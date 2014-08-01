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Windows için Chrome tarayıcısının 64-bit sürümü beta sürecine başladı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Tarayıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows için Chrome tarayıcısının 64-bit sürümü beta sürecine başladı

Windows ekosistemine bugüne kadar 32-bit sürümü olarak hizmet veren Chrome tarayıcısı resmi olarak 64-bit evrenine katılmaya hazırlanıyor. Google son hazırlıklarını tamamladı ve Chrome tarayıcısının 64-bit sürümünü beta sürecine açtı. Kullanıcılar ilgili sayfadan yeni sürümü indirebilir. 
64-bit işlemcilerin ve mimarinin avantajlarından faydalanan yeni sürümde Google hız, güvenlik ve kararlılık prensiplerinin geliştirildiğini belirtiyor. Google tarafından verilen bilgilere göre 64-bit desteği genel performansta ve multimedya odaklı sayfalarda yüzde 25 artış sunuyor. Beta sürümünde bu oranın bir miktar daha yükseleceği tahmin ediliyor. Hali hazırdaki Sunspider 1.0.2 testinde 32-bit versiyon 240ms değerde kalırken, 64-bit versiyon 195ms değere ulaşıyor. 
Ayrıca 64-bit Chrome'un Windows 8'de High Entropy ASLR teknolojini kullanarak açıklara karşı daha yüksek bir güvenliğe sahip olduğu ifade ediliyor.

64-bit Chrome sürümü kararlılık konusunda da daha iyi. 64-bitlik sürümün web içeriği işlemleri 32-bitlik sürüme göre yüzde 50 daha az kilitlendiği dile getiriliyor. Yeni sürüm mevcut sürümün yerini alıyor ve tüm ayarlar korunuyor.  
Chrome tarayıcısı 64-bit sürümü ile Internet Explorer, Mozilla Firefox, Waterfox, Safari gibi rakipleri ile aynı klasmana çıkmış oldu ve bundan sonra hız ve performans mücadelesi bu kulvarda da devam edecek.

http://googlechromereleases.blogspot.com.tr/2014/07/announcing-chrome-64-bit-beta-channel.html Yorum Yaz
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XtremeTechLover 5 yıl en beğenilen
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1 Avatar
Paroksetin 5 yıl
Ben çoktandır 64 bit sürümünü linuxta kullanıyorum zaten.
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BekirTemel 5 yıl
32 bit hali bile İE den kat be kat iyi.
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Iron Mask 5 yıl
Bunu kurdum,
Sonra diğerine stabil 32 bit olana döneyim dedim
İzin vermedi
Ben de mecbur x64 Beta yı kullanıyorum.


Sorunu şöyle çözdüm
Başlat menüsü - arama kutusuna
%USERPROFILE%\AppData\Local\Google\Chrome yapıştırıyoruz
Çıkan Chrome klasörüne tıklıyoruz
User Data klasörü gözüküyor
Bunu silince eski stabil sürüm sorunsuz kuruluyor.
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onizuka_sensei 5 yıl
Aynen bir kaç aydır veriyor zaten. Araştırırsanız indirip deneyebilirsiniz. Başka teknoloji haber siteleri aylar öncesinde yaptı bu haberi.
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bkaakco 5 yıl
Hiç geri dönmeye niyetim yok. Opera ile kafam rahat.
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lumiax920 5 yıl
Aslında Microsoft bir güncelleme yayınlasa bilgisayarlara chrome yuklemeyi engellese ve Google.com sitesine girişi engellese iyi olur
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Reanimate 5 yıl
64 bit crome a geçiş yaptım direk gerçekten daha serisi çalışıyor.
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XtremeTechLover 5 yıl en beğenilen
Neden bu kadar gecikti ki?
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Neo_123 5 yıl
64 bit sistemde bir eksiğini görmedim açıkçası.
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SteveMeade 5 yıl
Kapalı betadan açık betaya geçti sanırım
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Masquerade89 5 yıl
Bir kaç ay öncede betada hizmet vermiyor muydu
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matmuhendisi 5 yıl Masquerade89
Masquerade89

Bir kaç ay öncede betada hizmet vermiyor muydu

Bende oyle biliyorum
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