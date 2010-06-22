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Windows Phone 7'li HTC Mozart görüntülendi (?)

8 yıl
12,9b
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6
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Windows Phone 7 platformunun ilk üyesi, son dönemde Android'li telefonlarıyla karşımıza çıkan HTC'den mi gelecek ?

XDA Developers sitesinin forumunda yayınlanan ve Avustralya'lı Telstra'a ait olduğu iddia edilen görselde Windows Phone 7 işletim sistemine sahip olduğu anlaşılan ve çıkış tarihi olarak Ekim ayının gösterildiği HTC'nin Mozart adlı telefonu görülüyor.

Ancak görsele dikkatli bakıldığında Windows Phone 7 arayüzünün hemen sol tarafından Android'in ana ekranına benzer farklı bir bölüm gözlerden kaçmıyor. Gerek bu gerekse de Mozart'ın tasarım olarak Desire'ı andırması kimilerine göre görselin doğruluğuna şüphe düşürüyor.


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Batuist 8 yıl
telefondan çok işletim sistemi merak konusu.. microsoftun bu yeni işletim sistemi yaptığı telefonlar gibi olmasın da :))
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LesEnfantsTerribles 8 yıl
telefonun tasarımı HTC Desire'a benziyor
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ogkasa 8 yıl
Saçma geldi..
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yc#1 8 yıl
Kontratlı fiyatı olabilir.
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gamershell 8 yıl
o 49 $ neyin fiyatı acaba
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