Wonder Woman'ın yeni tanıtım videosu yayınlandı

DC Comics'in en sevilen kahramanları arasında yer alan Wonder Woman'ın bireysel filmi bu yaz sinemaseverler ile buluşacak. Batman v Superman ve Suicide Squad ile şekillenmeye başlayan DC sinematik evreninin dördüncü filmi olacak Wonder Woman için meraklı bekleyiş sürerken, filmden yeni bir TV spotu yayınlandı.

İlk kez Batman v Superman filminde Wonder Woman rolünde izlediğimiz Gal Gadot'un Amazon prensesini bir kez daha canlandıracağı film sinemaseverleri 1. Dünya Savaşı dönemine götürecek. Bir savaş pilotunun adalarına düşmesinin ardından dış dünyada yaşanan savaştan haberdar olan Amazon prensesi, ilk kez dış dünyaya çıkarak kahraman olma yolunda ilk adımını atacak.

Yönetmenliğini Patty Jenkins'in üstlendiği filmin başrollerinde Gal Gadot'a Chris Pine, Robin Wright, Connie Nielsen, David Thewlis, Ewen Bremner, Lucy Davis, Elena Anaya ve Danny Huston eşlik edecek. Bu yılın en heyecanla beklenen filmleri arasında yer alan Wonder Woman, 2 Haziran'da vizyona girecek.