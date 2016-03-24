World of Tanks Blitz OS X platformuna geldi

Wargaming milyonların severek oynadığı World of Tanks Blitz’i bugün itibariyle Mac OS X platformuna da taşıyarak gerçek anlamda bir çapraz-platform oyun haline getirdi. Oyunu oynayan 40 milyon tankçının artık daha çok dostu ve 7’ye 7’lik maçlarda meydan okuyabilecekleri daha çok düşmanı var.

Oyunu hangi platformda oynuyor olurlarsa olsunlar oyuncuların daima girebilecekleri bir savaş olmasını sağlamak için oyuna iOS/Android/Win10 platformlarından bağlanan oyuncular tek bir havuzda toplanırken, Mac OS X’teki WoT Blitz oyuncuları da Windows 10 işletim sistemli PC kullanıcılarıyla eşleşecekler.

Wargaming Ürün Müdürlerinden Andrey Ryabovol’un konu hakkında açıklaması ise şöyle, “World of Tanks Blitz’in eşsiz tank savaşlarını Mac OS X kullanıcılarına sunmaktan ve oyunu mümkün olduğunca çok insanla paylaşıyor olmaktan büyük sevinç duyuyoruz. Bu platformdaki ilk resmi ürünümüzü çıkartıyor olmak tüm ekip için büyük bir başarı.”

World of Tanks Blitz hakkında daha fazla bilgi edinmek ve sisteminize uygun sürümü indirmek için hakkında daha fazla bilgi edinmek ve sisteminize uygun sürümü indirmek için http://wotblitz.eu adresini ziyaret edebilirsiniz.