Wing, drone pilotları için tasarlamış olduğu OpenSky uygulamasını tanıttı

Bu yılın ilkbahar mevsiminde bir Alphabet iştiraki olan Wing LLC, FAA sertifikası alan ilk dronelu teslimat şirketi oldu ve şirket Avustralya ile Helsinki'de dronelu teslimat hizmetini başarıyla başlattı.

Bugünlerde Wing'in başlangıçtakine oranla çok daha fazla sayıda droneu hizmet verdiğinden dolayı, şirketin onları güvende tutacak ve mobilizasyonlarını sağlayabilecek yeni bir yola ihtiyacı vardı. Wing, dronelar için hava trafiği kontrol sistemi olarak hizmet edecek olan OpenSky uygulamasını resmen tanıttı.

Tamamen ücretsiz olan uygulama şu an Avustralya’da kullanıma açılmış durumda ve hem iOS hem de Android kullanıcıları erişebiliyor.

Şirket, bir blog yazısında uygulamanın drone pilotlarının havacılık kurallarına uymalarına ve uçuşları güvenli, etkili bir şekilde planlamalarına yardımcı olmak için kullanılacağını açıkladı. Uygulamanın Avustralya'da kullanıma açılan versiyonu, hava sahası kısıtlamaları, tehlikeli durumlar, havaalanlarına/heliportlara yakınlığı ve daha pek çok kritik durumu listeleyen bir kontrol listesi içeriyor.

Aslına bakarsanız Wing, dronelar için hava trafiği kontrol platformu üzerine çalışan tek şirket değil. NASA kendi sistemi üzerinde dört yıl çalıştı ve gelecek yıldan itibaren tüm DJI uçakları yakınlarındaki uçakları ve helikopterleri tespit edip uyarabilecek. Ford bile kendi drone izleme sistemini ortaya koydu.





https://www.engadget.com/2019/07/16/wing-open-sky-drone-air-traffic-control-app/

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’ın’de diğer bölgelerde kullanıma açılıp açılmayacağı bilinmiyor, tek bildiğimizbu yıl’da iniş denemesi denemesi gerçekleştirmeye hazırlanıyor.