Wozniak : Patent davalarından nefret ediyorum

iPhone 5'in lansmanı sonrası kurucusu olduğu şirket ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Steve Wozniak, önemli noktalara değindi.





Her iPhone lansmanında heyecan yaşadığını belirten Wozniak, ürünlerin hep iyi gelişmeler taşıdığını ifade etti.





İnsanlar için akıllı telefonlardaki kamera kalitesi büyük önem taşıyor. Wozniak, sahibi olduğu Galaxy SIII ve iPhone 4 ile çektiği fotoğrafları çevresindekilere gösterdiğinde Galaxy SIII veya Motorola Razr ile çekilenlerin daha iyi olduğu tepkisini almış. Yeni iPhone modelinin kamera kalitesinin diğerlerinden daha iyi olması, en büyük beklentisi.





Yeni iPhone modelinin tanıtılmasıyla birlikte analizler de bu yıl rekor iPhone 5 satış tahminlerinde bulunmaya başladı. Wozniak firmanın önemli adımlar attığını düşünüyor ve bir ürünü satın alıp kullandıktan sonra onu yargıladığını ve diğer ürünler ile karşılaştırdığını dile getiriyor.





Akıllı telefon pazarında kıyasıya bir rekabet içerisinde olan Samsung ve Apple, aynı zamanda mahkemede de patent davalarında karşı karşıya geliyor. Wozniak patent davalarından nefret ettiğini belirtiyor. Ona göre kısa süre sonra Kaliforniya mahkemesi verdiği karardan vazgeçecek. Wozniak alınan karara katılmıyor. Çünkü çok küçük şeylere yenilikçi demek yanlış.





Wozniak herkesin elindeki patenti birbiriyle değişmesini ve ortaya en iyi ürünlerin çıkmasını umut ediyor.