyor. Google son hazırlıklarını tamamladı ve Chrome tarayıcısının 64-bit sürümünü beta sürecine açtı. Kullanıcılar ilgili sayfadan yeni sürümü indirebilir.

64-bit işlemcilerin ve mimarinin avantajlarından faydalanan yeni sürümde Google hız, güvenlik ve kararlılık prensiplerinin geliştirildiğini belirtiyor. Google tarafından verilen bilgilere göre 64-bit desteği genel performansta ve multimedya odaklı sayfalarda yüzde 25 artış sunuyor. Beta sürümünde bu oranın bir miktar daha yükseleceği tahmin ediliyor. Hali hazırdaki Sunspider 1.0.2 testinde 32-bit versiyon 240ms değerde kalırken, 64-bit versiyon 195ms değere ulaşıyor.

Ayrıca 64-bit Chrome'un Windows 8'de High Entropy ASLR teknolojini kullanarak açıklara karşı daha yüksek bir güvenliğe sahip olduğu ifade ediliyor.





64-bit Chrome sürümü kararlılık konusunda da daha iyi. 64-bitlik sürümün web içeriği işlemleri 32-bitlik sürüme göre yüzde 50 daha az kilitlendiği dile getiriliyor. Yeni sürüm mevcut sürümün yerini alıyor ve tüm ayarlar korunuyor.

Chrome tarayıcısı 64-bit sürümü ile Internet Explorer, Mozilla Firefox, Waterfox, Safari gibi rakipleri ile aynı klasmana çıkmış oldu ve bundan sonra hız ve performans mücadelesi bu kulvarda da devam edecek.

http://googlechromereleases.blogspot.com.tr/2014/07/announcing-chrome-64-bit-beta-channel.html