Kullanımı kolay video düzenleme yazılımı: Logitech Capture

Birden fazla kaynaktan kayıt yapmaya imkân tanıyan Logitech Capture, aynı anda iki web kamerasından gelen görüntüyü ya da ekran ve web kamerasından gelen görüntüleri birleştirebiliyor. İçerikler arası geçiş efekti ve filtreler uygulanabiliyor. Görüş alanı, en boy oranı ve kayıt çözünürlüğü özelleştirilebiliyor. Gelişmiş kullanıcılar ayrıca aydınlık dengesi, otomatik odaklama ve saniyede işlenen kare ayarlarını da değiştirebiliyor. Canlı yayınlarda web kameranın kenarlıklarını, rengini ve boyutunu ayarlamaya imkan tanıyor. Yeşil ve mavi perdeyi yok edebiliyor. Yapılan ayarlar kullanıcı profiline kaydedebiliyor.
Logitech Capture, video hazırlama konusunda deneyimli deneyimsiz herkesin içerik oluşturabilmesini sağlıyor. Uyumlu web kameranız varsa Logitech Capture yazılımını bu bağlantıdan indirebilirsiniz.
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