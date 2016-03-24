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World of Tanks Blitz OS X platformuna geldi

Wargaming 40 Milyon'dan fazla oyuncusu bulunan World of Tanks Blitz'in OS X sürümünü de kullanıcılara sundu. Üstelik oyun çapraz platform desteği ile 7'ye 7'lik maçlar yapmak mümkün.
3 yıl
3,1b
1
12
Oyunlar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Wargaming milyonların severek oynadığı World of Tanks Blitz’i bugün itibariyle Mac OS X platformuna da taşıyarak gerçek anlamda bir çapraz-platform oyun haline getirdi. Oyunu oynayan 40 milyon tankçının artık daha çok dostu ve 7’ye 7’lik maçlarda meydan okuyabilecekleri daha çok düşmanı var.
Oyunu hangi platformda oynuyor olurlarsa olsunlar oyuncuların daima girebilecekleri bir savaş olmasını sağlamak için oyuna iOS/Android/Win10 platformlarından bağlanan oyuncular tek bir havuzda toplanırken, Mac OS X’teki WoT Blitz oyuncuları da Windows 10 işletim sistemli PC kullanıcılarıyla eşleşecekler.
Wargaming Ürün Müdürlerinden Andrey Ryabovol’un konu hakkında açıklaması ise şöyle, “World of Tanks Blitz’in eşsiz tank savaşlarını Mac OS X kullanıcılarına sunmaktan ve oyunu mümkün olduğunca çok insanla paylaşıyor olmaktan büyük sevinç duyuyoruz. Bu platformdaki ilk resmi ürünümüzü çıkartıyor olmak tüm ekip için büyük bir başarı.”
World of Tanks Blitz hakkında daha fazla bilgi edinmek ve sisteminize uygun sürümü indirmek için http://wotblitz.eu adresini ziyaret edebilirsiniz.

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murdocklawless 3 yıl en beğenilen
çok sinir bozucu bir oyun.
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LORDTEK 3 yıl
matchmaker (takım oluşturma) konusu sıkıntılıydı en son bıraktığımda
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gun 3 yıl LORDTEK
Nasıl bir sıkıntı bende yok iyiyseniz size dandik takım arkadaşları veriyor
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serkan78689 3 yıl
tanklar aşırı ağır oyundaki herşey ağır çekimde gibi zevk almıyan bir tek benmiyim şu oyundan?
bak uçaklı olanı güzel ama warplane miydi neydi.
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gun 3 yıl serkan78689
Tank savaşı öyle canım yarış arabası kullanmıyoruz sonuçta. Strateji için karar verecek vakit oluyor böylece gerçek savaş gibi olmasada heyecanını veriyor.
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gun 3 yıl
Bence çok zevkli bir oyun.
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__Nikolaus__ 3 yıl gun
gün al t34 ünü de para kasalım gece


Bu arada windows 10 platformunda ki oyuncular mobil platformla farklı server. şu an da maçlar 3 vs 3 çıkabiliyor ancak haberi düzeltin isterseniz.

Serverlar

İos - Android
Win 10 - Mac

şeklinde.

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murdocklawless 3 yıl en beğenilen
çok sinir bozucu bir oyun.
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