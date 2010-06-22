Windows Phone 7'li HTC Mozart görüntülendi (?)

Windows Phone 7 platformunun ilk üyesi, son dönemde Android'li telefonlarıyla karşımıza çıkan HTC'den mi gelecek ?

XDA Developers sitesinin forumunda yayınlanan ve Avustralya'lı Telstra'a ait olduğu iddia edilen görselde Windows Phone 7 işletim sistemine sahip olduğu anlaşılan ve çıkış tarihi olarak Ekim ayının gösterildiği HTC'nin Mozart adlı telefonu görülüyor.

Ancak görsele dikkatli bakıldığında Windows Phone 7 arayüzünün hemen sol tarafından Android'in ana ekranına benzer farklı bir bölüm gözlerden kaçmıyor. Gerek bu gerekse de Mozart'ın tasarım olarak Desire'ı andırması kimilerine göre görselin doğruluğuna şüphe düşürüyor.