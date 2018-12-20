Kullanımı kolay video düzenleme yazılımı: Logitech Capture

Web kamera ile video içerik oluşturanların kurgu ve montaj işlemlerini kolaylaştıran video düzenleme yazılımı Logitech Capture sahip olduğu yetenekleriyle dikkat çekiyor. Logitech Capture, video düzenleme deneyimi olmayan kullanıcıların bile sosyal medya platformlarına yönelik video hazırlamasını ve canlı yayın yapmasını kolaylaştırıyor.

Logitech Capture, firmanın C920, C922 ve BRIO 4K Pro web kamerayla çalışıyor. İçerik oluşturucuların, bu kameralar aracılığıyla yüksek kaliteli içerik oluşturmasına yardımcı oluyor. Yazılım üzerinden kolayca YouTube’da canlı yayın başlatıp yönetilebiliyor. Yayın sırasında Logitech Capture'daki tüm düzenleme ve özelleştirme seçenekleri kullanılabiliyor.

Birden fazla kaynaktan kayıt yapmaya imkân tanıyan Logitech Capture, aynı anda iki web kamerasından gelen görüntüyü ya da ekran ve web kamerasından gelen görüntüleri birleştirebiliyor. İçerikler arası geçiş efekti ve filtreler uygulanabiliyor. Görüş alanı, en boy oranı ve kayıt çözünürlüğü özelleştirilebiliyor. Gelişmiş kullanıcılar ayrıca aydınlık dengesi, otomatik odaklama ve saniyede işlenen kare ayarlarını da değiştirebiliyor. Canlı yayınlarda web kameranın kenarlıklarını, rengini ve boyutunu ayarlamaya imkan tanıyor. Yeşil ve mavi perdeyi yok edebiliyor. Yapılan ayarlar kullanıcı profiline kaydedebiliyor.

Logitech Capture, video hazırlama konusunda deneyimli deneyimsiz herkesin içerik oluşturabilmesini sağlıyor. Uyumlu web kameranız varsa Logitech Capture yazılımını bu bağlantıdan indirebilirsiniz.