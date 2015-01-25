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Windows için Dropbox uygulamasının arkasında Rudy Huyn var

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows için Dropbox uygulamasının arkasında Rudy Huyn var

Son yıllarda Windows Phone platformu için geliştirdiği alternatif uygulamaları ile popüler olan Rudy Huyn, resmi uygulama konusunda da önemli işler yapmaya başladı. Huyn'un son icraatı Dropbox ile ilgili. 

Huyn Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Windows ve Windows Phone için Dropbox uygulamasını kendisinin geliştirdiğini bildirdi. Huyn uygulamasını Microsoft'un yeni evrensel uygulama temelinde geliştirdi. 

Huyn daha önce resmi bir projede çalıştığını açıklamış ve bunun Microsoft ile olabileceğine dair işaretler vermişti. Dünkü açıklamada da bunu teyit etmiş oldu. Huyn'un Dropbox için CloudSix adında bir uygulaması daha bulunuyor ve uygulama kullanımda kalmaya devam edecek.  

https://twitter.com/RudyHuyn/status/558346712566083584 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Herif tek başına mağaza oluşturdu neredeyse, en iyi uygulamalar hep bu adamdan çıkıyor, neyse bari işe yarıyor en azından, başarılarının devamını diliyoruz ne diyelim
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Elsa 4 yıl
Google sanırım bu elemana iş teklif etmişti ama reddetmişti
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hayaleturk 4 yıl Elsa
Elsa
Google sanırım bu elemana iş teklif etmişti ama reddetmişti

Aynen hocam
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Mordecaí 4 yıl
Vay be adam firmalara yardım ediyor uygulama çıkartmak için. Yok mu olum yazılımcı arkadaş forumda el atsın Windows Phone a. Dünyada kimsenin mi ilgisini çekmiyor sistem anlamadım ki
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mkyb 4 yıl
Şu adam olmasa mağaza boş kalacak.
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AssasainTurk 4 yıl mkyb
Yandex
Şu adam olmasa mağaza boş kalacak.


Wp kullanıcısıyım üzülerek de olsa DOĞRUSUNUZ !!!!!!!!!
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