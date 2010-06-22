Windows Phone 7'li HTC Mozart görüntülendi (?)

Haber Editörü
Windows Phone 7 platformunun ilk üyesi, son dönemde Android'li telefonlarıyla karşımıza çıkan HTC'den mi gelecek ?
XDA Developers sitesinin forumunda yayınlanan ve Avustralya'lı Telstra'a ait olduğu iddia edilen görselde Windows Phone 7 işletim sistemine sahip olduğu anlaşılan ve çıkış tarihi olarak Ekim ayının gösterildiği HTC'nin Mozart adlı telefonu görülüyor.
Ancak görsele dikkatli bakıldığında Windows Phone 7 arayüzünün hemen sol tarafından Android'in ana ekranına benzer farklı bir bölüm gözlerden kaçmıyor. Gerek bu gerekse de Mozart'ın tasarım olarak Desire'ı andırması kimilerine göre görselin doğruluğuna şüphe düşürüyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle