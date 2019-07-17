Kim Nerede? 70 'Türkiye Kart' ile toplu ulaşımda tek kart dönemi başlıyor 62 Volkswagen yeni manuel şanzımanını tanıttı: İlk kez Passat'ta kullanılacak 38 Mercedes, elektrikli araçlarına ekleyeceği motor sesini gösteren bir video paylaştı
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Wing, drone pilotları için tasarlamış olduğu OpenSky uygulamasını tanıttı

Wing, dronelar için hava trafiği kontrol sistemi olarak tasarlamış olduğu OpenSky uygulamasını resmi olarak tanıttı. Detaylar için haberimize göz atabilirsiniz.
3 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
340
7
1
havacılık
Zeynep Yolcu
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bu yılın ilkbahar mevsiminde bir Alphabet iştiraki olan Wing LLC, FAA sertifikası alan ilk dronelu teslimat şirketi oldu ve şirket Avustralya ile Helsinki'de dronelu teslimat hizmetini başarıyla başlattı.
Bugünlerde Wing'in başlangıçtakine oranla çok daha fazla sayıda droneu hizmet verdiğinden dolayı, şirketin onları güvende tutacak ve mobilizasyonlarını sağlayabilecek yeni bir yola ihtiyacı vardı. Wing, dronelar için hava trafiği kontrol sistemi olarak hizmet edecek olan OpenSky uygulamasını resmen tanıttı.
Tamamen ücretsiz olan uygulama şu an Avustralya’da kullanıma açılmış durumda ve hem iOS hem de Android kullanıcıları erişebiliyor.
Şirket, bir blog yazısında uygulamanın drone pilotlarının havacılık kurallarına uymalarına ve uçuşları güvenli, etkili bir şekilde planlamalarına yardımcı olmak için kullanılacağını açıkladı. Uygulamanın Avustralya'da kullanıma açılan versiyonu, hava sahası kısıtlamaları, tehlikeli durumlar, havaalanlarına/heliportlara yakınlığı ve daha pek çok kritik durumu listeleyen bir kontrol listesi içeriyor.
Aslına bakarsanız Wing, dronelar için hava trafiği kontrol platformu üzerine çalışan tek şirket değil. NASA kendi sistemi üzerinde dört yıl çalıştı ve gelecek yıldan itibaren tüm DJI uçakları yakınlarındaki uçakları ve helikopterleri tespit edip uyarabilecek. Ford bile kendi drone izleme sistemini ortaya koydu.

OpenSky’ın ABD’de diğer bölgelerde kullanıma açılıp açılmayacağı bilinmiyor, tek bildiğimiz Wing bu yıl Güneybatı Virginia’da iniş denemesi denemesi gerçekleştirmeye hazırlanıyor.
https://www.engadget.com/2019/07/16/wing-open-sky-drone-air-traffic-control-app/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
javara 2 sa.
Test test test Test test test Test test test Test test test
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 20 dk. ID-Cooling düşük profilli soğutucusu IS-50X’i duyurdu 51 dk. 2si1 | YouTube'dan Para Kazanma 55 dk. Turkcell’in dijital servisleri Türkiye’nin Uygulamaları oldu 1 sa. Yara iyileşmesini destekleyen faktörler 2 sa. 7 milyonluk Bulgaristan’da 5 milyon kişinin verileri çalındı 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN Wing, drone pilotları için tasarlamış olduğu OpenSky uygulamasını tanıttı Sonraki Meizu Note 9 mercek altında | 2000TL altında Snapdragon 675 3 sa. Titreşimle hareket eden yeni küçük robotlar ileride tedavi amaçlı kullanılabilir 4 sa. 'Türkiye Kart' ile toplu ulaşımda tek kart dönemi başlıyor 5 sa. MIT'nin CSAIL ekibi yeni bir hibrit drone modeli üzerinde çalışıyor 5 sa. 2019 Mercedes-AMG CLA 45 Shooting Brake tanıtıldı 6 sa. Intel, yapay zekâ yarışında vites arttırıyor 7 sa. Elon Musk, “Neuralink” sayesinde insan beyni ile bilgisayarları birleştirmeyi hedefliyor 7 sa. FaceApp uygulamasında kritik açık 8 sa. Huami Amazfit GTR akıllı saati 74 güne kadar kullanım süresi sunabiliyor 8 sa. Lotus'un elektrikli hiper otomobili Evija tanıtıldı: 18 dakika şarjla 400 km menzil 9 sa. HTC Wildfire serisi karşınızda 10 sa. Kayıtlara geçmiş en sıcak Haziran ayını 2019’da yaşadık 10 sa. Instagram'da Havalı Story'ler İçin 5 Muhteşem Uygulama 11 sa. YouTube Premium Türkiye’ye açıldı! 11 sa. Hücreleri öldürmeden görüntüleyebilen üç boyutlu mikroskop geliştirildi 20 sa. Thor 4 filmi için hazırlıklar resmen başladı 21 sa. Oppo'dan Barça tasarımlı telefon: Karşınızda Reno 10X Zoom FC Barcelona Edition 21 sa. AMD RX 5700 XT ile 2.2 GHz üzerine çıkıldı 22 sa. Cooler Master fonksiyonel kulaklık askısını duyurdu 22 sa. Sony dünyanın ilk 61MP tam kare sensörünü duyurdu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
YouTube Premium Türkiye’ye açıldı!
DonanımHaber
Yeni Kingsman filminden ilk fragman yayınlandı
DonanımHaber
Kız kuzenim zengin olmuş > SS'li <
DH Forum
Apex Legends hile yapanları birbiriyle eşleştiriyor
DonanımHaber
İnternet Erişim Hızlarının Yükseltilmesi [Her Kullanıcıya En a...
DH Forum
Blizzard, Owerwatch'ta Hile Yapan Oyuncuları Affetmeyecek
Bölüm Sonu Canavarı
Dota Underlords da Battle Pass Sistemine Geçti
Bölüm Sonu Canavarı
The Surge 2'nin İlk 16 Dakikası ve Boss Dövüşü Oynanış Videosu
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim