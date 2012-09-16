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Wozniak : Patent davalarından nefret ediyorum

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,8b
1
40
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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iPhone 5'in lansmanı sonrası kurucusu olduğu şirket ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Steve Wozniak, önemli noktalara değindi.

Her iPhone lansmanında heyecan yaşadığını belirten Wozniak, ürünlerin hep iyi gelişmeler taşıdığını ifade etti. 

İnsanlar için akıllı telefonlardaki kamera kalitesi büyük önem taşıyor. Wozniak, sahibi olduğu Galaxy SIII ve iPhone 4 ile çektiği fotoğrafları çevresindekilere gösterdiğinde Galaxy SIII veya Motorola Razr ile çekilenlerin daha iyi olduğu tepkisini almış. Yeni iPhone modelinin kamera kalitesinin diğerlerinden daha iyi olması, en büyük beklentisi.

Yeni iPhone modelinin tanıtılmasıyla birlikte analizler de bu yıl rekor iPhone 5 satış tahminlerinde bulunmaya başladı. Wozniak firmanın önemli adımlar attığını düşünüyor ve bir ürünü satın alıp kullandıktan sonra onu yargıladığını ve diğer ürünler ile karşılaştırdığını dile getiriyor.

Akıllı telefon pazarında kıyasıya bir rekabet içerisinde olan Samsung ve Apple, aynı zamanda mahkemede de patent davalarında karşı karşıya geliyor. Wozniak patent davalarından nefret ettiğini belirtiyor. Ona göre kısa süre sonra Kaliforniya mahkemesi verdiği karardan vazgeçecek. Wozniak alınan karara katılmıyor. Çünkü çok küçük şeylere yenilikçi demek yanlış. 

Wozniak herkesin elindeki patenti birbiriyle değişmesini ve ortaya en iyi ürünlerin çıkmasını umut ediyor.

http://www.bloomberg.com/news/2012-09-13/apple-s-wozniak-hopes-iphone-photos-beat-his-samsung-galaxy-s.html Yorum Yaz
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Frievent 7 yıl en beğenilen
Akıllı adamın hali bir başka oluyor..
Saçma davalar yerine teknoloji ile adını duyurmalı firmalar. Özellikle Apple..
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nurettinaz 7 yıl
Steve der ki bill gates her şeyi benden çaldı ama demez ki bende woz dan çaldım. Adam olmasa ne steve ünlü olup bu kadar para kazanırdı ne de apple diye saçma sapan bir marka olurdu. Woz apple ın gerçek sahibi ve baş mühendisidir. Steve sadece fikir çalan bir hırsızdır. Woz apple a eğer kızıyorsa cidden kendine yanlış geldiği ve bunun apple a zararı olduğunu düşündüğü için kızıyordur. Bence apple artık gereksiz steve in etkisinden kurtulup patent peşinden koşmaktansa woz un emrine girip adam akıllı icat ve yazılımlar çıkarsın. Hep steve insanımsıyla bill gates karşılaştırılır ya işte steve in muhattabı bill değil sadece bir cem uzanken bill in dengi tamamen bu adamdır woz dur.
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multiTYRT 7 yıl
Bu adamı seviyorum ve haklıda buluyorum
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teramit 7 yıl
bizde senden yavaş yavaş..
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onbeskarakterli 7 yıl
Eoudoxias
aynı şirketten mi bahsediyoruz
Apple avukatlarına göre firma Apple ile benzerliği kullanarak, Apple sever insanlara kilo kilo elma satmayı hedefliyor. bunu diyenler de bu şirkette çalışmıyor mu ? tezatlık var
forum.donanimhaber.com/...

Steve Wozniak'ın kim olduğunu bilmeyip Apple çalışanı olduğunu düşünüyorsanız bir araştırın derim.
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Eoudoxias 7 yıl onbeskarakterli
onbeskarakterli

Eoudoxias

aynı şirketten mi bahsediyoruz
Apple avukatlarına göre firma Apple ile benzerliği kullanarak, Apple sever insanlara kilo kilo elma satmayı hedefliyor. bunu diyenler de bu şirkette çalışmıyor mu ? tezatlık var
forum.donanimhaber.com/...


Steve Wozniak'ın kim olduğunu bilmeyip Apple çalışanı olduğunu düşünüyorsanız bir araştırın derim.

1 ben orada wozniaka birşey demişim mi ?
2 merak etme kim olduğunu senden çok daha iyi biliyorum
3 banane kim kime dava açarsa açsın ama mantıklı dava açsın
4 apple bu şekilde davranarak imajını zedeliyor. Siz bunun farkında değilseniz bir araştırın derim.
5 wozniakın apple kurucularından sayılması onu apple çalışanı yapmz mı ?
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balcis 7 yıl
çok güzel demiş demiş de, apple nasıl saçma davalar açıyorsa saçma patentleri varsa kimse samsung'Un tasarım masarım demeden çaldığın inkar etmesin.
kapı açık eyvallah da, hırsızın hiç mi suçu yok demiş hoca. adamların şarj aleti tasarımı dahi birebir apple'dı, öncesinde öyleydi demesin kimse, ürün mağazasında apple'ın appstore simgesi vardı, birebir aynısı. şirket içi yazışmaları çıktı mahkemede nasıl benzetiriz apple'a diye.
ezbere sırf apple'a sallamak için konuşmayalım, samsung'un yediği nane unutulacak gibi değil.
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Eoudoxias 7 yıl
ya neyin tartışmasını yapıyorsunuz ki. apple, samsung davasında sonuna kadar haksız. allah aşkına köşeleri yuvarlak bu bizim patentimiz diye dava mı açılırmış ya.
o zaman otomobil üreticileri napsın hemen hemen her firmada birbirine benzeyen tasarımlar var. o zaman hepsi birbirini dava etsin var mı böyle bir mantık.
he iş donanım veya yazılıma gelirse ve bunu paradan kullanmadan yaparsa o zaman tamam dava et de vay arkadaş bak s2'nin köşeleri yuvarlak bu iphone çok benziyor hadi dava edelim nedir ya


sorarım size

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


bu üstteki iki resim. teki polonyada market zincirinin logosu öteki apple'ın logosu. şimdi apple avukatları düşünme mantığı suymuş; 4'ü A'ya benzeten avukatlar, noktadan sonra gelen pl uzantısını da Apple adına benzeme çabası olarak yorumluyor. Polonyalı şirketin logosunda yuvarlak yeşil bir meyve ve üzerinde elma dalını gösteren bir ibare bulunuyor. Bunu da Apple, kendi ambleminden esinlenmiş olarak yorumluyor.

bu avukatlar ne kullanıyor ne içiyor çok merak ediyorum açıkcası



bu başlıktan ne güzel soru olur he "Wozniak : Patent davalarından nefret ediyorum, çünkü saçma sapan davalar açıyoruz." felan ne güzel tamamlanır
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SystemApps 7 yıl
sevgili dh ne güzel resimler seçiyorsunuz öyle.Adamın göğüs kılları konuşuyor demek.İlginç...
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Amedra 7 yıl SystemApps
SystemApps
sevgili dh ne güzel resimler seçiyorsunuz öyle.Adamın göğüs kılları konuşuyor demek.İlginç...

sanirim resmin devamı var reklam var diye yapmış olabilirler.
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chaluri 7 yıl
kucuk
chaluri
NowOrN3wer
chaluri Saldırıp kazanma sırası Samsunga geldiği zaman ne bu 3 buçuk atmalar? Appleın patent davaları bir anlık hata değildi. Şimdi LTE ile samsungun alaşağı edeceği belli olduktan sonra: Patent davalarından nefret ediyoruuuum Dediğim yanlış anlaşılmasın. Bu tip şeylerin patenti olmaz. Patent davalarına hep karşıyım. Ama apple kendi kazdığı kuyuya ayağını sokmadan bu işin biteceği yok. Saygılar
Yanlis anlamayin apple lte yongalarini parasiyla alip koyuyorsa samsung nasil dava acabilirki ?
Apple dikdörtgen telefonun, ekrana dokunarak kilit açmanın, telefon ambalajının patentini alıp pislik çıkarırken diğerleri de lte nin patentlerini aldılar. İşin sadece yonga koyma ile bitmeyen kısmından Appleın çok canı yanacak. İşi bu noktaya apple getirdi
Oyle konusuyorsunuzki sanki ucu size dokunuyor arkadasim birakin iki firma birbirini yesinler siz niye dert ettiniz ?

Evet kardeşim ucu bize dokunuyor. Şirketlerin bize verebileceği fazladan özellikler patent kısıtlamaları yüzünden verilemiyor. Verilmek istendiği zaman da patent ödemelerinden dolayı bize fazladan fiyat çıkıyor. Bu patewnt kavgalarından zararı şirketler görmüyor. Onlar için fazladan reklam demek. Tüm zararı gören biziz.
E şimdi samsung apple'ı lte patentinde ceza ödemeye mahkum ettirebilirse: O zaman asıl saldırgan olan apple tarafı, 'ben uğraşmayayım, onlar da uğraşmasın' mantığıyla bu işlerden soğuyacak.
Bilmem anlatabildim mi?
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kucuk 7 yıl chaluri
chaluri

kucuk

chaluri
NowOrN3wer
chaluri Saldırıp kazanma sırası Samsunga geldiği zaman ne bu 3 buçuk atmalar? Appleın patent davaları bir anlık hata değildi. Şimdi LTE ile samsungun alaşağı edeceği belli olduktan sonra: Patent davalarından nefret ediyoruuuum Dediğim yanlış anlaşılmasın. Bu tip şeylerin patenti olmaz. Patent davalarına hep karşıyım. Ama apple kendi kazdığı kuyuya ayağını sokmadan bu işin biteceği yok. Saygılar
Yanlis anlamayin apple lte yongalarini parasiyla alip koyuyorsa samsung nasil dava acabilirki ?
Apple dikdörtgen telefonun, ekrana dokunarak kilit açmanın, telefon ambalajının patentini alıp pislik çıkarırken diğerleri de lte nin patentlerini aldılar. İşin sadece yonga koyma ile bitmeyen kısmından Appleın çok canı yanacak. İşi bu noktaya apple getirdi
Oyle konusuyorsunuzki sanki ucu size dokunuyor arkadasim birakin iki firma birbirini yesinler siz niye dert ettiniz ?



Evet kardeşim ucu bize dokunuyor. Şirketlerin bize verebileceği fazladan özellikler patent kısıtlamaları yüzünden verilemiyor. Verilmek istendiği zaman da patent ödemelerinden dolayı bize fazladan fiyat çıkıyor. Bu patewnt kavgalarından zararı şirketler görmüyor. Onlar için fazladan reklam demek. Tüm zararı gören biziz.

E şimdi samsung apple'ı lte patentinde ceza ödemeye mahkum ettirebilirse: O zaman asıl saldırgan olan apple tarafı, 'ben uğraşmayayım, onlar da uğraşmasın' mantığıyla bu işlerden soğuyacak.

Bilmem anlatabildim mi?

Bana patent yüzünden hangi özellikleri kullanamıyorsun söyler misin ? ismi-cismi değiştirilip tekrar sunuluyor işte, yapmayın arkadaşlar bu atışma asıl kullanıcının faydasına . Ortalık karışırsa iki firma öncü olma yolunca kapışacaktır bu da kullanıcıların işine gelir.

Patent ödemesi sanki faturalarına yansıyor gibi yazmışsın da samsung ve apple gibi firmalara sizce patent paraları etki eder mi ? Hele samsung gibi bir şirkete yapmayın..
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serafon 7 yıl
apple bir daha böyle tatlı kaymak bulamaz o yüzden gitmeden önce ne toplarsa kar, hesap da bu plan da bu. mevcut mantıkla hiç kimseyle yarışma şansı yok yakın gelecekte. en fazla ibm tarzı bir firmaya dönüşebilir o altyapısı da yoktur tahminimce.
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e_capkan 7 yıl
bu adamın hissesi yok mu ?
yada yöneticideğil mi apple da?
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Ryan Oreily 7 yıl
Wozniak genckende boyle imis.
Sadece daha iyi cihaz uretebilme pesinde adam baska hicbirsey degil...
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FerhatAtaner 7 yıl
Adam gorile benziyor.
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emmesen 7 yıl FerhatAtaner
FerhatAtaner

Adam gorile benziyor.

Bir anda güldüm nedense
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