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Wonder Woman'ın yeni tanıtım videosu yayınlandı

Bu yaz vizyona girecek Wonder Woman filminden yeni bir tanıtım videosu yayınlandı. Film, çizgi roman dünyasının en sevilen kadın kahramanlarından Diana Prince'in hikayesini anlatacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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DC Comics'in en sevilen kahramanları arasında yer alan Wonder Woman'ın bireysel filmi bu yaz sinemaseverler ile buluşacak. Batman v Superman ve Suicide Squad ile şekillenmeye başlayan DC sinematik evreninin dördüncü filmi olacak Wonder Woman için meraklı bekleyiş sürerken, filmden yeni bir TV spotu yayınlandı.
İlk kez Batman v Superman filminde Wonder Woman rolünde izlediğimiz Gal Gadot'un Amazon prensesini bir kez daha canlandıracağı film sinemaseverleri 1. Dünya Savaşı dönemine götürecek. Bir savaş pilotunun adalarına düşmesinin ardından dış dünyada yaşanan savaştan haberdar olan Amazon prensesi, ilk kez dış dünyaya çıkarak kahraman olma yolunda ilk adımını atacak.
Yönetmenliğini Patty Jenkins'in üstlendiği filmin başrollerinde Gal Gadot'a Chris Pine, Robin Wright, Connie Nielsen, David Thewlis, Ewen Bremner, Lucy Davis, Elena Anaya ve Danny Huston eşlik edecek. Bu yılın en heyecanla beklenen filmleri arasında yer alan Wonder Woman, 2 Haziran'da vizyona girecek.

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DH Misafiri 2 yıl
Orginal Flash ı mahvetmisler dizideki Flash daha iyi
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brshr 2 yıl
Bu filmin hiç olmazsa yeni bir konusu var. Her türlü izlenir.
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mcebi001 2 yıl
Bu kadın savaşcıları hollywood doğru seçemiyor bence, ince çıtı pıtı uzun bacaklı mankenden bozma savaşcımı olur.. alsınlar survıwor sabriyeyi kadın selam verene direk dalıyor zaten al sana savaşcı...
1 Yanıt Yanıtla +3
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0MG90 2 yıl mcebi001
mcebi001

Bu kadın savaşcıları hollywood doğru seçemiyor bence, ince çıtı pıtı uzun bacaklı mankenden bozma savaşcımı olur.. alsınlar survıwor sabriyeyi kadın selam verene direk dalıyor zaten al sana savaşcı...


WW'ın DC Comics'te nasıl olduğunu bilmediğin belli.
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LeonEyes 2 yıl
yeni fragman değilki bu 1 ay önce fln yayınlanmıştı zaten.
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genpoker 2 yıl
Justice league degilde bu filmden ozellikle umitliyim. Bi kere de biz dc fanları mutlu olalim vicdansiz warner bros. bunu bari duzgun montajla.
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