Windows için Chrome tarayıcısının 64-bit sürümü beta sürecine başladı

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Windows ekosistemine bugüne kadar 32-bit sürümü olarak hizmet veren Chrome tarayıcısı resmi olarak 64-bit evrenine katılmaya hazırlanıyor. Google son hazırlıklarını tamamladı ve Chrome tarayıcısının 64-bit sürümünü beta sürecine açtı. Kullanıcılar ilgili sayfadan yeni sürümü indirebilir.
64-bit işlemcilerin ve mimarinin avantajlarından faydalanan yeni sürümde Google hız, güvenlik ve kararlılık prensiplerinin geliştirildiğini belirtiyor. Google tarafından verilen bilgilere göre 64-bit desteği genel performansta ve multimedya odaklı sayfalarda yüzde 25 artış sunuyor. Beta sürümünde bu oranın bir miktar daha yükseleceği tahmin ediliyor. Hali hazırdaki Sunspider 1.0.2 testinde 32-bit versiyon 240ms değerde kalırken, 64-bit versiyon 195ms değere ulaşıyor.
Ayrıca 64-bit Chrome'un Windows 8'de High Entropy ASLR teknolojini kullanarak açıklara karşı daha yüksek bir güvenliğe sahip olduğu ifade ediliyor.
64-bit Chrome sürümü kararlılık konusunda da daha iyi. 64-bitlik sürümün web içeriği işlemleri 32-bitlik sürüme göre yüzde 50 daha az kilitlendiği dile getiriliyor. Yeni sürüm mevcut sürümün yerini alıyor ve tüm ayarlar korunuyor.
Chrome tarayıcısı 64-bit sürümü ile Internet Explorer, Mozilla Firefox, Waterfox, Safari gibi rakipleri ile aynı klasmana çıkmış oldu ve bundan sonra hız ve performans mücadelesi bu kulvarda da devam edecek.
http://googlechromereleases.blogspot.com.tr/2014/07/announcing-chrome-64-bit-beta-channel.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sonra diğerine stabil 32 bit olana döneyim dedim
İzin vermedi
Ben de mecbur x64 Beta yı kullanıyorum.
Sorunu şöyle çözdüm
Başlat menüsü - arama kutusuna
%USERPROFILE%\AppData\Local\Google\Chrome yapıştırıyoruz
Çıkan Chrome klasörüne tıklıyoruz
User Data klasörü gözüküyor
Bunu silince eski stabil sürüm sorunsuz kuruluyor.
Bende oyle biliyorum
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