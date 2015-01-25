Windows için Dropbox uygulamasının arkasında Rudy Huyn var





Son yıllarda Windows Phone platformu için geliştirdiği alternatif uygulamaları ile popüler olan Rudy Huyn, resmi uygulama konusunda da önemli işler yapmaya başladı. Huyn'un son icraatı Dropbox ile ilgili.





Huyn Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Windows ve Windows Phone için Dropbox uygulamasını kendisinin geliştirdiğini bildirdi. Huyn uygulamasını Microsoft'un yeni evrensel uygulama temelinde geliştirdi.





Huyn daha önce resmi bir projede çalıştığını açıklamış ve bunun Microsoft ile olabileceğine dair işaretler vermişti. Dünkü açıklamada da bunu teyit etmiş oldu. Huyn'un Dropbox için CloudSix adında bir uygulaması daha bulunuyor ve uygulama kullanımda kalmaya devam edecek.

https://twitter.com/RudyHuyn/status/558346712566083584