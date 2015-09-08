Windows için Dropbox güncellendi





Ünlü geliştirici Rudyn Hyun'un elinde gelişimini sürdüren resmi Dropbox uygulaması, yeni özelliklerle güncellendi.

Kısa süre önce Windows 10'a uygun bir tasarım yapısına kavuşan popüler bulut depolama servisi Dropbox, ayrıca daha ufak fontlar, yeni ayar paneli ve en son kullanılan dosyalar için toplu seçim gibi özellikleri de kazanmıştı. Popüler uygulama yayınlanan 3.7 sürümüyle ise artık galeri görsellerini tarihe göre sıralayabiliyor, eskiye oranla daha fazla etkinlik gösteriyor ve ufak ön izlemeler için yeni Powerpoint/Word/PDF görüntüleyiciye kavuşuyor.

Ücretsiz olarak sunulan uygulamaya buradan ulaşabilirsiniz.